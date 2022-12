Какие фильмы выйдут в 2023 году: фантастика, фэнтези и приключения

В 2023-м продолжается засилье супергероики — но вместе с этим поклонников фантастики, фэнтези и приключений ждут сразу несколько громких и интересных релизов. Наконец-то мы увидим вторую часть «Дюны» Дени Вильнёва, новое путешествие по вселенной Dungeons & Dragons, а также долгожданное возвращение знаменитого археолога. А ещё ждём приключения галлов в Китае, вот-это-повороты от Шьямалана и борьбу «Барби» с «Оппенгеймером». На момент публикации большинство фильмов из списка не заявлены в российских кинотеатрах — крупнейшие зарубежные кинокомпании ушли из страны после 24 февраля 2022-го. Подробнее о состоянии киноиндустрии вы можете почитать в итоговом материале.

Дюна: часть 2

Dune Part II

Что? Продолжение научно-фантастической драмы, экранизация саги Фрэнка Герберта.

Когда? В кинотеатрах по всему миру — с 3 ноября.

О чём? Аристократ Пол из династии Атрейдесов и заочно полюбившаяся ему девушка Чани присоединяются к пустынным отшельникам-фрименам. От них юноша с даром предвидения получает императорский титул и прозвище Муад’Диб, после чего готовится мстить Дому Харконненов за погубленную семью.

Что это будет? Ждём ещё больше видов пустыни, гипнотической музыки и философских размышлений. Кроме того, обещают больше экшена, червей во всей красе и полноценного раскрытия характера Чани.

Режиссёр Дени Вильнёв и раньше казался идеальным кандидатом на адаптацию романов об Арракисе с их характерным чередованием медитативно-атмосферных и масштабно-зрелищных эпизодов. С выходом первой картины неравнодушные кинозрители облегчённо выдохнули. Признаем, что новая версия по кастингу и по визуалу вышла успешнее и версии Линча в 1984-м (с агентом Купером, ой, простите, Кайлом Маклахленом в роли Пола), и версии Джона Харрисона в 2000-м.

Индиана Джонс и часы судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Что? Приключенческий боевик.

Когда? 31 июня.

О чём? О новом приключении почтенного профессора, которое будет связано с его прошлым. Джонс выяснил, что для победы над СССР в космической гонке правительство США рекрутировало бывшего нациста. Теперь Джонс вместе со своей крестницей Хеленой решает разобраться в мотивах нового сотрудника.

Что это будет? «Опиум» для фанатов, до сих пор мечтающих стать археологами, когда вырастут. Ну правда, Индиана Джонс ведь! Ну, в 80 лет, ну и? Судя по трейлеру, Харрисон Форд в новой картине бодр и полон сил, за потраченную на спецэффекты сумму можно слетать на Луну, а дух приключений бьёт через край. Что ещё надо для счастья? Тем более что постановщиком выступил Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари»).

Основной сюжет пока держат в секрете, но ходят слухи, что не обойдётся без путешествий во времени — и дело не только во флешбэке с омоложенным Фордом. Такой трюк после спорного четвёртого фильма может ещё больше разделить аудиторию: на возмущающихся с плакатами «Джонс уже не торт» и на всем довольных оптимистов.

Подземелья и драконы: Воровская честь

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Что? Комедийный боевик по мотивам главной настольной ролевой игры.

Когда? С 31 марта.

О чём? О команде авантюристов, которая традиционно отправляется за магической вещицей. Но, как водится, заказчик не только «кинул при первой возможности», но и передал артефакт не в те руки, и теперь реликвия угрожает всему миру. Исправлять положение, кроме невольных зачинщиков, больше некому.

Что это будет? Как минимум — визуальное буйство с ироническим оттенком, как максимум — наконец-то достойного блокбастера по Dungeons & Dragons (фанатские фильмы и сериалы по-прежнему остаются недостижимым идеалом). В десятилетний долгострой вложено слишком много надежд (и денег), чтобы он получился очередным проходным сборищем штампов, как его предшественники за 2000, 2005 и 2012 год. К «Воровской чести» даже планируется выпускать спин-офф в сериальном формате и новеллизации, а в касте замечены Крис Пайн («Стартрек», «Чудо-женщина»), Мишель Родригес («Форсаж», «Аватар»), София Лиллис («Оно») и Хью Грант в амплуа антагониста.

Создатели картины как-то обмолвились, что хотят снять «фэнтезийную версию “Стражей Галактики”» — и первый трейлер скорее соответствует описанию. К тому же он буквально напичкан отсылками к D&D: вот знакомые заклинания и способности, вот тут угадываем классы, а вот мимик и студенистый куб! Остаётся узнать, будет ли в фильме что-то кроме череды шуток и пасхалок. Надеемся, создатели не выкинут критический провал!

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Что? Подростковая антиутопия, экранизация приквела «Голодных игр».

Когда? С 17 ноября.

О чём? О взрослении юного Кориолана Сноу — будущего главы тоталитарного государства Панем, где спустя 60 лет предстоит геройствовать протагонистке «Голодных игр» Китнисс Эвердин.

Что это будет? О предстоящей экранизации было объявлено ещё до выхода книги, так что ждать следует попытки выжать из популярного мира максимум. Режиссёр остаётся прежний — Френсис Лоуренс («Я — легенда», «Воды слонам») — а вот Дженнифер Лоуренс тут нет и быть не может — действие происходит задолго до рождения её героини.

Есть шанс, что путь Сноу к злодейскому амплуа будет раскрыт как любопытная психологическая трансформация. Тогда мы увидим на экране, как именно простой парень в сложной ситуации превратился в тирана. Кстати, играет его звезда сериала «Билли Кид» Том Блит. А компанию ему составит Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), которая воплотит Люси Грей Бэйрд, уроженку Двенадцатого дистрикта. На Десятой жатве выпало её имя, а наставником Люси стал как раз Сноу.

Бордерлендс

Borderlands

Что? Комедийный фантастический боевик, адаптация видеоигры.

Когда? Точной даты нет, надеемся на 2023-й.

О чём? О команде пройдох, авантюристов, преступников и охотников за головами, заключающих союз ради важной миссии на далёкой планете Пандора (не той, что с синими котолюдьми, а той, где обитают дикари и мутанты). Им предстоит найти дочь одного из самых мерзких ублюдков в галактике, чтобы получить доступ к невообразимому сокровищу.

Что это будет? Ещё одна видеоигровая экранизация. О ней никто не просил, но мы её заслужили. Первоисточник — драйвовый кооперативный шутер, в котором весело стрелять в мутантов, роботов и чудовищ, ездить на авто и выполнять квесты. Почти «Безумный Макс»! И всё это приправлено сносным комедийным (а местами даже трагическим) сюжетом, харизматичными героями и остроумными диалогами. Каковы шансы на приличную адаптацию?

Фильм снял Элай Рот («Хостел», «Грайндхаус», «Хемлок Гроув») по сценарию Крейга Мейзина («Чернобыль», The Last of Us). В главных ролях — сплошь звёзды. Наёмницу Лилит сыграла Кейт Бланшетт, Кевин Харт воплотил солдата Роланда, Джек Блэк озвучил робота Клэптрэпа, а Джейми Ли Кёртис стала доктором Патрицией Таннис. Из знаковых персонажей ещё появятся Атлас, малышка Тина, Мокси и другие.

Съёмки завершились в 2022-м, а в апреле на CinemaCon показали первые кадры. Больше никаких новостей о картине не было. Но надеемся, что уж в 2023-м она увидит свет.

Астерикс и Обеликс: Поднебесная

Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu

Что? Приключенческая комедия.

Когда? Мировая премьера — 1 февраля; в России — 14 февраля.

О чём? О парочке неунывающих галлов, которые отправляются в Китай на помощь наследнице императора, свергнутого восстанием.

Что это будет? Первый фильм о неугомонных галлах, сценарий которого не основан на каком-либо конкретном комиксе, а придуман с нуля. Впрочем, как и предыдущие фильмы, это наверняка будет простоватая комедия с кучей весёлых анахронизмов на грани абсурда. Предыдущая часть, «Астерикс в Британии», особой популярности не снискала; возможно, новому актёрскому составу удастся освежить проект.

Астерикса играет сам режиссёр, Гийом Кане («Видок», «Новая война пуговиц»). Жерара Депардье же в роли Обеликса заменил Жиль Лелуш («Невероятные приключения Адель», «Французский транзит»). Депардье преемника одобрил: кандидатура Лелуша кажется ему весьма подходящей. Помимо того, в проекте отметились Марион Котийяр («Долгая помолвка», «Заражение», «Полночь в Париже») и Пьер Ришар (в пояснениях не нуждается) — однако, нехило.

Вилли Вонка

Wonka

Что? Фэнтезийный комедийный мюзикл, предыстория сказки Роальда Даля.

Когда? С 15 декабря.

О чём? О похождениях молодого кондитера Вилли Вонки перед открытием достославной шоколадной фабрики.

Что это будет? Кто-то предвещает поругание классической сказки, другие предвкушают вкусную картинку и зловеще-сказочный сюжет, этакую новую бёртоновщину (предыдущая экранизация романа поставлена как раз Тимом Бёртоном).

Самые заметные работы режиссёра «Вонки» Пола Кинга — фильмы из дилогии про медвежонка Паддингтона, которые критикам очень понравились. В «Вилли Вонке» лавную роль исполнит Тимоти Шаламе, а кроме него в касте задействованы Джим Картер (дворецкий Карсон из «Аббатства Даунтон»), Роуэн Аткинсон («Четыре свадьбы и одни похороны» и, конечно, мистер Бин!), Оливия Колман («Корона», «Фаворитка»), Киган Майкл-Кей («Кей и Пил»), а также Салли Хокинс («Форма воды»). Песни к фильму пишет Нил Хэннон (участник группы The Divine Comedy).

Русалочка

The Little Mermaid

Что? Музыкальная сказка по мотивам повести Андерсена, «игровая» версия мультфильма.

Когда? С 26 мая.

О чём? Всё о том же. Дочь морского царя Ариэль спасает человеческого принца от гибели в шторм. Девушка тоже хочет обрести человеческие ноги, для чего обращается к ведьме. А в сделках с ведьмами всегда много сносок мелким шрифтом…

Что это будет? Скорее всего, очередная почти покадровая копия старого мультфильма с пятёркой свежих песен. Новая Ариэль, Холли Бэйли, прежде снималась лишь в клипах и некрупных телевизионных проектах, а её экранный жених, лондонец Джона Хауэр-Кинг, успел сыграть в нескольких сериалах, включая телеадаптацию «Маленьких женщин» и драму «Мир в огне». Зато царя Тритона играет статный Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Пираты Карибского моря»), а Урсулу — Мелисса Маккарти. Новые песни для фильма пишет композитор и артист Лин-Мануэль Миранда («Моана», «Гамильтон»).

Барби

Barbie

Что? Романтическая комедия по мотивам серии игрушек.

Когда? С 21 июля.

О чём? О приключениях Кена и Барби в реальном мире.

Что это будет? Пост-пост, мета-мета. Официального синопсиса пока нет, зато известно, что картину ставит Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Леди Бёрд»), а главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. А из списка остальных актёров известно, что в фильме появятся другие версии Барби и Кена. И даже директор компании Mattel, которая владеет этими игрушками! Собственно, недавно вышедший тизер подтверждает смелость задумки. В общем, кажется, Mattel захотела свой «Лего. Фильм», который вдобавок ответит на вопрос о том, умер ли Гослинг в конце «Барби».