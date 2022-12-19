Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы

Для любителей супергероев 2022 год был полон сюрпризов: вышли противоречивые, но любопытные картины («Бэтмен») и фильмы, которых ждали с опаской («Чёрный Адам»). Какие-то из них шокировали устаревшей концепцией («Морбиус»), а иные откровенно издевались, как над самими собой, так и над теми, кто их смотрит («Тор: Любовь и Гром»). Но, как ни крути, год получился насыщенный. 2023-й обещает не сбавлять обороты, поэтому сегодня поговорим о кинокомиксах, которые стоит посмотреть в грядущем году… если их, конечно, не перенесут.

У мистики и фантастики с фэнтези будут отдельные списки. И, нет, мы не забыли «Человека-паука: Через вселенные 2» — он войдёт в список самых ожидаемых мультфильмов. На момент публикации большинство фильмов из списка не заявлены в российских кинотеатрах — крупнейшие зарубежные кинокомпании ушли из страны после 24 февраля 2022-го. Подробнее о состоянии киноиндустрии можете почитать в итоговом материале.

Стражи Галактики. Часть 3

Вселенная: Marvel

Когда? 4 мая

О чём? Команда Стражей Галактики отправляется в новое приключение, на поиски бывшего члена команды — Гаморы.

Чего ждём? В 2014 году первые «Стражи Галактики» поразили не только фанатов комиксов, но и широкую аудиторию. Режиссёр Джеймс Ганн взял малоизвестных персонажей и превратил их в рок-звёзд. «Стражи» обрели безумную популярность ещё и потому, что были первой в киновселенной Marvel картиной, в которой настолько ярко проявился режиссёрский почерк. Третий фильм о разношёрстной команде космических наёмников станет финалом трилогии, в котором, по словам Ганна, ставки как никогда высоки.

Уже известно, что команду в привычном составе зрители больше не увидят. Личные арки героев будут завершены. Нам расскажут историю появления Ракеты. Покажут, кто и как его создал (Высший Эволюционер впервые появится в киновселенной Marvel). Поклонники также ждут первого появления героя Адама Ворлока, которого упоминали в сцене после титров во втором фильме. Адам — давний и важный персонаж Marvel. Только слегка запоздалый, поскольку его сюжеты в комиксах всегда тесно были связаны с Таносом — злодеем, которого герои Marvel уже победили.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Вселенная: Marvel

Когда? 15 февраля

О чём? Бывший мелкий преступник, а ныне супергерой и Мститель Скотт Лэнг со своей командой отправляется в Квантовый мир на встречу с неизвестным злом.

Чего ждём? Первый фильм пятой фазы киновселенной Marvel. Человек-муравей — далеко не самый популярный герой Marvel, но два его сольника — лёгкие и смешные фильмы о супергеройских ограблениях — своих поклонников нашли. В третьей, заключительной части трилогии всё должно кардинально измениться, ведь масштаб событий на этот раз поистине потрясает! Точнее говоря, в новом фильме всё ещё более крошечное, чем раньше, ведь герои попадают в Квантовый мир — иную реальность субатомного уровня. Но угрозы и опасности в ней и правда вселенского масштаба!

И, конечно же, здесь появится главный злодей новой эры киновселенной Marvel — Канг Завоеватель. Поговаривают, что третий «Муравей» — самый важный из ближайших фильмов Marvel, ведь в нём должны представить ту угрозу, с которой Мстителям предстоит сражаться в ближайшие годы. Именно эта картина задаст сюжетный вектор, по которому будут двигаться остальные фильмы киновселенной. В это очень хочется верить, поскольку Человек-муравей — замечательный персонаж, и он как никто другой заслуживает глубокой интеграции в глобальный сюжет киновселенной Marvel.

А если отвлечься от глобальных сюжетных перипетий, то мы ждём изобретательного и зрелищного экшена в постоянно меняющемся пространстве квантового мира, отличных актёров (вечно веселого Пола Радда, гениального Майкла Дугласа и всеми обожаемого Билла Мюррея), а также увлекательного сюжета, который, как заявляется, будет полон эпичных и трагичных моментов.

Ещё о Муравеке: «Человек-муравей и Оса»: разрядка смехом после «Мстителей» Marvel сняли свой самый маленький, камерный и комедийный фильм, дающий передохнуть от эпических битв.

Марвелы

Вселенная: Marvel

Когда? 28 июля

О чём? Вскоре после событий сериала «Мисс Марвел» Кэрол Денверс, Камала Хан и Моника Рамбо объединяются, чтобы выяснить причины необычной и опасной аномалии, которая затронула их троих.

Чего ждём? «Капитан Марвел» — один из самых спорных фильмов киновселенной. Несмотря на красочный экшен и космические приключения, картина очень неаккуратно влезла в хронологию вселенной, чем расстроила многих поклонников. Новый фильм видится этакой работой над ошибками. И у его создателей есть всё, чтобы провести её успешно.

В первую очередь, здесь есть сразу три супергероини в главных ролях. Помимо основного Капитана Марвел (Кэрол Дэнверс), в фильме вернётся пакистанская девочка Камала Хан. Третьей из центральных персонажей станет капитан службы М.Е.Ч. — Моника Рамбо, которая появилась и получила сверхспособности в сериале «Ванда/Вижен».

О сюжете пока известно мало. Единственной зацепкой остаётся сцена после титров сериала «Мисс Марвел», где Камала и Кэрол поменялись местами. По слухам из утечек сценария, выжившие пришельцы Крии во главе с генералом Дар-Бенн будут мстить Кэрол за уничтожение Высшего разума Крии и охотиться за наделяющими суперсилой браслетами, один из которых находится у Камалы Хан.

Можно предположить, что история будет как-то связана с событиями сериала «Тайное вторжение», где расскажут, как армия пришельцев скруллов, умеющих менять внешность, попытается захватить власть на Земле. Об этой связи говорит участие Капитана Марвел во всех конфликтах со скруллами в комиксах. И здесь наверняка без этого не обойдётся. Этот элемент сюжета тоже есть среди слухов, судя по которым, героини примут участие в мирных переговорах между Империей Крии и скруллами.

Флэш

Вселенная: DC

Когда? 23 июня

О чём? В попытке предотвратить убийство своей матери Барри Аллен перемещается в прошлое, тем самым создавая новую реальность.

Чего ждём? Что этот долгострой наконец выйдет! Разработка фильма началась ещё в 2004 году. С появлением Расширенной вселенной DC в 2010-е «Флэша» неоднократно перерабатывали. Со временем фильм всё же обрёл режиссера и сценарий.

И пусть «Флэш» попал в производственный ад, поклонники кинокомиксов ждут этот фильм с неподдельным энтузиазмом, ведь в основу его сюжета лёг один из самых известных комиксов последнего десятилетия — «Флэшпойнт». Это апогей развития идей мультивселенной в комиксах DC. Барри Аллен так сильно меняет линию времени, что создаёт новую реальность, где Бэтмен — не Брюс Уэйн, амазонки враждуют с людьми, а на Земле вот-вот разразится масштабный конфликт между жителями суши и Атлантиды.

Как именно этот сюжет будет воспроизведён в фильме, ясно только по слухам. Уже точно известно, что в картине появится Брюс Уэйн в исполнении Майкла Китона из дилогии «Бэтмен» Тима Бёртона. Поговаривают, что Флэш посетит и другие фильмы DC, например «Человека из стали», где вместо Супермена встретит его кузину Супергёрл. Да и Флэш якобы будет не один — их будет как минимум два из разных временных линий. Правда, важно помнить, что это ещё лишь слухи.

Но главная причина ждать фильм «Флэш» в том, что он позволит Warner Bros. при желании обнулить историю киновселенной DC и начать с чистого листа. Сюжет об изменении реальности — лучший инструмент для таких манипуляций. А недавно появились новости о том, что Джеймс Ганн и Питер Сафран будут курировать киновселенную DC и перекраивать её по своему видению. Это подпитывает надежды на то, что «Флэш» ещё сможет перевернуть игру.

Шазам! Ярость богов

Вселенная: DC

Когда? 17 марта

О чём? О приключениях мальчика Билли Бэтсона, наделённого силой могучего супергероя Шазама. Вместе со своей семьёй, с которой он поделился силами в первой части, ему предстоит опять сразиться с пробудившимся древним злом и решить свои внутренние проблемы.

Чего ждём? Первый «Шазам» был обласкан критиками и окупился очень хорошо. От сиквела ждём того же, что и от первой картины, только больше, дороже и масштабнее. И с более звёздным составом — так, главных злодеек фильма, дочерей Атласа, играют Хелен Миррен и Люси Лью.

До сих пор не очень понятно, какое место персонаж занимает в киновселенной DC. Её создатели вроде бы отказались от сквозного сюжета — но в трейлере Шазам рассуждает о героях из Лиги Справедливости, там даже появляется Бэтмен в исполнении Аффлека, давно завязавшего с этой ролью. Впрочем, не обязательно углубляться в хронологию и связи между фильмами. Скорее всего, нас ждёт лёгкое и смешное супергеройское зрелище для подростков, которое не претендует быть ничем большим, чем просто развлечение на вечер. И в этом нет ничего постыдного.

Аквамен и потерянное царство

Вселенная: DC

Когда? 25 декабря

О чём? Атлантиду вот-вот уничтожит некое древнее зло. Аквамен, новый царь атлантов, собирает силы, чтобы противостоять ему.

Чего ждём? Первого «Аквамена» отлично приняли зрители и критики. Персонаж, который долгие годы был предметом насмешек из-за нелепых суперспособностей, превратился в мачо и любимца публики. За это спасибо комиксам Джеффа Джонса и актёру Джейсону Момоа, который добавил персонажу крутости и харизмы. Сиквел сильно задержался, но в Рождество 2023 года он наконец-то выйдет.

Уже известно, что злодеи Чёрная Манта и Орм вернутся, как и актёры, играющие их в первой части. Вернётся и Мера в исполнении Эмбер Хёрд. Несмотря на недавние скандалы и суды с Джонни Деппом, а также на слухи, что руководство WB хочет убрать её с роли, инсайдеры говорят, что она есть в фильме.

Что до места сиквела «Аквамена» в киновселенной DC, то это не так важно. Первый фильм зарекомендовал себя как отличное самостоятельное произведение, которому не нужны костыли в виде привязок к каким-то общим глобальным событиям. От сиквела есть смысл ожидать таких же красивых подводных пейзажей, более глубокого погружения в мир атлантов, в их причудливые технологии и быт. И, что немаловажно, такой же крутой постановки боёв, как и в первой части.

Ещё об Аквамене: Разбираем «Аквамена»: геноцид с шутками или новая мифология? Новый фильм киновселенной DC вызвал противоречивые отклики. Что это, современная интерпретация артуровского мифа или банальный боевик про подводного Джигурду? Мы устроили разбор-дуэль.

Синий жук

Вселенная: DC

Когда? 18 августа

О чём? Подросток Хайме Рейес находит инопланетный амулет в виде синего скарабея. Этот амулет превращается в могучую броню, наделяющую своего владельца суперспособностями.

Чего ждём? Компания Warner Bros. давно вынашивала планы по включению Синего жука в киновселенную DC. Но после отмены фильма о Бэтгёрл казалось, что и «Жука» нужно отменить, ведь эта картина такого же мелкого калибра. Однако совсем недавно появились новости о грядущей премьере.

Главную роль в фильме исполнит звезда замечательного сериала «Кобра Кай» Шоло Маридуэнья. Но благодаря слухам известно, что Синих жуков в фильме будет двое: сам Хайме Рейес и Тед Корд — прежний носитель брони. Инсайдеры сообщают, что между персонажами будут отношения учителя и ученика, как в фильме «Человек-муравей». А злодеями выступят кибернетические пришельцы-насекомые, известные как The Reach, — они ответственны за создание брони Синего жука.

Крейвен-охотник

Вселенная: Человека-паука (Sony)

Когда? По некоторым данным, 6 октября 2023 года

О чём? Приквел о становлении известного антигероя из комиксов Marvel, заклятого врага Человека-паука.

Чего ждём? Наряду с «Веномом» и «Морбиусом», «Крейвен-охотник» станет новым фильмом «Вселенной Человека-паука от Sony». Фильмы этой серии не внушают особого доверия — впрочем, оба «Венома» неплохо выступили в прокате. Однако сам Крейвен играл далеко не последнюю роль в сюжетах про Паука, благодаря чему открывается немалый простор для сюжетного и психологического исследования такого непростого героя. Студия очень давно пытается снять о нём фильм. Ещё Сэм Рэйми хотел показать Крейвена в «Человеке-пауке 4» в качестве камео. Главную роль исполнит Аарон Тейлор Джонсон, сыгравший Ртуть в картине «Мстители: Эра Альтрона».

По слухам, в новом фильме Крейвена наймёт жрица вуду Калипсо, чтобы помешать злодею Грегори Хёрду осуществить мистический ритуал и обрести безграничное могущество. Также здесь появятся Хамелеон и члены семьи Крейвена, которые сыграют далеко не последнюю роль. Ещё известно, что сюжет фильма охватит многие годы. Это косвенно говорит о том, что здесь расскажут историю становления и трансформации Крейвена.

А вот вероятность того, что сам Человек-паук заглянет в фильм, очень мала. Ранее в Сети гуляли слухи, что Эндрю Гарфилд появится в «Крейвене-охотнике», но создатели категорически это отрицают. Хотя такое появление отлично сработало хотя бы в виде камео.

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Важно помнить, что немалая часть этих анонсов основана на слухах и инсайдах. А опыт показывает, что они могут оказаться как ложью, так и правдой.

А какие супергеройские фиильмы ждёте вы и почему? Пишите в комментариях!