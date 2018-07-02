Человек-муравей — один из старейших персонажей вселенной Marvel, но сравниться по популярности со своими более молодыми коллегами ему так и не удалось. К тому же за более чем полувековую историю комиксов под маской Муравья успело засветиться как минимум три персонажа, один другого краше… Во второй части статьи мы расскажем про Скотта Лэнга, отца-одиночку и вора с золотым сердцем.

Меня зовут Скотт Лэнг. Я — Человек-муравей. Я первый же признаю, что это имя не впечатляет так, как хотелось бы. Не поймите меня превратно, это здорово… Но всё очень относительно. Представьте: тусуетесь вы среди героев, и один такой: «Я бессмертный бог, который мечет молнии!», а другой: «Я — мутант и король Атлантиды!» К вам подходит девушка, и что вы скажете? Я могу стать очень маленьким и говорить с муравьями. А ещё я в разводе. Добавьте к этому то, что было уже больше дюжины Муравьёв или их подобий, и большая их часть либо мертва, либо плохие парни…

Скотт Лэнг

Досье. Скотт Лэнг Год появления: 1979

Первое появление: Avengers #181

Создатели: Дэвид Мишелини и Джим Бирн Скотт Лэнг — эталонный пример потрясающего специалиста, который не смог себя найти на рынке труда. Блестящий эксперт в области электроники, он был вынужден прибегнуть к воровству, чтобы прокормить жену. Человеком-муравьём стал случайно, когда искал способ спасти жизнь своей дочке. Для Скотта дочка всегда была на первом месте, поэтому он долгое время отказывался присоединиться к какой-либо команде героев на постоянной основе.

Эстафета передана

В 1979 году звание Человека-муравья перешло к другому персонажу, инженеру-электронщику Скотту Лэнгу, созданному фантазией сценариста Дэвида Мишелини и художника Джона Бирна.

В молодости Скотт Лэнг был ничем не примечательным человеком, пока его не угораздило жениться. После свадьбы Скотт понял, что не в состоянии содержать семью, оставаясь на прежней зарплате. Вместо того, чтобы найти более высокооплачиваемую легальную работу, Лэнг подался во взломщики. Однако и на новом поприще парня поджидали неудачи. Во время очередного ограбления Скотта сцапали и отправили за решётку.

Арест и последовавший за ним тюремный срок разрушили супружескую жизнь Скотта. Разгневанная супруга подала на развод, но Лэнгу каким-то образом удалось сохранить опеку над дочерью.

Спустя три года Скотта выпустили за хорошее поведение. Ему посчастливилось устроиться на работу в Stark International экспертом по электронике. В частности, Лэнг помогал установить новую охранную систему в усадьбе Мстителей. Очевидно, Тони Старка мало заботило криминальное прошлое своих сотрудников либо же он справедливо считал, что бывшие воры — лучшие специалисты в том, что касается безопасности жилища и сохранности имущества.

Всё шло неплохо, пока у Кэсси, маленькой дочки Скотта, не диагностировали серьёзное сердечное заболевание. Отчаявшийся отец выяснил, что его зарплаты снова не хватает — на этот раз на лечение. Спасти девочку могло только чудо. Или блестящий микрохирург, доктор Эрика Сондхейм.

К несчастью, выяснилось, что призвать на помощь доброго доктора практически нереально — злобный мутант и глава транснациональной корпорации Даррен Кросс, по сути, удерживал Эрику в заложниках, заставляя поддерживать его собственное пошатнувшееся здоровье.

Скотт понял, что сможет добраться до доктора, только заручившись поддержкой небольшой армии. Чтобы найти деньги, он вломился в один из особняков, который заприметил во время прогулок по городу. Совершенная система охраны заставила Лэнга думать, что хозяева держат дома нечто крайне ценное. На деле же Скотт, сам того не зная, решил ограбить доктора Хэнка Пима.

Оказавшись внутри, Скотт нашёл костюм Человека-муравья. Вспомнив прочитанную в журнале статью, Лэнг надел костюм и пошёл спасать доктора Сондхейм в одиночку.

Скотту улыбнулась удача: при помощи костюма ему удалось одолеть опасного противника и освободить Эрику, а та, в свою очередь, спасла жизнь малютке Кэсси. Лэнг отправился возвращать позаимствованное добро Хэнку Пиму, но тот разрешил Скотту оставить костюм себе. Оказывается, Хэнк заметил кражу имущества и проследил за похитителем. Увидев, что Скотт воспользовался новыми силами во благо, Пим разрешил молодому человеку и дальше носить имя Человека-муравья, тем более что сам Хэнк в это время действовал в облике Жёлтого Жакета.

Досье. Кассандра Лэнг Дочка и смысл жизни Скотта Лэнга. Росла в атмосфере любви и с детства воспринимала супергероев как нечто само собой разумеющееся, несмотря на все возражения собственной матери. Гибель отца оставила на Кэсси тяжёлый отпечаток, и девушка решила пойти по его стопам и стала супергероиней по имени Высота. Как и отец, она умудрилась погибнуть и вернуться с того света, хотя после воскрешения Кэсси, по всей видимости, решила временно оставить супергеройскую жизнь позади и стала обычной школьницей-старшеклассницей.

Супергерой на полставки

Став новым Человеком-муравьём, Скотт принялся время от времени помогать своим новоиспечённым друзьям бороться со злом, но при этом его первостепенной задачей оставалась забота о подрастающей дочери. Для Скотта Лэнга Кэсси всегда была на первом месте, затмевая все супергеройские подвиги. Поэтому за Скоттом закрепилась репутация вспомогательного персонажа, своеобразного запасного Мстителя, к которому всегда можно было обратиться за помощью в трудную минуту.

Помимо Мстителей, Скотт частенько работал с Фантастической четвёркой. Сначала он был приглашённым консультантом по электронике, а после того, как Рид Ричардс вроде бы погиб, стал полноценным участником команды. Впрочем, Ричардс довольно быстро вернулся с того света, и Человек-муравей с радостью уступил Риду его законное место.

Во время очередного кризиса, который предположительно унёс жизни большинства героев Marvel, Скотт вступил в ряды Героев по найму — команды, основанной Железным кулаком и Люком Кейджем. Лэнг пробыл с командой до её развала, а после у Скотта завязался роман с Джессикой Джонс, бывшей супергероиней, переквалифицировавшейся в частные сыщицы. Отношения, впрочем, продлились недолго и закончились после того, как Джессика призналась, что ждёт ребёнка от Люка Кейджа.

Но главная беда ждала Скотта в другом месте. Его бывшая жена, Пэгги, годами не проявлявшая интереса к воспитанию дочери, внезапно решила отсудить у бывшего мужа право опеки. И у неё это получилось! Причём тот факт, что Скотт был супергероем, сыграл против него: судья посчитал, что у Человека-муравья слишком много забот, чтобы уделять должное время заботе о дочери. Когда же Лэнг принялся возражать, что он не член Мстителей и помогает команде только в экстренных ситуациях, судья просто спросил, сколько таких ситуаций бывает в неделю.

Лишившись права опеки, Скотт наконец-то решил вступить в команду на постоянной основе. К сожалению, он выбрал для этого крайне неподходящее время. Вскоре после того, как новый Человек-муравей присоединился к команде, Алая Ведьма развязала против своих бывших соратников настоящую войну. Скотт Лэнг пал первой жертвой этой войны — он погиб во время взрыва в особняке Мстителей.

Возвращение с того света

Смерть отца тяжело сказалась на Кэсси Лэнг. Девушка решила стать супергероиней по имени Высота (частицы Пима определённо влияли не только на своих носителей, но и на их ближайшее окружение). Кэсси принимала участие и в Гражданской войне, и в Секретном вторжении, и в других крупных событиях мира Marvel. Во время одной из миссий Кэсси и её друзья по Молодым Мстителям попадали в прошлое, в день гибели Скотта. Кэсси удалось спасти отца и перенести в своё время, но воссоединение оказалось недолгим.

Семейную идиллию нарушил Доктор Дум. И отец, и дочка бросились в битву, и Кэсси одолела врага ценой собственной жизни. Дум нанёс по девушке сокрушительный энергетический удар, и она умерла в руках обезумевшего от горя отца.

Смерть дочери серьёзно подкосила Скотта. Лэнг стал временным управляющим Фонда будущего, но его поглощало стремление расквитаться с Думом. В конце концов у Скотта это почти получилось, и он уже было добил поверженного врага, но в самом конце передумал, посчитав, что унижение будет пострашнее смерти.

Решение сохранить Думу жизнь оказалось для Лэнга судьбоносным. Во время событий AXIS Дум превратился в более благородного и героического персонажа, который временно обрёл умение Алой Ведьмы изменять реальность. Осознав, что у него есть только одна возможность что-то реально исправить, Дум решил вернуть Кэсси Лэнг из мёртвых.

Герои или дочь?

Неприязнь и недоверие Пэгги к бывшему мужу никуда не делись. Да и сам Скотт понимал, что в данный момент он не может ничего предложить Кэсси: у него не было работы, накопилась куча счетов, сам он жил впроголодь и в ужасных условиях. Скотт принялся снова искать работу, но безуспешно.

В конце концов Скотт отправил резюме на должность нового главы департамента безопасности Stark Industries. Другие кандидаты годились Лэнгу в сыновья, но за счёт упорства, отчаяния и наглости Скотту удалось получить желанную работу.

Однако, как это часто бывало в жизни Скотта, судьба не дала ему шанса насладиться спокойствием. В тот же день Лэнг узнал, что Пэгги с Кэсси переезжают в Майами. Перед Скоттом встал сложный выбор: работа и новые обязанности или семья? Колебался Скотт недолго. В Майами после ряда приключений ему удалось начать собственный бизнес — «Охранные решения Человека-муравья». Скотт продолжает смотреть в будущее с оптимизмом, ведь его главное сокровище и достижение в жизни — его дочка — снова с ним. Ну, пока Пэгги не узнала о том, что её бывший муж тоже переехал во Флориду, а Тони Старк не засудил за нелегальное использование облика Железного человека в рекламе своего бизнеса.

A post shared by Emma Fuhrmann (@emmafuhrmann) on Feb 11, 2018 at 10:42am PST

Продолжение следует