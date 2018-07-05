Человек-муравей в комиксах. Эрик О’Грейди

Человек-муравей — один из старейших персонажей вселенной Marvel, но сравниться по популярности со своими более молодыми коллегами ему так и не удалось. К тому же за более чем полувековую историю комиксов под маской Муравья успело засветиться как минимум три персонажа, один другого краше… Во заключительной части статьи мы расскажем про Эрика О’Грейди, эгоиста и любителя подглядывать за женщинами.

Неважно, какие решения я принимал раньше. Сегодня я погиб, спасая невинного ребёнка. И я бы сделал так снова, если бы пришлось.

Эрик О’Грейди

Досье. Эрик О’Грейди Год появления: 2006

Первое появление: Irredeemable Ant-Man #1

Создатели: Роберт Киркман и Фил Хестер Пожалуй, из всех Муравьёв Эрик О’Грейди меньше всех подходил на роль героя. Поэтому, наверное, и продержался меньше всех. Хотя, возможно, проблема в том, что характер и поступки Эрика довольно тяжело выписывать — нужно постоянно поддерживать баланс между геройской и эгоистической сторонами его личности, и не у всех сценаристов это получалось. Поэтому на скорое возвращение Эрика можно не рассчитывать.

Трое — уже толпа

Третий и последний на сегодняшний день обладатель имени Человек-муравей появился в 2006 году в серии создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана The Irredeemable Ant-Man. Несмотря на успех среди критиков и читателей, Marvel отменила серию после двенадцати выпусков: уж слишком противоречивым получался главный герой.

Эрик О’Грейди был агентом Щ.И.Т.а низкого уровня и выполнял самую рутинную и скучную в мире работу — в его обязанности входил контроль за многочисленными камерами наблюдения. Особой надежды на повышение у парня не было: Эрик не обладал какими-либо выдающимися талантами, был достаточно труслив, даже подловат, регулярно лгал и жульничал в покер. И так бы и скучать ему дальше на своём рабочем месте, если бы не очередная трагическая случайность.

События комикса разворачивались вскоре после смерти Скотта Лэнга, поэтому место Человека-муравья в реестре супергероев оставалось вакантным. Руководство Щ.И.Т.а обратилось к Хэнку Пиму (а точнее, к скруллу-двойнику, выдающему себя за Пима) с просьбой разработать новый костюм Муравья для того, чтобы им мог пользоваться кто-то из агентов в рамках служебной необходимости.

Скрулл идеально научился имитировать Хэнка. Как и настоящий Пим, он регулярно погружался в дело с головой, работал по ночам и забывал делать перерывы. В один из вечеров у службы безопасности корабля возникла внештатная проблема: на борт доставили очень злого и рассерженного Росомаху, которому Гидра каким-то образом умудрилась промыть мозги. Всё более или менее опытные вооружённые агенты были брошены на охрану Логана, но лабораторию Пима никто не хотел оставлять без присмотра. Поскольку никто всерьёз не рассматривал вероятность того, что Хэнку может угрожать какая-то опасность на борту авианосца Щ.И.Т.а, присматривать за ним поручили двум юнцам — Эрику и его лучшему другу Крису. Однако друзья настолько перепугались, что по ошибке вырубили доктора Пима, когда тот собрался пойти отдохнуть.

Испугавшись содеянного, они затащили бесчувственного Хэнка внутрь лаборатории и увидели там готовый костюм Человека-муравья. Ярый фанат супергероев, Крис решил воспользоваться ситуацией и примерить костюмчик, чтобы потом было что рассказать друзьям. Однако парень случайно активировал костюм, уменьшился и исчез из виду.

Пока Крис пытался найти способ вернуть себе нормальные размеры, на авианосец напали. Крис вернулся, но Эрик, запаниковав, толкнул его прямо под убийственный выстрел одного из нападавших. Шокированный гибелью лучшего друга, Эрик всё же не погнушался стянуть с его мёртвого тела костюм Муравья.

После похорон Криса Эрик продолжал жить как ни в чём не бывало. Он едва не соблазнил девушку Криса прямо на могиле лучшего друга (и позже таки добился своего), вернулся на работу, а костюмом пользовался разве что для того, чтобы подглядывать за обнажёнными девушками в душе.

Правда, другие агенты не переставали искать похищенный костюм. Особенно старался Митч Карсон, друг Эрика и Криса и первый кандидат на должность нового Муравья. Он вышел на след похитителя, и Эрику пришлось пуститься наутёк, причём при побеге он серьёзно покалечил Митча.

Новая жизнь

Поначалу жизнь беглеца никак не изменилась. Эрик продолжал пользоваться возможностями костюма в своё удовольствие: экспроприировал экспроприированное, мародёрствовал, приглашал спасённых девушек на свидание, а затем подглядывал за ними в душе. Впрочем, несмотря на все свои недостатки, в глубине души Эрик всё же был достаточно неплохим человеком, который к тому же очень хотел нравиться другим людям. Поэтому порой новый Человек-муравей совершал бескорыстные поступки.

После одного из таких благородных деяний Эрик попался на глаза «Контролю за разрушениями» — организации, отвечавшей за восстановление всего, что разрушили супергерои во время своих драк. В «Контроле» решили, что сотрудник со способностями Человека-муравья придётся им ко двору, а Эрик неожиданно для себя согласился. Выправив себе фальшивые документы, О’Грейди под вымышленным именем устроился на работу и даже прошёл обязательную для всех супергероев государственную регистрацию.

Дальше с Эриком и вовсе случилось нечто немыслимое: он совершенно всерьёз, искренне влюбился в свою новую коллегу Эбигейл. И хотя пара в какой-то момент рассталась, когда выяснилось, что Эбигейл скрывала от своего нового парня существование сына, О’Грейди сохранил к подружке весьма тёплые чувства.

Забота об Эбигейл и стремление стать настоящим героем (ну и желание немножко помародёрствовать, куда же без этого) в конце концов сыграли с Эриком злую шутку. Он решил потягаться с Халком, который только-только вернулся на Землю после своего маленького космического вояжа, полный желания отомстить за погибшую супругу (Халк по ошибке винил в её смерти Тони Старка и других супергероев). Муравей немного не рассчитал свои силы и угодил в больницу, а когда очнулся, оказался в руках Митча Карсона.

Карсон никогда не был добропорядочным агентом. Скорее наоборот, он был кровожадным маньяком, которому посчастливилось превратить своё хобби в хорошо оплачиваемую работу. Митч сгорал от нетерпения расквитаться с Эриком за все свои увечья и трудности, которые он претерпел во время охоты за пропавшим костюмом, но О’Грейди вовремя спас Железный человек.

Эрик сумел выйти сухим из воды, свалив всю вину на почти свихнувшегося Митча. О’Грейди сначала получил назад свою работу в Щ.И.Т.е, а затем, когда остальные кандидаты на звание Муравья провалили испытания, официально стал новым Человеком-муравьём.

Герои умирают

Эрик искренне хотел измениться и стать лучше, но искоренить некоторые привычки так и не смог. Он продолжил соблазнять случайных девиц при том, что пытался сохранить отношения с Эбигейл. Зато вступил сразу в несколько команд супергероев, стараясь принести как можно больше пользы. А затем погиб геройской смертью: его забили до смерти подручные злодея по имени Отец, пока Эрик пытался спасти невинного ребёнка. Хуже того, убийцы подменили Эрика роботом-двойником (правда, того очень быстро разоблачили и отправили на встречу с создателем).

С тех пор Эрик О’Грейди остаётся среди мёртвых. Разумеется, в мире Marvel никто не умирает надолго, но что-то подсказывает, что в данном случае возможно исключение. Прежде всего, Эрик был достаточно неоднозначным персонажем, которого нужно было умело подать. У Роберта Киркмана получилось найти баланс между достоинствами и недостатками Эрика, но и это не спасло серию от преждевременного закрытия. Видимо, человек, способный соблазнить девушку своего умершего друга на могиле покойного, всё-таки не вписывается в рамки дозволенного в мире Marvel, каким бы хорошим в глубине души он ни был.

Мне нравился Человек-муравей, но комиксы о нём никогда не продавались по-настоящему хорошо. Для того чтобы он привлекал внимание и был интересным персонажем, его постоянно нужно было рисовать маленьким на фоне повседневных предметов — например, коробка спичек, который выглядел бы совершенно по-новому в сравнении с нашим героем. Однако художники постоянно забывали это делать и рисовали очередного мачо в трико, который ничем не выделялся на общем фоне.

Стэн Ли