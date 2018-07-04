«Человек-муравей и Оса»: разрядка смехом после «Мстителей»

Встав на сторону Капитана Америки в противостоянии супергероев, Скотт Лэнг, он же Человек-муравей, вызвал недовольство властей США, и его осудили на пару лет домашнего ареста. Срок заключения уже приближается к концу, когда профессор Пим и его дочь Хоуп устраивают Лэнгу побег. Им нужна помощь Скотта, чтобы спасти из квантового мира жену профессора, которая затерялась там много лет назад.

Ant-Man and the Wasp Жанр: супергеройская комедия

Режиссёр: Пейтон Рид

Продюсеры: Виктория Алонсо, Митчелл Белл, Стивен Бруссар

В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Уолтон Гоггинс, Бобби Каннавале, Джуди Грир, Ти-Ай

Премьера в России: 5 июля 2018

Возрастной рейтинг: 12+

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«Тор: Рагнарёк» (2017)

Юмор всегда был важной частью фильмов Marvel. Даже в самой драматичной сцене всегда находилось место шутке, которая снижала градус пафоса и делала персонажей более человечными. Некоторые фильмы даже балансировали на грани комедии — например, «Тор: Рагнарёк».

Но «Человек-муравей и Оса» уверенно перешагнул эту грань и стал не просто забавным супергеройским фильмом, а полноценной комедией. После эпической, насыщенной пафосом «Войны бесконечности» студия выпустила фильм, который разительно от неё отличается и служит такой же «разрядкой смехом», какими были шутки в других картинах Marvel, — только в масштабе всей киновселенной.

События «Человека-муравья и Осы» разворачиваются незадолго до третьих «Мстителей» и рассказывают маленькую личную историю. Героям тут не до спасения мира — проблемы у них куда более приземлённые. Воссоединиться с родными, обвести вокруг пальца нерадивых агентов ФБР, не дать преступникам завладеть технологиями профессора Пима… И подано всё это в исключительно лёгкой и задорной манере.

Муравей и Оса налаживают треснувшие отношения с помощью бесконечных взаимных подколок, к которым нередко подключается и профессор Пим. Агенты ФБР регулярно заваливаются незваными гостями к Скотту, чтобы перевернуть его дом вверх дном и в очередной раз не найти доказательств, что он нарушает условия заключения, — хотя он, конечно, нарушает. Не обходится без фирменных монологов болтливого Луиса в исполнении Майкла Пеньи и перепалок приятелей Скотта. Эти эпизоды были, пожалуй, самыми уморительными в первом фильме, и в сиквеле их не меньше.

Чисто комическим персонажем оказался и один из двух главных злодеев — карикатурный мафиозный босс в исполнении Уолтона Гоггинса. Правда, что он, что вторая злодейка — Призрак — продолжают печальную традицию Marvel противопоставлять ярким героям блёклых противников.

Даже экшен здесь пронизан юмором — то сбоит новый костюм Человека-муравья, то гигантская солонка превращается в оружие, то увеличившийся герой использует грузовик как самокат, делая погоню не только динамичной, но и забавной. Правда, если в первом фильме и «Противостоянии» игра с размерами служила поводом для поистине оригинальных боевых сцен, то в «Человеке-муравье и Осе» таких неожиданных визуальных находок, увы, нет. Зато фильм идеально справляется с задачей если не снять, то ослабить напряжение и ощущение трагедии, которое осталось у поклонников Marvel после «Войны бесконечности».

Лёгкий задорный ситком, пронизанный оптимизмом и темой семейных ценностей. Фильм, который вселяет заряд бодрости, столь необходимый после третьих «Мстителей».