«Аватар», «Ван-Пис» и «Задача трёх тел» — что показали на Netflix Tudum

В ночь с 17 на 18 июня Netflix провёл большую презентацию самых ожидаемых проектов стриминга. Своё название ивент получил от фирменного звука заставки.

Мы собрали самые интересные трейлеры, кадры и анонсы.

«Задача трёх тел»

Netflix показал первый тизер научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» по одноимённому роману китайского писателя Лю Цысиня. Над сериалом работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Премьера на Netflix в январе 2024-го. Читайте также Лю Цысинь «Задача трёх тел». Знаменитый роман генерала китайской НФ Неоднозначный, но достойный НФ-триллер, написанный в экзотической для нас литературной традиции. Хотя истинным любителям НФ, пожалуй, стоит составить мнение о романе самостоятельно.

«Ведьмак»

На ивенте представили масштабную боевую сцену третьего сезона «Ведьмака». Сериал вернётся на экраны 29 июня. Он станет для Генри Кавилла последним — в роли Геральта его заменит Лиам Хемсворт. Читайте также «Ведьмак» от Netflix: каким получился 2 сезон? Они, блин, научились?! Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.

«Аватар: Последний маг воздуха»

Netflix объявил, что телеадаптация мультсериала про Аватара Аанга выйдет в 2024 году. А также показал первые кадры с четвёркой главных героев и проморолик сериала.

Кадры





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Сериал по One Piece

Netflix показал первый тизер-трейлер ТВ-адаптации «Ван-Писа», в котором можно увидеть команду Пиратов Соломенной Шляпы и коронный удар Луффи. Сериал выйдет уже 31 августа. Читайте также Аниме и манга One Piece как культурный феномен 20 лет исполнилось безумному аниме про пиратов.

«Уэнсдей»