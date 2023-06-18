«Аватар», «Ван-Пис» и «Задача трёх тел» — что показали на Netflix Tudum

В ночь с 17 на 18 июня Netflix провёл большую презентацию самых ожидаемых проектов стриминга. Своё название ивент получил от фирменного звука заставки.
Мы собрали самые интересные трейлеры, кадры и анонсы.
«Задача трёх тел»
Netflix показал первый тизер научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» по одноимённому роману китайского писателя Лю Цысиня. Над сериалом работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.
Премьера на Netflix в январе 2024-го.
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Неоднозначный, но достойный НФ-триллер, написанный в экзотической для нас литературной традиции. Хотя истинным любителям НФ, пожалуй, стоит составить мнение о романе самостоятельно.
«Ведьмак»
На ивенте представили масштабную боевую сцену третьего сезона «Ведьмака».
Сериал вернётся на экраны 29 июня. Он станет для Генри Кавилла последним — в роли Геральта его заменит Лиам Хемсворт.
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Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.
«Аватар: Последний маг воздуха»
Netflix объявил, что телеадаптация мультсериала про Аватара Аанга выйдет в 2024 году. А также показал первые кадры с четвёркой главных героев и проморолик сериала.
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Шоу задумали ещё несколько лет назад — при участии авторов оригинала. Но в итоге сериал запустили без них.
Сериал по One Piece
Netflix показал первый тизер-трейлер ТВ-адаптации «Ван-Писа», в котором можно увидеть команду Пиратов Соломенной Шляпы и коронный удар Луффи. Сериал выйдет уже 31 августа.
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«Уэнсдей»
Для ивента Дженна Ортега, Эмма Майерс и другие актёры «Уэнсдей» почитали фанатские теории про сериал.
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Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.
«Игра в кальмара»
Анонс актёрского состава второго сезона шоу.
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«Люпен»
Захватывающий отрывок из третьего сезона, премьера которого намечена на 5 октября.
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Бонусом — несколько занятных фактов про ожерелье Марии-Антуанетты и про Херлока Шолмса (это не опечатка!).
«Мятежная луна»
Зрителям показали видео со съёмок научно-фантастического блокбастера «Мятежная луна» Зака Снайдера.
Первоначально Снайдер думал снять кино по «Звёздным войнам», но в итоге это вылилось в самостоятельную вселенную. Картина с Софией Бутеллой и Чарли Ханнэмом расскажет о борьбе мирной колонии с могущественным тираном.
Премьера — 22 декабря.
«Очень странные дела»
Netflix объявил, что звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон сыграет в финальном сезоне «Очень странных дел».
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Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
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