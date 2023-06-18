    3
    Новости

    «Аватар», «Ван-Пис» и «Задача трёх тел» — что показали на Netflix Tudum

    18 июня 2023
    Avatar photo
    18.06.2023
    2598
    2 минуты на чтение
    «Аватар», «Ван-Пис» и «Задача трёх тел» — что показали на Netflix Tudum 1

    В ночь с 17 на 18 июня Netflix провёл большую презентацию самых ожидаемых проектов стриминга. Своё название ивент получил от фирменного звука заставки.

    Мы собрали самые интересные трейлеры, кадры и анонсы.

    «Задача трёх тел»

    Netflix показал первый тизер научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» по одноимённому роману китайского писателя Лю Цысиня. Над сериалом работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

    Премьера на Netflix в январе 2024-го.

    Читайте также

    Лю Цысинь «Задача трёх тел»

    Лю Цысинь «Задача трёх тел». Знаменитый роман генерала китайской НФ

     Борис Невский |  29.10.2017 |  8472

    Неоднозначный, но достойный НФ-триллер, написанный в экзотической для нас литературной традиции. Хотя истинным любителям НФ, пожалуй, стоит составить мнение о романе самостоятельно.

    «Ведьмак»

    На ивенте представили масштабную боевую сцену третьего сезона «Ведьмака».

    Сериал вернётся на экраны 29 июня. Он станет для Генри Кавилла последним — в роли Геральта его заменит Лиам Хемсворт.

    Читайте также

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон?

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился 2 сезон? Они, блин, научились?!

     Александр Стрепетилов |  10.12.2021 |  498

    Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.

    «Аватар: Последний маг воздуха»

    Netflix объявил, что телеадаптация мультсериала про Аватара Аанга выйдет в 2024 году. А также показал первые кадры с четвёркой главных героев и проморолик сериала.

    Кадры

     

    Читайте также

    Стартовали съёмки сериала по «Аватару: Легенда об Аанге»

    Сериал «Аватар: Легенда об Аанге»: дата, начало съёмок, актёры

     Кот-император |  17.11.2021 |  114

    Шоу задумали ещё несколько лет назад — при участии авторов оригинала. Но в итоге сериал запустили без них.

    Сериал по One Piece

    Netflix показал первый тизер-трейлер ТВ-адаптации «Ван-Писа», в котором можно увидеть команду Пиратов Соломенной Шляпы и коронный удар Луффи. Сериал выйдет уже 31 августа.

    Читайте также

    One Piece как культурный феномен 16

    Аниме и манга One Piece как культурный феномен

     Олег Поторокин |  19.10.2019 |  1069

    20 лет исполнилось безумному аниме про пиратов.

    «Уэнсдей»

    Для ивента Дженна Ортега, Эмма Майерс и другие актёры «Уэнсдей» почитали фанатские теории про сериал.

    Читайте также

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

    «Уэнсдэй»: слишком странная для дома странных детей

     Инар Искендирова |  05.12.2022 |  1310

    Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.

    «Игра в кальмара»

    Анонс актёрского состава второго сезона шоу.

    Читайте также

    Черновик 911

    Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт

     Елена Щетинина |  05.10.2021 |  2374

    В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix!

    «Люпен»

    Захватывающий отрывок из третьего сезона, премьера которого намечена на 5 октября.

    Читайте также

    Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второго сезона. Внезапные повороты и нелинейное повествование 6

    Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второй части. Внезапные повороты и нелинейное повествование

     Наталия Осояну |  07.06.2021 |  494

    Бонусом — несколько занятных фактов про ожерелье Марии-Антуанетты и про Херлока Шолмса (это не опечатка!).

    «Мятежная луна»

    Зрителям показали видео со съёмок научно-фантастического блокбастера «Мятежная луна» Зака Снайдера.

    Первоначально Снайдер думал снять кино по «Звёздным войнам», но в итоге это вылилось в самостоятельную вселенную. Картина с Софией Бутеллой и Чарли Ханнэмом расскажет о борьбе мирной колонии с могущественным тираном.

    Премьера — 22 декабря.

    «Очень странные дела»

    Netflix объявил, что звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон сыграет в финальном сезоне «Очень странных дел».

     

    Читайте также

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов 5

    «Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов

     Артём Дубровский |  02.07.2022 |  505

    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах». 

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия 4
    0
    18886
    «Секретное вторжение»: всё о комиксе и сериале. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия

    Какие события происходили в одноимённом комиксе, чего ждать от сериала и чем будут отличаться шоу и первоисточник.

    Замиль Ахтар о «Стальных богах» 1
    0
    67603
    Замиль Ахтар о «Стальных богах»

    Мрачное эпическое фэнтези, вдохновленное Крестовыми походами, мифами Ближнего Востока и хоррорами Лавкрафта

    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    174472
    Бороздим бескрайние моря в 83-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Что можно почитать и во что можно поиграть, если все фильмы о морских разбойниках засмотрены до дыр.

    «Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только 14
    0
    108407
    «Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только

    Возвращение старой команды, фонтан новых идей, спецэпизоды и многое другое.

    Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту 11
    0
    280926
    Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту

    Почему NASA долго не воспринимали идею астронавток всерьёз, и как сейчас обстоят дела с женщинами в космосе.

    «Укрась прощальное утро цветами обещания» — я не плачу, просто красота в глаз попала
    0
    161112
    «Укрась прощальное утро цветами обещания» — я не плачу, просто красота в глаз попала

    Эпическое фэнтези, после которого хочется позвонить маме.

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации
    0
    205361
    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации

    Рассказываем о кроссовере, который послужил источником вдохновения для сценаристов «Флэша»

    Улей и туканы: пять настольных игр для пикника 3
    0
    254677
    Улей и туканы: пять настольных игр для пикника

    Настолки для летнего отдыха не должны быть сложными и обладать кучей компонентов. Что можно подобрать?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить