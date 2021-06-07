Хитроумный вор Ассан Диоп воплощает в жизнь сложный план мести за оклеветанного и погибшего в тюрьме отца, но сталкивается с жестоким ответом со стороны магната Юбера Пеллегрини, способного на любую низость. Опасность угрожает не только самому Диопу, но и тем, кто ему дорог. Современному Арсену Люпену предстоит пустить в ход всю свою проницательность и харизму, чтобы наконец-то сойтись лицом к лицу с главным врагом.

Люпен (сезон 2) / Lupin (season 2) Жанр: авантюрно-криминальный триллер

Шоураннеры: Джордж Кей и Франсуа Узан

В ролях: Омар Си, Людивин Санье, Клотильда Эм, Николь Гарсия, Эрве Пьер и другие

Премьерный показ (2 сезон): 11 июня 2021, Netflix

Продолжительность: 5 серий по 40–50 минут

Похоже на: «Бумажный дом», «Шерлок», «Люпен III» (аниме и манга)

В конце первого сезона мы расстались с Ассаном в сложнейший момент: подручный Юбера Пеллегрини похитил его сына Рауля и увез в неизвестном направлении, не оставив герою ни единой улики, которая подсказала бы, как действовать дальше. Именно это жестокое испытание открывает новую главу истории о новом Люпене, задавая еще более бодрый темп, чем в сериях, показанных в январе.

Продолжения сериалов, благосклонно принятых публикой, неизбежно сталкиваются с завышенными ожиданиями. В первом квартале 2021 года «Люпен» оказался лидером в топе самых популярных проектов Netflix — по просмотрам он сравним с самыми успешными сериалами стриминга, «Ведьмаком» и «Бриджертонами». Многие зрители с нетерпением ждали вторую часть приключений обаятельного французского авантюриста в исполнении Омара Си.

Принимая во внимание зрительские ожидания — и осознание, что современный Арсен Люпен обязательно выберется из любой передряги, вопрос лишь в том, как именно, — создатели сериала прибегли к простому, но элегантному способу, который позволяет удивить даже знатоков. Во второй части нас ожидают несколько внезапных поворотов, основанных на нелинейности повествования: одно и то же событие мы увидим с разных точек зрения, что подогревает интерес и заставляет сидеть перед экраном в ожидании следующей серии, гадая, как же следует понимать увиденное. Таким образом создатели «Люпена» сохранили и даже ускорили темп, избавив сериал от сюжетной «воды», которая в продолжениях не редкость.

Что касается персонажей, мы вновь встречаем знакомых — Клэр и Рауля, детектива Юсефа Гедира (который получает прозвище Ганимар и выдвигается на передний план, поближе к главной звезде этого спектакля) и его коллег, капитана Ложье и лейтенанта Белькасем; торговца антиквариатом Бенжамена Фереля — лучшего друга Ассана, Жюльет Пеллегрини и других. Появятся и новые лица, но представлять их сейчас было бы серьезным спойлером. История современного Арсена Люпена обзаводится географией, обрастает подробностями и сюжетной плотью, становится причудливой частью знакомого нам мира и совершенно реальной Франции. Но сам Ассан сохраняет милую старомодность, не теряя главное качество классического джентльмена-грабителя: отвращение к насилию в любых формах.

Второй сезон «Люпена» вместил в себя все то, что мы уже оценили по достоинству в первом, — лихое приключение, вынуждающее с азартом следить за персонажами; живую, подлинную Францию с ее красотой и социальными проблемами; галантного и умного героя, которому хочется сопереживать. И, главное, сумел достойно завершить начатое: в финале десятой серии нас ожидает точка в истории колье Марии-Антуанетты и мести за отца. В эпоху, когда сериалы норовят оборваться на самом интересном месте навсегда (особенно с учетом сложностей, связанных с пандемией), это само по себе плюс. Однако рассказ про самого Ассана Диопа только начинается. С учетом обширной литературной основы, созданной как самим Морисом Лебланом, так и его продолжателями, можно надеяться, что нас ждет еще много захватывающих похождений этого обаятельного вора.

По крайней мере, на третий сезон мы точно можем рассчитывать.

Интересные факты

В одной из серий второго сезона появляется книга «Арсен Люпен против Херлока Шолмса» — это не ошибка и не шутка создателей сериала! Изначально в рассказе Мориса Леблана, который в 1906 году дал старт новой главе приключений французского авантюриста, фигурировал именно знаменитый английский сыщик , но Артур Конан Дойл, узнав об этом, выразил протест… и персонажу поменяли имя.

В основе криминальной карьеры как Арсена Люпена, так и Ассана Диопа лежит история с ожерельем Марии-Антуанетты, только в версии Мориса Леблана его украл сам Люпен (в возрасте шести лет!), чтобы отомстить владельцам за унижение своей матери. И для сериального героя, и для его литературного прообраза характерна двойственность «аристократизм vs происхождение из низов»: Ассан — сын эмигранта из Сенегала, получивший хорошее образование в престижной школе; Арсен — дитя матери-аристократки и отца-простолюдина.

Время действия большинства произведений про Арсена Люпена — Прекрасная эпоха (La Belle Époque), конец XIX — начало XX века. Это время характеризуется ускоренным научно-техническим прогрессом и проникновением новшеств в повседневную жизнь. Вторя духу La Belle Époque, Диоп не только демонстрирует чудеса маскировки, но и охотно использует технические достижения вроде дронов — отличных инструментов для шпионажа.