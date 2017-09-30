Новый «Тик»: хорошо, да мало!

Неврастеник Артур после детской психологической травмы зациклился на погибшем суперзлодее Терроре. Он уверен, что Террор на самом деле остался в живых. Родственники стараются максимально оградить Артура от мира супергероев — но не преуспевают: его жизненный уклад, и так шаткий, полностью переворачивается с ног на голову после внезапного появления странного супергероя Тика.

The Tick Жанр: сатирическая супергероика

Шоураннер: Бен Эдлунд

В ролях: Питер Серафинович, Гриффин Ньюман, Джеки Эрл Хейли, Яна Мартинез

Премьерный показ: 9 марта 2017

Продолжительность: 6 серий по 30 минут

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«Что это было?» Вот основная мысль, которая остаётся в голове после трёхчасового первого сезона «Тика» с потокового сервиса Amazon. Скоротечность — главный недостаток сериала, и из неё вытекают все остальные минусы. Тут всего очень мало. За шесть серий нам показали только пролог — интригующую, интересную и смешную историю становления героя. Причем не заглавного Тика, а неврастеничного Артура, этакого классического персонажа из вуди-алленовских фильмов, который почему-то попал в мир супергероев.

Сам Тик тоже выглядит как попаданец. Странный синий герой со старомодными замашками и фразочками, без какой-либо памяти о своем прошлом. Тик — квинтэссенция «олдскульного» супергероя: прямолинейный, позитивный, не задумывается о сложных проблемах, а зачастую и о последствиях своих действий. В его мире все просто и понятно: герой должен помогать слабым, убивать нехорошо, а падать духом нет смысла. Тем он и привлекает. В какой-то момент возникает ощущение, что Тик буквально оживший комиксный герой — без прошлого и с четкими установками. Интересно, обыграют ли это авторы?

В сериале вообще многое вызывает интерес. Сюжет интригует, персонажи располагают к себе, экшен радует. Для комедийного сериала с тридцатиминутными эпизодами боевые сцены выглядят на удивление прилично: с красивой компьютерной графикой, стилизованной под старые шоу, с кровавыми потасовками, трюками и хореографией. Кроме того, зрителей закидывают отсылками и к супергероике вообще, и к собственному миру «Тика». За шесть эпизодов тут даже успели организовать объединение супергероев в команду, которое смотрится нестыдно и крайне весело.

С юмором, как контекстным, так и ситуационным, в сериале все хорошо. Так, злодейка мисс Линт управляет электричеством и вечно страдает от статических разрядов. Угадайте, какой эффект получился, когда герой кинул в нее грязным мешком от пылесоса. Или, например, тут есть катер с искусственным интеллектом, ведущий себя как ревнивая жена.

В общем, в сериале все более-менее хорошо — но всего очень мало. Характеры недораскрыты, сюжет только развернулся, интриги едва сплелись. Чем лучше все сделано, тем сильнее злит, что серий всего 6, а не 10, как утверждает сайт IMDb.

Из всех сатирических супергеройских сериалов последних лет «Тик» оказался самым удачным и складным. Только создателям стоит поскорее выпустить второй сезон. Уж больно порция мала.

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