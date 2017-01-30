Февральской номер «Мира фантастики» за 2017 год посвящён «Звёздным войнам» и «Миру Дикого Запада». Подводим итоги 2016 года, вспоминаем Кэрри Фишер и разбираем по винтикам сериал HBO.

В номере

  • Итоги 2016: награждаем лучшие фильмы, книги, игры и сериалы.
  • Памяти принцессы Леи: вспоминаем трагикомическую жизнь Кэрри Фишер.
  • «Мир Дикого Запада»: разбираем, о чём говорит и к чему ведёт новый сериал-феномен.
  • «Изгой-один»: изучаем фильм, его закулисные тайны и связь с Расширенной вселенной.
  • Вспоминаем Ричарда Адамса: что ещё написал автор «Обитателей холмов»?
  • 20 величайших викингов: подлинные истории Рагнара и компании. И никаких рогатых шлемов!

А также:

Возможен ли «невозможный» двигатель NASA? • интервью с писательницей Клэр Норт • фильмы «Изгой-один», «Голос монстра», «Кредо убийцы», «Твоё имя» и Kingsglaive • книги Джоан Роулинг, Чайны Мьевиля, Терри Пратчетта, Ника Перумова, Вячеслава Рыбакова и других писателей •  сериалы «Мир Дикого Запада» и «Детективное агентство Дирка Джентли» • комиксы «Лига выдающихся джентльменов» и другие • компьютерные и настольные игры • работы художницы Марины Алеф • косплей: Тина Рыбакова • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: 2016 © Lucasfilm Ltd. & TM – All Rights Reserved

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• К сожалению, календаря в этом году не будет.

В продаже с 31 января.
Следующий номер выйдет 28 февраля.

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Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 161 (Январь 2017)

Мир фантастики № 161 (Январь 2017)

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Кот-редактор
Кот-редактор
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