2
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«Правила меняются»
6
Лучшая фантастика 2016 года
Подводим итоги фантастического года. Перед вами всё самое лучшее и интересное из книг, фильмов, сериалов, игр и комиксов. А также главные тенденции минувшего года — от возрождённых актёров до нейросетей.
22
Книжный ряд
Литературные итоги-2016, новый старт «Хьюго», фантаст Уэсли Снайпс и святой Элронд.
24
Контакт
Клэр Норт
Одной из самых заметных фантастических новинок минувшей осени стал роман Клэр Норт «Пятнадцать жизней Гарри Огаста». Мы встретились с тридцатилетней британской писательницей, которая полжизни сочиняет фантастику. Первый роман вышел, когда ей было четырнадцать, а на сегодня она автор восемнадцати книг.
28
Книги номера
Ник Перумов
«Сталь, пар и магия» • Затерянный дозор
. Лучшая фантастика 2017 • Дж. К. Роулинг, Джек Торн, Джон Тиффани
«Гарри Поттер и проклятое дитя» • Фрэнсис Хардинг
«Песня кукушки» • Клэр Норт
«Пятнадцать жизней Гарри Огаста» • Чайна Мьевиль
«В поисках Джейка» • Терри Пратчетт
«Весь Анк-Морпорк» и другие книги.
40
Что почитать?
Технофэнтези или мистика? А может быть, юношеское фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
42
Классики
Ричард Адамс
Под занавес 2016 года мы потеряли Ричарда Адамса, автора «Обитателей холмов» — «той самой книги про кроликов», которую будет читать и перечитывать ещё не одно поколение. Жизнь Адамса была долгой и счастливой, а его след в литературе уникален и неповторим.
46
Комиксы
Мистик. Том 1. Убийственно красива • Отряд Икс • Лига выдающихся джентльменов. Том 1 • Сэм Забель и Волшебное перо • Новая Волна: Агенты Г.Н.Е.В.а • Звёздные войны. Скайуокер наносит ответный удар
52
Видеодром
Кэрри Фишер умерла — а принцесса Лея ещё нет. Как выкрутятся создатели девятого эпизода? Попробуем угадать.
54
Персона
Кэрри Фишер
Эту актрису большинство знало по роли принцессы Леи в «Звёздных войнах». Но в реальности её самым интересным персонажем была она сама — блудное дитя Голливуда, смеющееся над собственной жизнью.
58
После финальных титров
Изгой-один. Звёздные войны: Истории • Кредо убийцы • Голос монстра • Твоё имя • Кингсглейв: Последняя фантазия XV
68
Финал сезона
Детективное агентство Дирка Джентли (1 сезон) • Мир Дикого Запада (1 сезон)
73
Фанатские теории
«Мир Дикого Запада»: чего ждать от второго сезона?
Как понимать финал первого сезона, чего ждать от второго и о чём вообще нам рассказывает этот сериал? Пытаемся постичь замыслы Джонатана Нолана.
78
Фанатские теории
Самые безумные гипотезы о «Мире Дикого Запада»
Долорес — это Форд, музыка содержит спойлеры, а «Игра престолов» — всего лишь Мир дикого средневековья.
80
Игровой клуб
В погоне за оригинальностью разработчики идут на смелые эксперименты — например, делают дизайн из нестандартных материалов. И часто благодаря этому их игры остаются в истории.
82
Лучшие видеоигры
The Last Guardian • Final Fantasy XV
86
Ретроспектива
10 лучших JRPG
За пределами Японии синонимом и эталоном японской ролевой игры стала культовая серия Final Fantasy. Однако она была не самой значимой и даже не первой. Мы решили отобрать десятку лучших JRPG помимо Final Fantasy.
90
Врата миров
Фильм «Изгой-один» снимали настоящие фанаты, и это видно по многочисленным отсылкам к Расширенной вселенной и старым частям саги. Мы разобрали лишь самые интересные.
92
Художники
Мария Алеф
Сейчас заканчивается сбор средств на издание фантастической трилогии «Территория невероятностей». Не меньшую роль, чем текст, в ней играют иллюстрации Марины Алеф — насыщенные алхимическими символами и пронизанные тёмной магией европейских городов.
96
Косплей месяца
Тина Рыбакова
Московский косплеер рассказывает о своём ручном медведе и представляет новый образ Тиранды из World of Warcraft.
104
Машина времени
До недавнего времени двигатели, работающие на новых физических принципах, интересовали только фантастов — серьёзные учёные отказывались обсуждать «невозможное». Всё изменилось пятнадцать лет назад, когда британский инженер Роджер Шойер анонсировал EmDrive.
106
Вперёд в прошлое
20 легендарных викингов в сагах и в реальности
Саги донесли до нас немало имён знаменитых викингов — Рагнар Лодброк, Эрик Рыжий, Лейф Счастливый… Но какие из их историй выдумка, а какие подтверждены независимыми источниками? Вспомним, о чём говорят саги и чему из этого стоит верить.
112
Заблуждения
Викинги
За викингами прочно закрепилась дурная репутация немытых варваров в рогатых шлемах. Давайте разберёмся, какими были северные воины на самом деле.
114
Почтовая станция
Обсуждаем политические вопросы, чтобы больше к этому не возвращаться.
116
Рассказы
Вареники
Традиционная подборка миниатюр с конкурса, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».
120
Рассказ
Виталий Грудцов, Евгений Шиков «Модель ’39»
Рассказ о людях, клонах и быстротекущей моде, который занял первое место в конкурсе «ФантЛабораторная работа».
127
Постскриптум
Моменты счастья
Сергей Дяченко рассказывает о том, как появился их с Мариной писательский дуэт и роман «Ведьмин век».
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Кто был ничем»