Полное содержание номера

2

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

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«Правила меняются»Подводим итоги фантастического года. Перед вами всё самое лучшее и интересное из книг, фильмов, сериалов, игр и комиксов. А также главные тенденции минувшего года — от возрождённых актёров до нейросетей.Литературные итоги-2016, новый старт «Хьюго», фантаст Уэсли Снайпс и святой Элронд.Одной из самых заметных фантастических новинок минувшей осени стал роман Клэр Норт «Пятнадцать жизней Гарри Огаста». Мы встретились с тридцатилетней британской писательницей, которая полжизни сочиняет фантастику. Первый роман вышел, когда ей было четырнадцать, а на сегодня она автор восемнадцати книг.«Сталь, пар и магия» •. Лучшая фантастика 2017 •«Гарри Поттер и проклятое дитя» •«Песня кукушки» •«Пятнадцать жизней Гарри Огаста» •«В поисках Джейка» •«Весь Анк-Морпорк» и другие книги.Технофэнтези или мистика? А может быть, юношеское фэнтези? Советуем книги на любой вкус.Под занавес 2016 года мы потеряли Ричарда Адамса, автора «Обитателей холмов» — «той самой книги про кроликов», которую будет читать и перечитывать ещё не одно поколение. Жизнь Адамса была долгой и счастливой, а его след в литературе уникален и неповторим.

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Видеодром

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Мистик. Том 1. Убийственно красива • Отряд Икс • Лига выдающихся джентльменов. Том 1 • Сэм Забель и Волшебное перо • Новая Волна: Агенты Г.Н.Е.В.а • Звёздные войны. Скайуокер наносит ответный ударКэрри Фишер умерла — а принцесса Лея ещё нет. Как выкрутятся создатели девятого эпизода? Попробуем угадать.Эту актрису большинство знало по роли принцессы Леи в «Звёздных войнах». Но в реальности её самым интересным персонажем была она сама — блудное дитя Голливуда, смеющееся над собственной жизнью.

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Изгой-один. Звёздные войны: Истории • Кредо убийцы • Голос монстра • Твоё имя • Кингсглейв: Последняя фантазия XVДетективное агентство Дирка Джентли (1 сезон) • Мир Дикого Запада (1 сезон)Как понимать финал первого сезона, чего ждать от второго и о чём вообще нам рассказывает этот сериал? Пытаемся постичь замыслы Джонатана Нолана.

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Игровой клуб

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Долорес — это Форд, музыка содержит спойлеры, а «Игра престолов» — всего лишь Мир дикого средневековья.В погоне за оригинальностью разработчики идут на смелые эксперименты — например, делают дизайн из нестандартных материалов. И часто благодаря этому их игры остаются в истории.The Last Guardian • Final Fantasy XV

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Врата миров

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Машина времени

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За пределами Японии синонимом и эталоном японской ролевой игры стала культовая серия Final Fantasy. Однако она была не самой значимой и даже не первой. Мы решили отобрать десятку лучших JRPG помимо Final Fantasy.Фильм «Изгой-один» снимали настоящие фанаты, и это видно по многочисленным отсылкам к Расширенной вселенной и старым частям саги. Мы разобрали лишь самые интересные.Сейчас заканчивается сбор средств на издание фантастической трилогии «Территория невероятностей». Не меньшую роль, чем текст, в ней играют иллюстрации Марины Алеф — насыщенные алхимическими символами и пронизанные тёмной магией европейских городов.Московский косплеер рассказывает о своём ручном медведе и представляет новый образ Тиранды из World of Warcraft.До недавнего времени двигатели, работающие на новых физических принципах, интересовали только фантастов — серьёзные учёные отказывались обсуждать «невозможное». Всё изменилось пятнадцать лет назад, когда британский инженер Роджер Шойер анонсировал EmDrive.Саги донесли до нас немало имён знаменитых викингов — Рагнар Лодброк, Эрик Рыжий, Лейф Счастливый… Но какие из их историй выдумка, а какие подтверждены независимыми источниками? Вспомним, о чём говорят саги и чему из этого стоит верить.

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Зона развлечений

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За викингами прочно закрепилась дурная репутация немытых варваров в рогатых шлемах. Давайте разберёмся, какими были северные воины на самом деле.Обсуждаем политические вопросы, чтобы больше к этому не возвращаться.Традиционная подборка миниатюр с конкурса, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».Рассказ о людях, клонах и быстротекущей моде, который занял первое место в конкурсе «ФантЛабораторная работа».Сергей Дяченко рассказывает о том, как появился их с Мариной писательский дуэт и роман «Ведьмин век».«Кто был ничем»