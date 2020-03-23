Вместе с цифровым релизом девятого эпизода «Звёздных войн» вышел и документальный фильм о его создании — The Skywalker Legacy. На протяжении двух с лишним часов продюсеры, режиссёр, члены съёмочной группы и актёры с нескрываемым энтузиазмом рассказывают, как они счастливы быть частью далёкой-далёкой галактики и как гордятся результатом. Документалка раскрывает много любопытных подробностей о том, как снимался фильм. Самые интересные «Мир фантастики» пересказывает вам.

Кадры со съёмочной площадки девятого эпизода перемежаются с нарезкой хроник со съёмок Оригинальной трилогии. Создатели нового фильма рассказывают, как пытались провести с ней параллели везде, где только можно, даже если это начисто противоречило логике повествования. Так, чтобы намекнуть на прошлое Леи и её первое появление на экране, в фильм впихнули Tantive IV, тот самый корабль, с погони за которым начинается «Новая надежда». Хотя имперцам не имело никакого смысла его сохранять.

Фильм имени Леи

Свой рассказ создатели начинают с того, какой огромной потерей стала смерть Кэрри Фишер. Именно вокруг принцессы Леи должен был строиться весь сюжет «Скайуокера» как минимум в эмоциональном плане. Кэтлин Кеннеди призналась, что они просто не могли исключить Лею из финала истории, а соавтор сценария Крис Террио рассказал, что их первое совещание в сценарной комнате началось с вопроса: «Как вообще рассказать историю девятого эпизода без Кэрри?»

В итоге Джей Джей Абрамс включил в фильм неиспользованные кадры с Фишер, оставшиеся после съёмок «Пробуждения Силы», а Крис Террио написал сценарий для новых сцен с Леей, отталкиваясь от тех реплик, что она произносит в вырезанных сценах.

Вместо того чтобы вставить Кэрри в уже существующую сцену, мы строили всю сцену вокруг её фигуры. Роджер Гайетт, художник-постановщик, руководитель отдела визуальных эффектов Мы хотели, чтобы сцены с Кэрри работали на развитие истории, и в то же время отдавали дань уважения ей и её героине, потому что настоящая цель этого фильма — это трибьют Кэрри Фишер. Джей Джей Абрамс, режиссёр

В сердце тьмы

Если эмоциональным центром фильма была принцесса Лея, то в центре сюжета лежала идея столкновения Рей с Тьмой. «В сердце фильма лежит Тьма, — рассказывает художник-постановщик Рик Картер. — Встреча с ней была частью путешествия Рей с самого начала „Пробуждения Силы“».

А вот идея вернуть в фильм Палпатина появилась далеко не сразу. «Но как только мы задумались: „А что, если Палпатин каким-то образом выжил?“, то спустя тридцать секунд поняли, что это именно то, что нам было нужно, — рассказывает Крис Террио. — „Звёздные войны“ всегда были историей о борьбе Скайуокеров и Палпатинов».

Абрамс вспоминает, что его любимым моментом в приквелах была беседа Энакина и Палпатина в Корусантской опере из «Мести ситхов». Именно она вдохновила его на возвращение Императора.

«Звёздные войны» — это история поколений, и мне показалось поэтичным, что внуки теперь пытаются справиться с теми же проблемами, что досаждали их предкам. Джей Джей Абрамс, режиссёр

Пасаана и Киджими

По словам создателей картины, планету Пасаана добавили для того, чтобы Рей впервые в жизни увидела мир, полный радости и праздника, и поняла, за что сражается.

Сцены на Пасаане оказались одними из самых сложных в техническом плане. Члены съёмочной группы приехали в Иорданию за полгода до начала съёмок. Именно столько времени потребовалось для строительства декораций, создания комфортных условий проживания для актёров и всех остальных, кто работал над фильмом, завоза 550 тонн оборудования и обучения 450 человек из массовки сложному танцу аки-аки.

А планета Киджими была призвана показать жизнь под пятой Первого Ордена. Горная деревня на Киджими стала одной из самых больших декораций, построенных для фильма, — художники-декораторы действительно возвели целый город. При создании его архитектурного стиля они опирались на облик города и деревень из «Скрытой крепости» Акиры Куросавы.

Практические эффекты до предела

Сцены на Пасаане служат наглядным примером того, как сильно Абрамс стремился создать ощущение реалистичности происходящего с помощью практических эффектов.

На съёмках в Иордании практическим было всё, от зыбучих песков до погони на спидерах. Огромную толпу аки-аки играли актёры массовки, все маленькие дети-инопланетяне в сцене с кукольным театром сами были куклами. Даже змею, которую излечивает Рей, сыграла гигантская аниматронная кукла, которой управляли несколько человек. Правда, эту огромную куклу сделали исключительно для того, чтобы актёрам было проще отыгрывать свои сцены, — в финальном монтаже змею всё-таки заменили компьютерной моделью.

Роль зыбучих песков сыграли чёрные бобы, скрывавшие проход в сложную систему подземных туннелей, где находились платформы, опускавшие актёров вниз и поднимавшие наверх после каждого дубля.

Даже сцена погони на спидерах была снята на локации на фоне зелёного экрана. Съемочная группа решила, что в пустыне особое естественное освещение, которое попросту невозможно воссоздать в павильоне.

Одержимость Звездой смерти

Что Джей Джей Абрамс точно перенял у Джорджа Лукаса, так это нежелание расставаться с неиспользованными задумками. Идея показать на экране возвращение к обломкам Звезды смерти посетила режиссёра ещё при работе над «Пробуждением Силы». Тогда от этой наработки отказались, но сейчас Абрамс нашёл способ впихнуть Звезду смерти в сюжет.

Правда, похоже, не все члены съёмочной группы понимали, какую именно Звезду смерти они снимают. Один из аниматоров на полном серьёзе рассказывал на камеру, как воссоздавал для «Восхода» траншею, по которой Люк летел взрывать станцию… в четвёртом эпизоде.

Джон Уильямс

В сценах на Киджими есть крошечное камео Джона Уильямса. Легендарный композитор появляется в роли бармена в кантине по соседству с мастерской Бабу Фрика. Снять Уильямса в камео было идеей Кеннеди; сам композитор поначалу сомневался, но жена убедила его принять предложение.

Сцена с Уильямсом вообще богата на пасхалки. Практически каждый предмет в кадре связан с одним из 51 фильмов, за саундтреки к которым Уильямса номинировали на «Оскар».

Бабу Фрик

Мастерская Бабу Фрика завалена пасхальными яйцами не меньше бара по соседству. Среди валяющихся тут дроидов можно найти боевого дроида B1 Торговой федерации, голову C-3PO с концепт-арта Ральфа Маккуорри и даже Плохого Робота с логотипа производственной компании Джей Джей Абрамса.

Сам Бабу Фрик представлял из себя аниматронную куклу, управляемую сразу тремя кукловодами. Причём её аниматроника была настолько сложной, что у одной только головы было 13 разных двигательных систем.

Кроме того, Бабу Фрик был практически единственным персонажем, которого озвучивали на съёмочной площадке. Голос ему подарила актриса Ширли Хендерсон — одна из кукловодов, управлявших сложной аниматроникой малыша.

Отдельные детали

Идея с атакой лёгкой кавалерии на звёздный разрушитель» была слишком забавной и безумной, чтобы от неё отказаться. Джей Джей Абрамс, режиссёр

Энтони Дэниелс не видел сценария картины до первой совместной читки, поэтому всякий раз удивлялся, когда к нему подходили коллеги и говорили, как им по душе расширенная роль C-3PO в новом фильме.

Помните крайне абсурдную сцену, в которой Финн, По и Чуи узнают личность шпиона в рядах Первого Ордена? Оказывается, Джей Джей Абрамс специально просил Донала Глисона произнести свою реплику как можно смешнее.

Одну из офицеров Первого Ордена в начале картины играет Салли Гиннесс. Да-да, внучка Оби-Вана тоже подалась в плохиши.

Координатор трюков Юнис Хутарт рассказала, что Адам Драйвер самостоятельно выполнял все свои трюки и не стеснялся спорить с ней и даже с режиссёром о том, как может и как не может двигаться и вести себя Кайло Рен.

Концовка

После выхода «Восхода» интернет заполонили слухи, что у Абрамса были сложности с концовкой. Якобы на руках у Lucasfilm было сразу несколько версий картины, а финал несколько раз переснимали и переделывали.

В документалке создатели фильма впервые публично признают, что определённые сложности с концовкой действительно были. Но не уточняют ни их масштаб, ни в чём конкретно они заключались. Да и причина этих сложностей названа весьма оригинальная.

У Джей Джея в какой-то момент возник затык с финалом картины. И [художник-постановщик] Рик Картер сказал нам: «У вас двоих проблемы с концовкой, потому что вы просто не хотите, чтобы „Сага о Скайуокерах“ заканчивалась, вот и не пишете финал». И, знаете, в его словах есть зерно истины. Крис Террио, соавтор сценария

* * *

The Skywalker Legacy показывает, что над девятым эпизодом работали люди, которые обожают свою работу и «Звёздные войны», получали удовольствие от съёмок и из шкуры вон лезли, чтобы воссоздать на экране атмосферу Оригинальной трилогии. К сожалению, документалка не даёт ответа на главный вопрос: как же эта толпа энтузиастов сняла настолько беспомощное кино?