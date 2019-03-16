Второй трейлер новых «Мстителей» появился будто ниоткуда: никаких анонсов и даже намёков. В новом ролике Marvel показали свежие кадры и приоткрыли завесу тайны над некоторыми деталями фильма. Давайте разберём, что мы увидели в трейлере, кого там хоронят, как Соколиный Глаз превратится в Ронина и почему цвет волос Чёрной Вдовы — это важный спойлер.

1. Происхождение Железного человека

Братья Руссо особо выделяют тот факт, что «Мстители: Финал» — апофеоз всей 11-летней истории MCU. Так что вполне уместно, что трейлер начинается с отсылки к первому фильму вселенной, «Железному человеку», в которой Тони Старк разбивает костюм «Марк I» в пустыне. «Кажется, лет сто прошло с тех пор», — вспоминает Тони.

2. Обращение Тони к Пеппер Поттс

Как мы знаем из первого ролика «Мстителей: Финал», Тони Старк оказался в ловушке на корабле «Бенатар» и записал последнее, как он думал, сообщение для Пеппер Поттс. Он вспомнил путь, который привёл его к тому, кем он стал, — и к любимой Пеппер. Это трогательный момент, из которого понятно: Тони осознал, что всегда любил Пеппер, и для этого осознания ему понадобилось время.

Далее в трейлере мы видим кадр из «Железного человека 3», в котором скорбящая Пеппер прижала шлем Железного человека ко лбу, полагая, что Тони погиб. В «Железном человеке 3» Тони считался мёртвым, но ему удалось связаться с Пеппер — ещё одна интересная параллель с «Мстителями: Финал».

3. «Бенетар»

«Война бесконечности» закончилась тем, что Тони и Небула оказались брошены на Титане, родной планете Таноса. Как и было показано в более ранних трейлерах, они отправились в космос на «Бенетаре», корабле Стражей Галактики. Ни один из Стражей не выжил в битве на Титане (Ракета сражался в Ваканде), и корабль, по-видимому, находится не в самом лучшем состоянии после битвы с Таносом.

4. Тони и Небула, затерянные в космосе

Как мы знаем по первому трейлеру, у Тони и Небулы серьёзные проблемы. Они дрейфуют в космосе, у них уже кончились еда и вода, да и кислорода всего на один день. Однако предыдущие ролики намекали, что Старк сможет найти выход из этой ситуации.

5. Происхождение Капитана Америки

Далее трейлер переходит к истории Стива Роджерса со стилизованными кадрами из «Первого мстителя». Во флешбэке молодой Стив Роджерс пытается попасть в армию, чтобы участвовать во Второй мировой войне. Затем следует ещё один кадр, показывающий, что Стив смотрит на вербовочный плакат, надеясь, что может как-то помочь в борьбе своего народа.

6. Пегги предлагает начать сначала

Голос Пегги Картер за кадром говорит Стиву Роджерсу, что прежнего уже не вернуть. Надо жить дальше, а иногда лучшее, что можно сделать, — начать всё сначала. Это ироничный момент, учитывая, что «Мстители: Финал», как многие уже догадывались, — фильм о путешествиях во времени. Как бы Стив ни любил Пегги, в этом случае он не воспользуется её советом.

7. Последствия щелчка Таноса

Трейлер «Мстителей: Финал» переходит к последствиям щелчка Таноса, показывая район вокруг статуи Свободы. Выжившие, по-видимому, собрались у подножия статуи на кораблях, ища утешение и общаясь друг с другом.

Это намекает на то, что с окончания «Войны бесконечности» прошло уже немало времени.

8. Группа поддержки

Стив — член группы поддержки выживших после Щелчка, людей, которые пытаются справиться с горем и потерей. Позже становится понятно, что Стив руководит этой группой и принимает совет Пегги, но всё равно идёт своим путём.

9. Соколиный Глаз тренирует свою дочь

В киновселенной Marvel Клинт Бартон — примерный семьянин. Из вторых «Мстителей» мы узнали, что у него есть жена и трое детей, которые живут на ферме за городом. Соколиный Глаз некоторое время пытался закончить карьеру супергероя, чтобы больше времени проводить с семьёй, но не может отказаться от этой части себя.

После событий фильма «Первый мститель: Противостояние» Клинт подписал сделку с правительством США и отправился под двухлетний домашний арест в свою усадьбу. Он явно наслаждался временем, проведённым с женой и детьми. Трейлер «Финала» показывает трогательный момент, когда он обучает свою дочь Лилу стрелять из лука.

Те, кто знаком с комиксами, знают: всё это — намёк на трагедию, которая полностью изменит Клинта. В линейке комиксов Ultimate семья Соколиного Глаза была убита, и их смерть привела его на тёмную сторону. В «Финале» мы явно узнаем о гибели семьи Клинта, а также о его превращении в Ронина.

10. Ронин

На следующем кадре мы видим Клинта-Ронина, после потери близких посвятившего свою жизнь мести и насилию. Он отправился в Японию сражаться с членами якудза.

11. Чёрная Вдова встречает Ронина

Чёрная Вдова нашла Клинта Бартона в Японии, и она явно в шоке от того, что стало с её другом. Наташа нежно берёт Клинта за руку, понимая страдания Бартона. Чёрная Вдова и Соколиный Глаз работают вместе уже более 20 лет, и она близкий друг его семьи — один из детей Клинта, Натаниэль, был назван в её честь. Она, как и Бартон, убита горем после трагедии в его семье.

12. Похороны Пегги Картер

Одна из главных тем в жизни Стива Роджерса — потеря, и одна из главных его потерь — смерть Пегги Картер в «Противостоянии». Пегги была любовью всей жизни Стива, но их отношения оборвались, когда Капитан Америка застыл во льдах. Может, он и смог вновь увидеть Пегги в последние годы её жизни, но смерть любимой, безусловно, была душераздирающим событием для Роджерса.

С гибелью Баки после Щелчка все связи Капитана со старой жизнью, в 1930–40-х годах, были разорваны, и это, вероятно, будет его ключевой мотивацией в «Финале».

13. Асгард

И вновь к теме горя и потери: мы видим Асгард — родной мир Тора, разрушенного во время событий фильма «Тор: Рагнарёк». Тор верил, что ведёт выживших асгардцев к новому будущему, но на самом деле привёл их к Таносу, и половина из его подданных была убита. В кадре выделяется красный флаг — символ смерти и жертвы.

14. Тор и Один

Ещё один флэшбек, напоминающий, что потерял Тор. Бог Грома говорит с Одином; отец положил руку сыну на плечо в знак доверия и одобрения. Тор уверен, что подвёл отца, не сумев сохранить свой народ.

15. Тор после Щелчка

Ещё один флэшбек: Тор понимает, что не смог остановить Таноса. У него была возможность победить Безумного Титана с помощью своего топора — оружия, достаточно мощного, чтобы сопротивляться силе Камней Бесконечности. Но он хотел, чтобы Танос страдал, и поэтому не целился в голову. Насмешка Таноса будет преследовать его вечно.

16. Жертвы Щелчка

Далее мы видим смерть нескольких Мстителей: Сокол, Чёрная Пантера, Алая Ведьма и Баки обращаются в пепел. Все эти персонажи сыграли важную роль как в «Войне бесконечности», так и во всей киновселенной, так что они заслужили упоминания в трейлере. Одни из сильнейших героев умирают, а Тор может лишь в ужасе наблюдать за этим.

17. Тор признает свою вину

Слова Тора указывают на то, что он страдает от синдрома выжившего. Он считает себя лично ответственным за то, что Мстители не смогли остановить Таноса, и просто не понимает, почему его оставили в живых. Безусловно, он сильно страдал в «Войне бесконечности» после гибели Асгарда, а щелчок Таноса окончательно добил Тора.

18. Цвет волос Наташи указывает на скачок во времени

Малозаметные детали в ролике подтверждают, что после событий «Войны бесконечности» прошло некоторое время. Например, волосы Чёрной Вдовы изменили цвет и стали длиннее. Напомним, что события фильма «Первый мститель: Противостояние» заставили Капитана, Сокола и Чёрную Вдову податься в бега, и Наташе пришлось покрасить волосы, чтобы замаскироваться. Поэтому в «Войне бесконечности» у неё были светлые волосы, но после Щелчка в маскировке больше нет нужды.

19. Мир смирился с Щелчком — но не Мстители

«Я продолжаю говорить всем, что надо смириться, что всё в прошлом, — размышляет Стив Роджерс. — Кое-кто так и сделал. Но не мы». Несмотря на то, что Стив пытается помочь миру смириться с последствиями Щелчка, сам он не может и не хочет принимать то, что происходит. Мстители не готовы просто «жить дальше», они намерены вернуть в мир порядок.

20. Брюс Беннер

Трейлер «Финала» лишь единожды показывает Брюса Беннера: он в составе Мстителей смотрит на экраны мониторов, на которых показаны умершие Мстители. Marvel тщательно скрывает секреты, связанные с Халком, так что Беннера в трейлере мы больше не увидим.

21. Человек-муравей узнаёт о событиях «Войны бесконечности»

В этой очень эмоциональной сцене Человек-муравей идёт к дому своей семьи и узнаёт о щелчке Таноса. В сцене после титров фильма «Человек-муравей и Оса» Скотт Лэнг оказывается в Квантовом Мире после того, как его товарищи превратились в пепел после Щелчка. Каким-то образом выбравшись из Квантового Мира, Скотт с ужасом узнаёт о произошедшем. Но он знает, кто может помочь: Мстители.

22. Чёрная Вдова прибывает в Токио

Далее в трейлере мы видим, как Чёрная Вдова прибывает в Токио, чтобы вернуть в команду Клинта Бартона. Кажется, Токио выглядит получше, чем Нью-Йорк, но во многих зданиях, где раньше жили и работали люди, больше не горит свет.

23. Воссоединение Чёрной Вдовы и Ронина

Наташа смогла убедить Клинта вновь присоединиться к Мстителям, и они летят в квинджете, готовясь к возвращению в Нью-Йорк. Диалог явно намекает, что Мстители собираются в последней попытке предотвратить щелчок Таноса.

24. У Мстителей есть небольшая надежда на успех

Предыдущие ролики намекали, что у Стива Роджерс есть план по исправлению ситуации. И, хотя новый трейлер не слишком углубляется в детали, он показывает, что у Мстителей на самом деле есть шанс. «Если есть хоть малейший шанс, мы обязаны попытаться ради тех, кого нет с нами», — говорит Чёрная Вдова в трейлере, предположительно перед тем, как Мстители приступят к выполнению своей миссии. «Малейший шанс» может относиться к расчётам Стренджа — 14000605 вариантов развития событий, лишь один из которых может оказаться победным.

Что до самого плана, есть весомые доказательства того, что он включает в себя путешествие во времени с помощью Квантового Мира, чтобы предотвратить или отменить щелчок Таноса.

25. Соколиный Глаз спасается от взрыва

Следующий кадр показывает, как Клинт спасается бегством из подземного коридора, объятого пламенем. Мы видим это место несколько раз, но пока непонятно, где происходят эти события. Однако боссы Marvel заявляли, что в трейлерах покажут лишь события первых 10–15 минут «Финала», и можно догадаться, что в этот момент Клинт сражается с якудза.

26. Дуэт Ракеты и Воителя

Ракета и Воитель, похоже, будут работать в команде. Как и «Война бесконечности», «Финал» будет сосредоточен на необычных командах, и сочетание Ракеты и Воителя выглядит интересным, учитывая, что оба любят оружие и взрывы. В этих кадрах Ракета больше похож на свой образ из комиксов, да и костюм Воителя выглядит немного по-другому.

27. Соколиный Глаз в штабе Мстителей

Далее трейлер переходит к кадру с Клинтом Бартоном в штабе Мстителей, который глядит в окно на озеро. В этом кадре видно, как Клинт изменился в результате Щелчка: даже причёска заметно отличается от той, какая у Соколиного Глаза была ранее.

28. Скотт Лэнг в штабе Мстителей

Скотт Лэнг всё-таки находит Мстителей и объединяется с ними. На этом кадре он вновь в костюме Человека-муравья и, по-видимому, собирается вступить в бой. Однако его опыт в супергеройских сражениях не столь велик, как хотел бы Скотт, потому немудрено, что он выглядит встревоженным.

29. Тор и его новый молот

Мы видим Тора, держащего молот Громобой, оружие, выкованное для борьбы с Таносом. Предыдущие трейлеры намекали, что Бог Грома отправляется на своего рода побочное задание, возможно, с целью найти выживших беженцев из Асгарда. Если это так, вероятно, в кадре Тор собирается использовать молот для вызова Биврёста.

30. Небула сражается среди руин

Большим сюрпризом первого трейлера было появление Небулы, одной из двоих выживших после сражения на Титане. Она и Тони Старк отправляются на «Бенетаре» на Землю и присоединяются к другим Мстителям, чтобы отомстить Таносу. События в этом кадре могут происходить на Титане, но, возможно, это момент из какой-то другой сцены.

31. Оружие Наташи у Соколиного Глаза

Возможно, Клинт теперь называет себя Ронином, но он всё ещё превосходный лучник. Однако стоит обратить внимание на его перчатки — это традиционное оружие Чёрной Вдовы. Они выпускают электрические заряды, которые могут оглушить или обездвижить врага. Кажется, Клинт кое-что позаимствовал у своей подруги.

32. Тренировка Чёрной Вдовы

Похоже, что Наташа станет одним из лидеров команды в «Мстителях: Финал», и она совершенно точно не желает принимать мир таким, какой он есть. В роликах именно она проводила брифинги, воодушевляла товарищей по команде и тренировалась, чтобы отточить навыки.

33. «Любой ценой»

Все Мстители согласны, что они должны «любой ценой» предотвратить или отменить Щелчок. Интересно, что фразу «любой ценой» один за другим произносят оригинальные Мстители: Капитан Америка, Соколиный Глаз, Чёрная Вдова и Железный человек. Возможно, повторение фразы и не попадёт в фильм, но если оно будет, стоит воспринимать его как призыв к борьбе тех, кому уже нечего терять.

34. Капитан Америка идёт на войну

Кэп привязывает щит к руке и готовится к бою. Это явно сцена битвы, но, по-видимому, она тоже относится к началу фильма. Здесь Стив Роджерс выбрит, но всё ещё одет в костюм из «Войны бесконечности». Неясно, почему в этом кадре он такой грязный и злой. Возможно, он находится в том же месте, что и Небула, и первая встреча между Небулой и Мстителями начнётся со сражения?

35. Человек-муравей прыгает через карандаш?

Ещё одна интересная сцена в трейлере показывает уменьшившегося Человека-муравья, противостоящего невидимой для зрителя угрозе. Похоже, что сцена происходит в горящем здании и Лэнг выпрыгивает из очень маленьких обломков, чтобы атаковать врага.

36. Тони Старк в космосе

Далее мы видим Тони Старка в космосе, который повторяет фразу «любой ценой». Нет никакой информации о том, как же Тони и Небула выживут, оказавшись брошенными в космосе. Однако примечательно, что на Тони точно та же одежда, которую он носил в первом «Железном человеке», когда создал свою первую броню, и во второй части, когда он нашёл способ спасти жизнь. Это явный намёк на то, что Тони вновь придумает, как выжить в, казалось бы, безвыходной ситуации.

37. Костюмы для Квантового Мира?

Ещё несколько месяцев назад в Сеть выложили кадры с новыми костюмами для Мстителей, якобы предназначенными для посещения Квантового Мира. Наконец мы можем на них посмотреть в официальном ролике. В той самой утечке было сказано, что костюмы технически усовершенствованы и при их создании использованы самые передовые технологии в Галактике. Эти новые наряды напоминают костюмы для путешествия по Квантовому Миру из «Человека-муравья и Осы», и именно их Мстители используют для спасения мира.

38. Мстители в сборе

В кадре мы видим команду из Стива Роджерса, Небулы, Человека-муравья, Соколиного Глаза, Воителя, Чёрной Вдовы и Железного Человека. Ещё одно подтверждение тому, что Старк и Небула вернутся на Землю на «Бенатаре»; скорее всего, Старк принимал непосредственное участие в создании костюмов. Тора и Ракеты в этих кадрах не видно, но благодаря трейлеру с «Суперкубка» мы знаем, что они тоже присутствуют в этой сцене.

39. Кэрол Дэнверс в составе Мстителей

Сцена после титров «Капитана Марвел» показала, что Кэрол Дэнверс прибыла на базу Мстителей после того, как получила вызов от Фьюри. Кажется, она решила обосноваться на базе, и Кэрол там вполне комфортно. Однако с Тором она явно не пересекалась, и в трейлере мы видим их первую встречу.

40. Тор призывает Громобой

Тор не может удержаться от впечатляющего приёма: Бог Грома призывает свой новый молот, так же, как он делал с Мьёльниром. «Война бесконечности» намекала, что он получил полный контроль над своим новым орудием, и благодаря трейлеру мы ещё раз в этом убедились.

41. Тору нравится Капитан Марвел

Похоже, Дэнверс отлично впишется в команду Мстителей. Она даже не вздрогнула, когда Тор призвал молот, а просто слегка улыбнулась. Тор кажется воодушевлённым: Бог Грома на протяжении веков сражался вместе с многими воинами-женщинами, и он, по-видимому, вполне доволен тем, что теперь в его команде есть Капитан Марвел.

42. И снова цвет волос Наташи

Волосы Чёрной Вдовы остаются важной подсказкой. Здесь они светлые — это означает, что действие сцены происходит вскоре после событий «Войны бесконечности» и сцены после титров «Капитана Марвел».