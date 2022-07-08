Мир фантастики №224 (июль 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

20

28

Книжный ряд

36

48

Видеодром

52

58

64

70

Игровой клуб

76

Машина времени

84

90

Фан

94

104

112

Рассказываем, как три одержимых кинематографом студента создали свою хоррор-вселенную и почему ценителям необычных ужасов обязательно стоит с ней ознакомиться.Суперзвезда компании SEGA стал символом детства и юности нескольких поколений и даже не думает покидать пьедестал славы. Решили отдать должное культовому персонажу и изучить его жизнь от самого рождения, включая самые странные страницы биографии.Ковбои, салуны, дуэли под полуденным солнцем, бескрайние прерии, коренные народы со своими обычаями и порядками, бандиты и законники — все это черты обычного вестерна. Но что, если в него добавить, к примеру, призраков? Или зомби и пришельцев? А если сделать ковбоев роботами, а действие вообще перенести в далёкую-далёкую галактику? Тогда вы внезапно попадёте на просторы Странного Запада, о котором и пойдёт наш рассказ.«Первая печать» •«Фуга» •«Зов Лавкрафта» •«Пепел и пыль» •«Империя вампиров» • и другие книги.Беседуем с живущей в Канаде писательницей, автором циклов «Рунгарды», «Авионеры» и нескольких рассказов, опубликованных на страницах «Мира фантастики».Умные фильмы про космос с бюджетом блокбастера можно буквально пересчитать по пальцам одной руки — фактически они выходили раз в поколение. У поколения 1990-х такой лентой был «Контакт», и в этом июле он отмечает четвертьвековой юбилей.3 июля 2022 года свой шестидесятый день рождения отмечает Томас Круз Мапотер IV. С 1980-х он появляется на экране в громких блокбастерах и незатейливых боевиках, авторских драмах и умной фантастике. Почему другие звёзды фантастики и экшенов приходят и уходят, а фильмы с Крузом мы продолжаем смотреть вот уже почти 40 лет?Фантастический фильм «Трон» можно назвать дедушкой всех фильмов с компьютерной графикой. Уникальное кино провалилось в прокате, но без него не было бы «Истории игрушек», зелёного экрана и плачущего сэра Иэна Маккеллена. Вспоминаем историю съёмок «Трона», говорим о создателях фильма и размышляем о технологиях, позволивших ему появиться на свет.Греческий композитор Вангелис внёс огромный вклад в развитие прогрессив-рока, электронной и синтезаторной музыки, активно занимался популяризацией науки, а его саундтреки к фильмам «Бегущий по лезвию», «Огненные колесницы» и «1492: Завоевание рая» навеки заняли место в списке лучших саундтреков в истории. Вспоминаем все этапы насыщенного жизненного пути композитора и музыканта.Рассказываем, как Blizzard ковала очередную революцию в жанре RTS, какой след оставила Warcraft III в истории и в каком состоянии пребывает сегодня.Исследованиям, которые проводятся на космических станциях, пресса уделяет мало внимания, и далёкий от реалий космонавтики человек может подумать, будто бы члены экипажа только и делают, что обслуживают саму станцию и рекламируют те или иные достижения. На самом деле научные исследования — до сих пор приоритетное направление деятельности космонавтов, причём многие эксперименты имеют фундаментальное значение.Хотя ряд учёных считают гигиену инстинктивной: мы склонны испытывать отвращение к тому, что может нам навредить, — у неё есть своя история. Как же человечество научилось мыть руки и когда зародилась гигиена?Неоновые цвета, густые тени и толстые контуры, в которых отчётливо проступают образы любимых героев культовой фантастики, — работы ижевского художника Алексея Рико сразу привлекают внимание. А читатели нашего журнала знакомы с его творчеством не понаслышке: именно он нарисовал замечательную обложку спецвыпуска, посвящённого советской фантастике. Мы решили познакомить вас поближе с творчеством этого неординарного художника.«Сны над Элписом»Что делать, если ты раз за разом вылезаешь из криокамеры и попадаешь в очередной сон на орбите далёкого газового гиганта?«Послание»Что могут нам передавать сигналы из глубокого космоса?