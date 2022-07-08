Мир фантастики №224 (июль 2022)

Сезон диссертаций продолжается: в июльском номере вас ждёт подробнейший рассказ о франшизе «Зловещие мертвецы». Домик посреди леса, жутковатая атмосфера, древний ужас, летящий на крыльях ночи… Каким образом небольшой команде киноделов-любителей удалось превратить пыльные клише в популярную и любимую многими серию? Что менялось с каждым фильмом (и менялось ли вообще)? Какое наследие оставила франшиза поп-культуре? Отвечаем на эти и другие вопросы максимально развёрнуто и увлекательно. Впрочем, в номере найдётся много интересного и по другим темам. Например, что вы знаете о жанре странных вестернов? Или о том, что объединяет фантастические фильмы с Томом Крузом, которому недавно исполнилось 60 лет? Знаете ли вообще, что происходит на МКС — какие эксперименты там проводят и зачем? Если нет, пристегните ремни: в июльском номере вас ожидает фантастическое путешествие!
В номере
- 16 страниц, посвящённых «Зловещим мертвецам»;
- странный вестерн во всех его проявлениях;
- 25 лет «Контакту» Роберта Земекиса;
- жизненный путь композитора Вангелиса;
- эксперименты на МКС.
А также: рецензии на книги Наталии Осояну, Ярослава Гжендовича, Рида Кинга, Джея Кристоффа и других • интервью с художником Алексеем Соловьёвым (Рико) • история съёмок фильма «Трон» • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Алексей Соловьёв (Рико)
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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Следующий номер выйдет 12 августа.
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Наталия Осояну «Первая печать» • Елена Ядренцева «Фуга» • Шимун Врочек «Зов Лавкрафта» • Ярослав Гжендович «Пепел и пыль» • Джей Кристофф «Империя вампиров» • и другие книги. 48 Контакт
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