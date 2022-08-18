Джей Кристофф «Империя вампиров»

С последнего рассвета прошло двадцать семь лет. Люди рождаются, живут и умирают во мраке, и вот уже почти три десятилетия вампиры ведут кровопролитную войну с человечеством, отвоёвывая у людей земли и строя свою бессмертную империю. Габриэль де Леон — последний угодник-среброносец, член священного ордена, созданного для защиты государства и церкви от созданий ночи. В плену у тех самых чудовищ, которых поклялся уничтожить, Габриэль рассказывает историю своей жизни; историю легендарных сражений и запретной любви, утраченной веры и поисков Священного Грааля — последней надежды человечества…

Jay Kristoff

Empire of the Vampire

Роман

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2021

Переводчик: Н. Абдуллин

Издательство: «АСТ»: Mainstream, 2022

Серия: «Миры Джея Кристоффа»

Возрастной рейтинг: 18+

«Империя вампиров», часть 1

864 с., 10 000 экз.

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Джей Кристофф создал эпический, сложный и поразительно красивый роман. В нём несколько временных линий: заключённый в тюрьме, Габриэль де Леон рассказывает вампиру-писарю о своём детстве и жизни в Серебряном ордене, иногда прерываясь на другую историю — о поисках Святого Грааля. По масштабности «Империю вампиров» вполне можно сравнить и с «Ведьмаком», и даже с «Игрой престолов»: несмотря на то что рассказчик в романе всего один, повидал он столько, что хватит на несколько жизней. Здесь есть и охота на вампиров, и интриги внутри ордена, и путешествия по апокалиптическому миру, и сражения против Вечного Короля и его прекрасных детей.

Габриэль де Леон — герой интересный и противоречивый. Его сложно назвать протагонистом в обычном смысле этого слова: инициат, а затем и угодник Серебряного ордена, сын вампира, всю жизнь мучимый греховной жаждой, грубый вояка и убийца чудовищ, он мечтал о славе и стал лучшим из воинов империи, а после утратил веру и потерял всё, чем дорожил. Другие герои не менее интересны: братья Габриэля по Серебряному ордену и сёстры-новиции, высококровные вампиры и искатели Грааля — у всех у них живые и сложные характеры.

Мир «Империи вампиров» напоминает средневековую Францию, он объёмен и прописан до мельчайших деталей. Оригинальна и концепция вампиризма: члены четырёх вампирских кланов боятся не света, а воды и не могут контролировать, во что превратится обращённый ими человек.

Ещё один весомый плюс книги — это язык. Кристофф перемешивает поразительные по своей красоте метафоры с отборными ругательствами и даже нецензурной бранью; этот приём требует от автора хорошего вкуса — иначе легко переборщить, — но у Кристоффа вкус, без сомнения, есть. Текст вышел очень гладким, плавным и выверенным — здесь стоит отдельно упомянуть прекрасную работу переводчика. Однако читатели, которые не переносят нецензурной брани в художественных произведениях, могут оказаться разочарованы.

При всех несомненных достоинствах романа бросается в глаза то, что «Империя вампиров» схожа с другими романами Кристоффа — особенно с циклом «Хроники Неночи». В мире Неночи светят три солнца и ночь не наступает никогда, а Мия Корвере приходит в школу ассасинов, чтобы стать убийцей и отомстить тем, кто уничтожил её семью. В мире «Империи вампиров» не светит солнце, а Габриэль де Леон попадает в специальную школу и переживает предательство; его оружие, кстати, — свет (у Мии это тени). Кроме того, в обоих циклах повествование разделено на несколько временны́х линий. Эти самоповторы могут смутить тех, кто уже знаком с творчеством Кристоффа, однако не отменяют того факта, что «Империя вампиров» — блестящее начало нового цикла.

Итог: очень многообещающей первый роман серии. В нём есть всё, за что поклонники любят прозу Джея Кристоффа: противоречивые герои, объёмный и детализированный мир, хорошо выдержанная интрига, зрелищные экшен-сцены и превосходный стиль. Однако темп порой проседает, а схожесть романа с другими произведениями автора всё же бросается в глаза.



Весёлые картинки На английском роман выходил в трёх изданиях — австралийском, британском и американском. Американское издание имело множество брутальных чёрно-белых иллюстраций художника Бона Ортвика.

Нет ничего достоверного, кроме любви Бога. Жизнь — это не история, которую можно рассказать, де Леон. Её надо прожить. Хорошие новости в том, что ты выбираешь, какой она будет: пугающим рассказом или рассказом об отваге. О потакании порокам или верности долгу. О чудовище или же о человеке.