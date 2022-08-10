Фриц Лейбер «Черный гондольер»

Это уже второй выпущенный «Азбукой» сборник Фрица Лейбера, классика фэнтези и автора термина «меч и магия». Причём если первый том был посвящён научной фантастике, то во втором собраны мистические произведения маститого писателя — короткий роман и ряд рассказов. Больше трети текстов никогда прежде не публиковались на русском, для других же сделаны новые (точно превосходящие по качеству прежние) переводы.

Авторский сборник

Жанр: мистика, хоррор, магический реализм

Выход в оригинале: 1940–1984

Художник: Боб Эгглтон

Переводчики: К. Королев, А. Лисочкин, Э. Несимова и другие

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «Мир фантастики»

Возрастной рейтинг: 16+

640 с., 3000 экз.

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В 1940–1950-е годы прошлого века термин «магический реализм» не был широко распространён (хотя и существовал), но этим методом Фриц Лейбер пользовался задолго до того, как латиноамериканцы сделали его популярным во всём мире. Кроме того, Лейбер вполне заслуженно считается одним из основоположников современного хоррора, и в «Чёрном гондольере» заметнее всего именно эти два направления его творчества.

Как и почти любой сборник текстов с большим хронологическим разбросом, этот неоднороден: рассказы различаются как по качеству, так и по тону. Некоторые напоминают сценарии комиксов сороковых годов (например, «Демон из ларца»), другие кажутся незамысловатыми («Человек, который дружил с электричеством»), но есть в сборнике и шедевры, и почти шедевры.

Например, заглавная история — она делает нефтяную экономику воплощением фантастического ужаса, а развитые города превращает в обиталища страха, одиночества и отчаяния. Или роман «Ведьма» — о человеке, который узнаёт, что его жена владеет магией, после чего в его привычный мир постепенно проникает что-то необъяснимое и жуткое, и никакая рациональность не в силах этому противостоять (на самом деле, конечно, это роман о любви, а ещё очень занимательное бытописание университетского городка). Есть в сборнике и классический хоррор («Наследство», рассказ о наследстве, которое лучше было бы не принимать), и напряжённый мистический детектив («Власть кукол») …

Произведения Фрица Лейбера явно принадлежат своему веку, он раз за разом обращается к актуальным на момент написания проблемам — и порой результат оказывается спорным по современным меркам. Например, ряд рассказов затрагивает тему фрейдистского психоанализа («Шизик Джимми»), но за минувшие годы термины и методы психологии здорово изменились — и современный психолог некоторыми пассажами будет возмущён. Возмутится и ещё одна часть читателей — количество туповатых блондинок с обширным декольте на страницу текста «Чёрного гондольера» слишком велико для 2022 года, а представления о женщинах, отражённые в некоторых рассказах, считаются ныне уже просто неприличными.

Притом все эти очень разные произведения, собранные под одной обложкой, хорошие и похуже, написанные на протяжении сорока с лишним лет, объединяет ряд черт — сочетание лиричности с довольно едким чувством юмора и подспудными намёками на нечто ужасное, а также немалое число отсылок к мировой культуре и общая сюрреалистичность.

Итог: одни писатели находят свою творческую нишу и устраиваются в ней на всю жизнь, другие пробуют себя во всех жанрах и формах подряд. Фриц Лейбер — из вторых, и даже этот сборник, хоть формально и ограничен мистическим жанром и его производными, демонстрирует, насколько разносторонним был признанный, но уже полузабытый классик. Сборник разношёрстный, необычный и уж точно увлекательный, хотя что-то может показаться современному читателю наивным, а что-то — возмутительным.

Разнообразные интересы История жизни Фрица Лейбера сама по себе могла бы послужить сюжетом для книги. В разные периоды он был киноактёром (снимался вместе с Гретой Гарбо) и театральным актёром, чемпионом по шахматам и редактором энциклопедии, автором настольных игр и комиксов, студентом семинарии, преподавателем, инспектором аэрокосмической индустрии…

На рубеже веков новенькая Венеция привлекала киношников, торговцев недвижимостью, пожилых фермеров и моряков из Сан-Педро. Они приезжали покататься на подлинных гондолах, управляемых актерами-итальянцами, поесть экзотических спагетти, пошалить со своими подругами — которые с легкостью меняли широкополые шляпы и длинные платья на смелые, открывавшие руки купальники, короткие юбки и черные чулки, — потратить стопки зеленых банкнот за игровым столом и погонять в кабриолете на колесах с проволочными спицами по Спидвею, ныне превратившемуся в тесную извилистую улочку. повесть «Черный гондольер»