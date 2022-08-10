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    #авторский сборник #магический реализм #мистика #Фриц Лейбер

    Фриц Лейбер «Черный гондольер». Неполиткорректная фантастика полузабытого классика

    10 августа 2022
    10.08.2022
    7481
    4 минуты на чтение
    #авторский сборник #магический реализм #мистика #Фриц Лейбер

    Это уже второй выпущенный «Азбукой» сборник Фрица Лейбера, классика фэнтези и автора термина «меч и магия». Причём если первый том был посвящён научной фантастике, то во втором собраны мистические произведения маститого писателя — короткий роман и ряд рассказов. Больше трети текстов никогда прежде не публиковались на русском, для других же сделаны новые (точно превосходящие по качеству прежние) переводы.

    Фриц Лейбер «Черный гондольер». Неполиткорректная фантастика полузабытого классика

    Авторский сборник
    Жанр: мистика, хоррор, магический реализм
    Выход в оригинале: 1940–1984
    Художник: Боб Эгглтон
    Переводчики: К. Королев, А. Лисочкин, Э. Несимова и другие
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022
    Серия: «Мир фантастики»
    Возрастной рейтинг: 16+
    640 с., 3000 экз.
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    В 1940–1950-е годы прошлого века термин «магический реализм» не был широко распространён (хотя и существовал), но этим методом Фриц Лейбер пользовался задолго до того, как латиноамериканцы сделали его популярным во всём мире. Кроме того, Лейбер вполне заслуженно считается одним из основоположников современного хоррора, и в «Чёрном гондольере» заметнее всего именно эти два направления его творчества.

    Как и почти любой сборник текстов с большим хронологическим разбросом, этот неоднороден: рассказы различаются как по качеству, так и по тону. Некоторые напоминают сценарии комиксов сороковых годов (например, «Демон из ларца»), другие кажутся незамысловатыми («Человек, который дружил с электричеством»), но есть в сборнике и шедевры, и почти шедевры.

    Например, заглавная история — она делает нефтяную экономику воплощением фантастического ужаса, а развитые города превращает в обиталища страха, одиночества и отчаяния. Или роман «Ведьма» — о человеке, который узнаёт, что его жена владеет магией, после чего в его привычный мир постепенно проникает что-то необъяснимое и жуткое, и никакая рациональность не в силах этому противостоять (на самом деле, конечно, это роман о любви, а ещё очень занимательное бытописание университетского городка). Есть в сборнике и классический хоррор («Наследство», рассказ о наследстве, которое лучше было бы не принимать), и напряжённый мистический детектив («Власть кукол») …

    Произведения Фрица Лейбера явно принадлежат своему веку, он раз за разом обращается к актуальным на момент написания проблемам — и порой результат оказывается спорным по современным меркам. Например, ряд рассказов затрагивает тему фрейдистского психоанализа («Шизик Джимми»), но за минувшие годы термины и методы психологии здорово изменились — и современный психолог некоторыми пассажами будет возмущён. Возмутится и ещё одна часть читателей — количество туповатых блондинок с обширным декольте на страницу текста «Чёрного гондольера» слишком велико для 2022 года, а представления о женщинах, отражённые в некоторых рассказах, считаются ныне уже просто неприличными.

    Притом все эти очень разные произведения, собранные под одной обложкой, хорошие и похуже, написанные на протяжении сорока с лишним лет, объединяет ряд черт — сочетание лиричности с довольно едким чувством юмора и подспудными намёками на нечто ужасное, а также немалое число отсылок к мировой культуре и общая сюрреалистичность.

    Итог: одни писатели находят свою творческую нишу и устраиваются в ней на всю жизнь, другие пробуют себя во всех жанрах и формах подряд. Фриц Лейбер — из вторых, и даже этот сборник, хоть формально и ограничен мистическим жанром и его производными, демонстрирует, насколько разносторонним был признанный, но уже полузабытый классик. Сборник разношёрстный, необычный и уж точно увлекательный, хотя что-то может показаться современному читателю наивным, а что-то — возмутительным.

    Разнообразные интересы

    История жизни Фрица Лейбера сама по себе могла бы послужить сюжетом для книги. В разные периоды он был киноактёром (снимался вместе с Гретой Гарбо) и театральным актёром, чемпионом по шахматам и редактором энциклопедии, автором настольных игр и комиксов, студентом семинарии, преподавателем, инспектором аэрокосмической индустрии…

    На рубеже веков новенькая Венеция привлекала киношников, торговцев недвижимостью, пожилых фермеров и моряков из Сан-Педро. Они приезжали покататься на подлинных гондолах, управляемых актерами-итальянцами, поесть экзотических спагетти, пошалить со своими подругами — которые с легкостью меняли широкополые шляпы и длинные платья на смелые, открывавшие руки купальники, короткие юбки и черные чулки, — потратить стопки зеленых банкнот за игровым столом и погонять в кабриолете на колесах с проволочными спицами по Спидвею, ныне превратившемуся в тесную извилистую улочку.

    повесть «Черный гондольер»

    Фриц Лейбер «Черный гондольер». Неполиткорректная фантастика полузабытого классика
    Фриц Лейбер «Черный гондольер»
    Стоит ли читать?
    Тем, кто любит американскую фантастическую классику, — бесспорно.
    Удачно
    принадлежность к классике
    несомненное качество многих рассказов
    переводы
    Неудачно
    явная принадлежность к XX веку
    часть рассказов явно проще других
    8
    хорошо

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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