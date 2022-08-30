Рид Кинг «Ранее известная как Америка».

2085 год. Соединённые Штаты Америки превратились в лоскутное одеяло полунезависимых, враждующих между собой территорий. Если вы решитесь отправиться в путешествие по ним, то готовьтесь, что как минимум раз в сутки вас будут пытаться убить: местные банды, пища, погода… Юный фабричный рабочий Траки Уоллес и не собирался пускаться в долгий путь: всё, что ему нужно, — наконец лишиться девственности. Но однажды он встречает говорящего козла, а президент даёт ему важное и опасное задание…

Reed King

FKA USA

Роман

Жанр: сатирическая постапокалиптическая фантастика

Выход оригинала: 2019

Художник: Е. Куликова

Переводчик: М. Бондарев

Издательство: «Эксмо»: Fanzon, 2022

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 18+

512 с., 3000 экз.

Похоже на:

Дуглас Адамс «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом»

фильм «Идиократия» (2006)

Рид Кинг— псевдоним. Ходят слухи, что под ним скрывается некий известный писатель и успешный телевизионный сценарист, но за три года никто так и не узнал его настоящего имени. Впрочем, не очень-то и хотелось: «Ранее известная как Америка» не произвела того фурора, что пробуждает интерес к личности автора. Впрочем, за псевдонимом и не тянулся аромат сколь-нибудь стоящей мистификации, которая сама могла бы стать небольшим сюжетом. Словно Рид Кинг появился лишь для того, чтобы позволить себе написать такой роман: отвязный, сумбурный, лихой, неровный — без заботы о сложившемся имидже и о том, как эта книга повлияет на его карьеру.

Да, в «Ранее известной как Америка» видна рука мастера — причём мастера сценариев: настолько грамотно и чётко выстроены визуальные образы, настолько выдержаны динамика, смена локаций, даже ракурсы.

И конечно, идеи. Кажется, что автор просто хотел вволю пофантазировать на тему постапокалиптических США, смоделировать, как будут функционировать те или иные социокультурные формы, поиграть с тем, как может измениться образ мышления у обитателей нового мира… И кажется, ему не хватило сюжетного пространства, чтобы развернуть все эти идеи в стройное повествование — поэтому часть из них превратились в сноски (а они, хоть и вызывают интерес, сильно перегрузили книгу).

В итоге всё богатство идей оказалось заключено в достаточно примитивный сюжетный конструкт роуд-муви («из точки А идём в точку Б, периодически вляпываясь в точки Ж»). Спасение к героям приходит, как правило, в виде deus ex machina, а добрая половина сюжетных поворотов ничем не обусловлена: с тем же успехом на их месте мог быть совершенно иной зигзаг судьбы.

Однако всё это искупается очень искренним и честным задором. Автор не морализаторствует и не философствует, не пытается загрузить читателя рассуждениями о судьбах мира. Он просто создаёт этот мир.

Поле постапокалиптических антиутопий перепахано довольно тщательно, большинство романов всего лишь перебирают и комбинируют одни и те же старые сюжетные и образные элементы, не добавляя ничего нового. А вот Кинг их не перебирает. Он берёт их все и сразу. Расизм? Пойдёт! Распад инфраструктуры? Обязательно! Экологическая катастрофа? Дайте две! Экономический коллапс? Да как же без него!

В итоге ядрёная смесь «Волшебника из страны Оз», «Автостопом по галактике» и романов Курта Воннегута в истории, рассказанной от лица главного героя — версии Форреста Гампа,— становится неожиданно живой и реальной. Отчаянная, непричёсанная, непросчитанная лихость повествования искупает всё: и огромное, давящее количество сносок и отступлений, и скудость языка, и даже однообразие мыслей и реакций персонажей.

И разумеется, нельзя не учесть козла Барнаби. Давайте честно: сварливый словоохотливый козёл любому повествованию даст сто очков вперёд. Он перетягивает внимание на себя, прикрывает сюжетные дыры, а пикировки с ним делают даже самых плоских персонажей чуть более приятными.

Барнаби не только несёт на себе смысл путешествия героев, но и поддерживает его динамику — то влипая в передряги, то вытаскивая из них, то добавляя ему светлой печали и трагедии. Хорошо ли это? Только в том случае, если автор хотел, чтобы «Ранее известная как Америка» запомнилась как «роман о путешествии с говорящим козлом».

Итог: немного сумбурный и неряшливый, но очень лихой и задорный роуд-муви-роман.

Слово творца Роман FKA USA полон персонажей, которые проложили себе путь к существованию без моего на то разрешения; в отличие от всего, что я написал, он казался мне совершенно чужеродной интерполяцией в моем мозгу — и в то же время в нем словно бы объединились (или столкнулись?) практически все мои интересы и самые разнообразные увлечения. Биотехнологии и политология, культы и виртуальная реальность, классическая литература всех мастей, от Фрэнка Л. Баума до Дугласа Адамса и Троллопа — да, того самого Троллопа.

— Непримечательного? — Ви могла блеять почти так же хорошо, как и он. — Ты же Великий Люцифер, Князь Тьмы, который мчится на сернистых ветрах Ада и влечёт за Собой страдания и беды! Барнаби начал раскачиваться на копытах. — Послушай, страдания и беды уже были здесь изначально, — сказал он. — Я не могу взять на себя ответственность за это… это не более чем имидж…