Шимун Врочек «Зов Лавкрафта»

Где-то на Северном полюсе спит Ктулху. Американская и советская подводные лодки отправляются туда, чтобы ядерным оружием покончить с угрозой. Но… промахиваются. Катастрофа близка… Агент Шон Коннери спасает от жуткой смерти принцессу Монако Грейс Келли. Однако роман с любимой ледяной блондинкой Хичкока для бывшего актёра и ныне шпиона — это лишнее. Определённо лишнее. Но случилось… Чудовище с огромными щупальцами поднимается из волн Тихого океана. Писатели, поэты, музыканты и высокочувствительные люди не в силах выносить сновидений. По миру прокатывается волна самоубийств. А ещё все подряд пытаются захватить Кубу. И призывают на помощь тюремного заключённого Брюса Ли…

Роман

Жанр: шпионская готика, литературная игра

Художник: К. А. Терина

Издательство: «Эксмо», 2022

Серия: «Сломанный миф. Изнанка»

Возрастной рейтинг: 18+

448 с., 2000 экз.

«Война-56», часть 1

Похоже на:

фильм «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

телесериал «Агент Картер» (2015–2016)

На первый взгляд вся эта история выглядит как безумный фанфик, но стоит копнуть поглубже, и оказываешься в центре блистательной литературной игры Шимуна Врочека. Один из самых сильных фантастов России безжалостно берётся за тропы и штампы, превращая их в лавкрафтианское чудовище на четыреста страниц — роскошный микс из палп-фикшена, нуара, шпионских боевиков, фильмов Тарковского и историй о засекреченных объектах.

Восхитительная кинематографичность текста заставляет буквально «смотреть фильм» в процессе чтения. Поначалу — с точки зрения литературы — может показаться, что тексту не хватает образности, но надо учитывать особенность повествования. А также то, что со стилем у Врочека всё в порядке. Его работа с языком филигранна. Он расставляет крючки и акценты как нужно и где нужно, чтобы подцепить читателя и заставить разбираться, что же такое происходит в романе.

Врочек использует образы широко, его воображение не имеет границ. В его истории речь идёт не о настоящих Шоне Коннери и Грейс Келли, а о тех образах, что возникают в сознании читателя, когда звучат эти имена.

Впрочем, то же самое можно сказать обо всех персонажах. Здесь за каждым стоит мощный, захватывающий образ, потерянное сновидение, которое со хтоническим упрямством движется по сюжету наперекор всему. И длинные щупальца повествования утягивают читателя за собой в море чернил и бумаги.

Это действительно в полной мере палп-фикшен, то самое бульварное чтиво, чьей задачей первоначально было лишь развлечь читателя. Но получилось в полной мере «Криминальное чтиво» — загадочное, нелинейное, насыщенное событиями. Врочек обходится с миром, историей и персонажами (а также их прототипами) так легко, словно они все — лишь фишки, персонажи на поле настольной игры «Ужас Аркхэма».

Здесь есть место и юмору, и приключениям, и жарким любовным сценам. Одна история нанизывается на другую и тесно сплетается в единую линию противостояния Ктулху — Старому Дядюшке, Дяде Стёпе, как его тут называют; впрочем, у него очень много имён.

Здесь каждый персонаж — личность, причём изначально обречённая. Легкомысленность жанра не отменяет трагизма ситуации. Мир на грани катастрофы, пробудился Ктулху, и никто не может его одолеть.

Роман начинается с того, что старшина второй статьи Григорьев закрывает животом гранату, а заканчивается решением во что бы то ни стало отбить у Ктулху Кубу. И это только начало истории, на что обнадёживающе намекает расположенная под названием пометка «Книга 1».

Итог: : кто откажется от увлекательного путешествия на советской подводной лодке, побега из психиатрической больницы и жаркой ночи с Шоном Коннери (или Грейс Келли)? В «Войне-56» найдётся приключение на любой вкус. Только щупальца чудовища всё равно дотянутся до любого из них. В том числе до читателя, заставив думать: что же будет дальше, как спастись и как теперь избавиться от размышлений, что земная ось проходит насквозь от Северного полюса к Южному и именно там прямо сейчас спит Ктулху?..

Отзвуки прошлого Шимун Врочек (он же Дмитрий Овчинников) сначала учился в ГИТИС на актёрском отделении, а через год поступил в Щукинское училище на режиссёрское. Вероятно, поэтому его книги как кинематографичны, так и переполнены отсылками к известным фильмам.

— Слышал новости? — Дэвид Корнуэлл оторвал взгляд от газеты. — Собираются снимать фильм про этого патентованного придурка Джеймса Бонда. Даже объявили общенациональный конкурс. Если бы ты не завязал с актёрской карьерой, мог бы принять участие. Ха! — он бросил газету на соседнее кресло. Коннери пожал плечами. — Я мог тебя пристрелить, — сказал он, убирая пистолет в кобуру. — Как ты вообще здесь оказался?