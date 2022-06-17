Мир фантастики №223 (июнь 2022)

С этого номера у нас открывается сезон дли-и-инных статей. Открывается он дюжиной страниц, посвящённых эволюции сюжета о красавице и чудовище. Когда он появился? Какая версия сейчас самая влиятельная? Какие произведения его активно эксплуатируют и деконструируют? Обо всём этом поведает Марина Беляева. Но, разумеется, в журнале осталось место и для других статей! Про корейскую фантастику, два фильма-юбиляра (и одну игру), космические путешествия и вакцинацию. А ещё в этом выпуске не один рассказ, а целых два!
В номере
- вспоминаем Сергея Дяченко;
- рассказываем о манге «Человек-бензопила»;
- отмечаем юбилей «Инопланетянина» Стивена Спилберга;
- оцениваем, насколько хорошо сохранилась Dungeon Keeper;
- составляем список самых дорогих настольных игр.
А также: рецензии на книги Марины и Сергея Дяченко, Аластера Рейнольдса, Норы Робертс, Аркадия Саульского и других • интервью с художницей Полиной Граф • история инфекций и вакцин • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Полина Граф
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
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Следующий номер выйдет 8 июля.
Как менялся сюжет о красавице и чудовище
Почему история любви девушки и чудовища стала интереснее и предпочтительнее иных? Что мы вообще подразумеваем под чудовищем? Как эта тема повлияла на массовую культуру? Кто написал оригинальный роман и сколько у него было экранизаций? Обо всём этом — в обширном материале Марины Беляевой.
Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» • Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка» • Дин Лейпек «Карнивора» • Рафал Косик «Чётки» • Аластер Рейнольдс «Молчание костей» • и другие книги. 31 Классики
Памяти Сергея Дяченко
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