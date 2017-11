В наших ежемесячных подборках мы рассказываем про главные фильмы, сериалы, книги и видеоигры. А на сей раз решили добавить ещё один дайджест — музыкальный.

Но оказалось, что готовить его намного сложнее. Как можно заранее выделить самую интересную фантастическую музыку? А если музыканты захотели удивить фанатов и представили клип-сюрприз?

Поэтому мы выбрали другой формат: мы расскажем про самую интересную и значимую музыку прошедшего месяца. Про альбомы, саундтреки и клипы, вышедшие в октябре и так или иначе связанные с фантастикой. Наша подборка не претендует на всеохватность — предупреждаем, всё очень субъективно. Но мы будем рады вашим предложениям. А также ждём в комментариях ссылки на интересующие вас релизы ноября!

Музыкальные альбомы

Lindsey Stirling — Warmer in the Winter

Жанр: неоклассика, рождественская музыка

Скрипачка Линдси Стирлинг заранее сделала поклонникам подарок на Рождество: альбом, посвящённый грядущим праздникам. Из 13 композиций на пластинке только три оригинальных трека, все остальные — мелодичные, но несколько вторичные каверы на знаменитые рождественские песни вроде Carol of the Bells и Jingle Bell. Впрочем, если альбом «не зашёл» сейчас, его точно стоит включить на Новый год. Волшебная скрипка Стирлинг будет хорошим аккомпанементом к праздничному настроению (а то и создаст его сама).

Слушайте Warmer In The Winter — Lindsey Stirling на Яндекс.Музыке

Marilyn Manson — Heaven Upside Down

Жанр: альтернативный металл, индастриал-метал

Юбилейный, десятый альбом Мэнсона — это не только жёсткие риффы, мрачные мотивы, ненормативная лексика и песни о поиске рая, но и политическое высказывание. Не стоит думать, что Мэнсон «скатился в политоту», — социальных тем у него хватало и раньше. Другое дело, что в глаза они не бросаются — творчество Мэнсона и так провокационное. Взять хотя бы два сентябрьских клипа на трек We Know Where You Fucking Live. Один — экспериментальный, с тем самым социальным уклоном, намекающий на глобальную слежку. А другой — нарочито безумный и сексуальный; в общем-то, именно за это мы и любим Мэнсона.

Слушайте Heaven Upside Down — Marilyn Manson на Яндекс.Музыке

Пикник — Искры и канкан

Жанр: арт-рок, пост-панк

Альбом «Искры и канкан» появился на свет при поддержке поклонников группы. Деньги на пластинку и тур собирали на платформе «Планета», и музыканты смогли привлечь в два раза больше средств, чем запрашивали. Это удивительно, ведь медитативные мелодии «Пикника» и потусторонний голос Шклярского почти не менялись с первого альбома. Казалось бы, одно и то же должно было надоесть, — но группе постоянно удаётся находить что-то новое, сохраняя фирменное звучание. Рекомендуем обратить внимание на треки «Лихие пришли времена» и «Большая игра», оба по-своему злободневные.

Слушайте Искры и канкан — Пикник на Яндекс.Музыке

Scandroid — Monochrome

Жанр: ретровейв

Второй «полновесный» альбом Scandroid — сольного ретровейв-проекта Клэйтона, участника Celldweller и Circle of Dust. В нашем материале о лучшей музыке киберпанка мы уже знакомили читателей с творчеством этого виртуозного электронщика. В Monochrome он развивает те же темы, что и на первом альбоме: любовь человека и машины, противостояние консервативному обществу и другие киберпанковские идеи. Но это скорее не шаг вперёд, а Scandroid 2.0. Самая примечательная композиция — неожиданный электронный кавер на Thriller Майкла Джексона, опубликованный Клэйтоном точнёхонько в пятницу 13-го. А поклонники «Звёздных войн» порадуются треку The Force Theme.

Xanthochroid — Of Erthe and Axen Act II

Жанр: блэк-метал, прогрессив-метал, симфонический металл

Одна из самых интересных металл-групп на современной американской сцене, вдохновлённая творчеством Ihsahn, Opeth и Wintersun, из-за чего самих музыкантов порой принимают за европейцев. Of Erthe and Axen Act II — вторая часть мрачной фэнтезийной металл-оперы о противостоянии двух братьев: первую американские металлисты выпустили в конце августа. Двухчастный альбом служит приквелом к истории, рассказанной на дебютных пластинках группы — Incultus и Blessed He with Boils. Преобладание фолка на первой части Of Erthe and Axen понравилось далеко не всем, но музыканты не соврали — всю тяжесть они приберегли на второй акт. Впрочем, повторения прошлых альбомов ожидать не приходится: если на дебютнике музыканты делали изящную и качественную работу в рамках симфонического блэк-метала, то Of Erthe and Axen — это уже попытка выйти за рамки привычных форм. Xanthochroid предлагают слушателям мелодичные композиции с оркестровыми аранжировками, много чистого вокала (причём уровень музыкантов стал заметно выше по сравнению с прошлыми записями), а тяжёлые гитары и ударные придают альбому глубины и мощи. А формат металл-оперы делает Of Erthe and Axen интересным не только поклонникам блэк-металла, но и всем любителям прогрессивной музыки.

Ne Obliviscaris — Urn

Жанр: прогрессив-метал

Ne Obliviscaris — одно из самых ярких открытий последних лет в жанре прогрессивного металла. Музыканты из Австралии соединили мощный дэт-металл с канонами классической музыки. Это чувствуется и по мастерству исполнения, и по качеству звучания, и даже по треклисту — композиции группы длинные, состоящие из нескольких актов, в каждом из которых меняется настроение. Ну и, конечно, нельзя не отметить прекрасную ведущую скрипку и вокал Тима Чарльза. Новый альбом Urn получился не таким глубоким и навороченным, как прошлые работы группы, но идеально подходит для ознакомления с творчеством австралийцев. Главное — услышать красоту за грохотом ударных и гроулингом второго вокалиста Марка Кэмпбелла.

Северный флот — Время любить

Жанр: хард-рок

«Северный флот» был основан музыкантами культовой группы «Король и шут» в 2013 году после смерти Михаила Горшенёва. Участники решили кардинально сменить стиль, звучание и мотивы песен — «плясать на костях» не хотелось. Первые два полноформатных альбома — «Всё внутри» и «Мизантропия» — были тому свидетельством: весёлый балаган сменился мрачными и даже фаталистическими текстами. Сингл «Время любить» стал полной неожиданностью: в музыке и текстах пробудилась надежда на лучший мир, словно у музыкантов закончился затяжной период депрессии. Ярче всего это выражено в «Колыбельной».

Слушайте Время любить — Северный флот на Яндекс.Музыке

Саундтреки

Cuphead

Жанр: джаз

Саундтрек Cuphead — одна из важнейших составляющих игры. Задорные мотивы, пронзительные духовые и мощный вокал Короля игральных костей прекрасны и сами по себе, а музыка ещё и помогает побеждать боссов. Если вы не успеваете уклоняться от атак противников, стоит прислушаться к ритму. Более того, в отдельных сражениях на последних фазах боя музыка заметно ускоряется — это тоже отчасти помогает.

Одна беда: есть шанс, что после прохождения Cuphead насладиться саундтреком не получится. Слишком живо композиции будут напоминать об изнурительных битвах.

Bladerunner 2049

Жанр: электроника, эмбиент

Композиторами второй части «Бегущего по лезвию» стали Ханс Циммер и Бенджамин Уоллфиш, а не знаменитый Вангелис, написавший саундтрек к первой части. Но дуэт не ударил в грязь лицом. Циммер и Уоллфиш успешно воспроизвели в музыке текучее и тревожное повествование — словно мир вокруг погрузился в долгий сон. Иногда пробудиться помогает зычный голос Фрэнка Синатры — очень удачная находка для саундтрека. Такое точно надо слушать в одиночестве и тишине.

Слушайте «Бегущий по лезвию 2049» — Hans Zimmer на Яндекс.Музыке

Stranger Things 2

Жанр: синтвейв

Второй сезон «Очень странных дел» продолжает успешно играть на ностальгии. Во многом этот эффект достигается благодаря саундтреку. В ход идут не только электронные композиции, будто позаимствованные из зала игровых автоматов, но и бьющие прямо в цель песни той эпохи. Музыка делает для атмосферы сериала не меньше, чем актёрская игра или сценарий.

Слушайте «Очень странные дела». Сезон 2 — Kyle Dixon на Яндекс.Музыке

Ruiner

Жанр: синтвейв

Любителям киберпанка и ретровейва нельзя проходить мимо Ruiner: игра — квинтэссенция того и другого. За стильный саундтрек в игре отвечает международная команда композиторов-электронщиков: Zamilska из Польши, Antigone из Франции, англичанин Sidewalks And Skeletons и немцы из Orion GmbH. Рекомендуем обратить внимание на полный саундтрек Ruiner Extended Soundtrack — самого интересного в обычной версии почему-то нет.

Assassin’s Creed: Origins

Жанр: этника, эмбиент

Над саундтреком к «Истокам» работала Сара Шахнер, писавшая музыку для Assassin’s Creed: Unity и Black Flag. Египетские мотивы, медитативный эмбиент и лёгкие вкрапления электроники — всё на своих местах. Разумеется, это не легендарный Йеспер Кид, подаривший уникальное звучание первым частям серии. Но опытные игроки без проблем услышат в композициях знакомые элементы. Например, в Ezio’s Family.

Клипы

Taylor Swift — …Ready For It?

Знаменитая поп-исполнительница выпустила необычный клип в стиле киберпанка на песню Ready For It? Знатоки с первого взгляда увидят здесь отсылки к «Призраку в доспехах», «Бегущему по лезвию» и прочим произведениям жанра. Некоторые считают, что этот клип — более удачная адаптация «Призрака», чем одноимённая картина со Скарлетт Йоханссон.

Gorillaz — Garage Palace

Британские рокеры (альтернативщики? рэперы? электронщики?) выпустили стилизованный клип на песню Garage Palace. У ребят получился отменный оммаж видеоиграм восьмидесятых в жанре Run’n’Gun, местами просто неотличимый от оригинала. Одно огорчает: несколько переусердствовали с визуальными эффектами, и поэтому многочисленные вспышки скорее раздражают, чем радуют.

Miracle of Sound — Mother Earth

Ирландец Гэвин Данн знаменит песнями по мотивам компьютерных игр и фильмов. Когда его что-то сильно цепляет, Данн садится за гитару, синтезатор, барабанную установку и создаёт очень атмосферные треки, музыка которых вписывается в антураж игры или фильма. Но в этот раз он удивил 10-минутным эпиком в жанре прогрессив-метал. Композиция, по словам музыканта, вдохновлена чудесами планеты Земля.

Дмитрий Маликов — Император Твиттера

Маликов — редкий случай эстрадной звезды старшего поколения, который сумел найти общий язык с пользователями интернета. И он постоянно об этом шутит! «Император Твиттера» — ещё одна шутка Маликова про самого себя и новую популярность. Музыкант следует моде и создаёт песню и клип со стилизацией под 1980-е. Насколько ему это удалось — судите сами:

Это, разумеется, не вся фантастическая музыка октября — мы вполне могли что-то пропустить или посчитать не слишком важным. В ноябре мы тоже постараемся следить за группами, саундтреками и клипами, но вы можете присылать самые интересные релизы вот сюда или в нашу группу Вконтакте. Обратите внимание на наши плейлисты в группе — мы часто публикуем подборки всякой фантастической музыки.