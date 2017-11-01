В ноябре нас ждёт очередной раунд вечной битвы Marvel и DC: два супергеройских блокбастера выйдут с разрывом в две недели, и у нас будет возможность посравнивать их. А ещё нас ждут последствия Хэллоуина: новый мультфильм Pixar о загробной жизни и несколько фильмов ужасов.

Тор: Рагнарёк

Когда? 2 ноября

Что? Супергеройское фэнтези. Третий сольный фильм про Тора из киновселенной Marvel.

О чём? Марвеловский бог Грома покинул Асгард и странствует по девяти мирам, наводя в них порядок и поколачивая злодеев. В одном из путешествий он окажется на арене гладиаторских боёв, где ему предстоит сразиться с могучим Халком. А потом с его помощью и при участии Локи он попытается защитить Асгард от богини смерти Хелы в исполнении Кейт Бланшетт и предотвратить Рагнарёк — финальную битву и конец света. Также в фильме появятся Один (Энтони Хопкинс, который долго это отрицал) и доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч — его появление проспойлерили в сцене после титров «Доктора Стрэнджа»).

Чего ждём? Во-первых, как всегда, зрелищный марвеловский киноаттракцион. А во-вторых — хорошую комедию. Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити известен не по блокбастерам, а именно по комедиям, таким как «Реальные упыри» и «Охота на дикарей». Тор наконец перестанет быть прямолинейным громилой и начнёт отпускать ироничные комментарии, а не становиться их предметом. И ещё фильм пропитан духом 1980-х. Просто потому, что Вайтити так захотелось.

Мы в «Мире фантастики» фильм уже видели и остались довольны: он действительно зрелищный и очень смешной.

Лига справедливости

Когда? 16 ноября

Что? Супергероика, кроссовер героев киновселенной DC.

О чём? Ответ DC марвеловским «Мстителям». Древнегреческая амазонка Чудо-женщина, суперскоростной Флэш, царь морей Аквамен, киборг по имени Киборг и Бэтмен, чья суперспособность — деньги, объединятся в команду, чтобы защитить Землю от злодея Степпенвульфа. А Супермен воскреснет, наденет чёрное трико и, похоже, сильно изменится.

Чего ждём? Любой фильм DC вызывает смесь серьёзных опасений и отчаянных надежд, а «Лига» — особенно. Этот многострадальный проект потерял режиссёра в последний момент — Зак Снайдер попросил отставки, чтобы побыть с семьёй после самоубийства дочери. Трейлеры настораживают: графика, с помощью которой изобразили Киборга, выглядит крайне слабо для фильма такого уровня. Но в тех же трейлерах видно много неплохого юмора.

Да, в DC появился юмор! Снайдер учёл критику двух своих предыдущих фильмов, которые показались публике слишком мрачными. Серьёзность и суровость считались фишкой DC, но такой настрой требует ещё и умных сюжетов. Трилогия Нолана этим ожиданиям отвечала, а вот «Бэтмену против Супермена» с его надуманным конфликтом мрачность пошла только во вред. Создатели киновселенной махнули рукой и решили: раз не вышло быть серьёзными, будем веселиться — у Marvel же выходит!

Для досъёмок «Лиги справедливости» даже пригласили одного из главных марвеловских режиссёров, создателя «Мстителей» Джосса Уидона. Интересно посмотреть, что выйдет из сочетания их со Снайдером стилей. В титрах Джосс будет числиться соавтором сценария, но по «Изгою-один» мы прекрасно знаем, что такие «сценаристы» иногда снимают лучшие эпизоды фильма.

Тайна Коко

Когда? 23 ноября

Что? Сказочный мультфильм от студии Pixar.

О чём? Про мексиканский аналог Хэллоуина — День мёртвых. Главный герой, юный Мигель, пытается стать музыкантом, подражая своему кумиру и далёкому предку Эрнесто де ла Крузу. В День мёртвых мальчик со своей собакой попадает в загробный мир и должен выбраться оттуда, пока сам не превратился в духа. А помогут ему в этом покойные предки.

Чего ждём? Вам не показалось: вы что-то подобное уже видели. «Тайна Коко» до жути похожа по сюжету на мультфильм позапрошлого года «Книга жизни», спродюсированный Дель Торо. Но не спешите обвинять создателей в плагиате. Истории про День мёртвых — это мексиканский фольклор, на него ни у кого нет авторских прав. Будь этот праздник так же известен, как Хэллоуин, про него уже существовало бы не два, а двести мультфильмов. Хотя, надо признать, совпадений довольно много: и главный герой-музыкант, и попадание заживо в мир мёртвых…

Но при сходстве сюжетов два мультфильма радикально отличаются по визуальному стилю. «Книга жизни» была гротескной, почти авангардной, а «Коко» выдержан в духе «Города героев» с его реалистичными людьми. А поскольку это работа Pixar — студии, подарившей нам «Головоломку», «ВАЛЛ•И» и три «Истории игрушек», — мы не сомневаемся, что мультик получится красивый, смешной и трогательный. Пусть и немного вторичный.

Легенда о Коловрате

Когда? 30 ноября

Что? Фантазия на тему русской истории.

О чём? О Евпатии Коловрате, рязанском воеводе времён нашествия Батыя. Согласно былине, он со своим отрядом дал монголам отпор и отомстил за гибель Рязани, но в итоге всё-таки был убит.

Чего ждём? «300 рязанцев». В отличие от авторов «Викинга», создатели не притворяются, что снимают аутентичное историческое кино, а напротив, подчёркивают, что «Коловрат» — вольная фантазия по отдалённым мотивам реальной истории. Так что ждите заснеженную былинную Русь в густых тенях цветокоррекции, богатырей с боевыми медведями, монголов с километровыми знамёнами и побоище под задорные вопли в духе «This! Is! RUSSIA!»

Джиперс Криперс 3

Когда? 16 ноября

Что? Ужасы. Третий фильм серии.

О чём? О монстре в ковбойской шляпе, с отвисшими щеками, демонскими крыльями и привычкой напевать песню про своё имя. Каждые 23 года он пожирает части тел людей на протяжении 23 дней. Действие третьей части будет происходить сразу после событий первой и до событий «Джиперс Криперс 2».

Чего ждём? Хотя критики разгромили обе предыдущие картины, у Крипера сложился свой небольшой круг поклонников, которые будут рады возвращению старого чёрта. Тем более что картину снимает всё та же команда во главе с режиссёром Виктором Сальвой.

Для остальных же это будет просто ещё один очередной ужастик. Но если вы устали, что вас пугают «загадочными» звуками и двигающимися предметами, если вы ищете ищете хоррор, где монстра и насилие можно как следует разглядеть, «Джиперс Криперс 3» вам, скорее всего, подойдёт.

Атлантида

Когда? 30 ноября

Что? Мистика. Экранизация книги Альберта Пиньоля «Cold Skin».

О чём? О подводных жителях, похожих на глубоководных из книг Лавкрафта. Молодой метеоролог приезжает работать на маяк на краю света, где живёт старый смотритель. И вскоре выясняется, что смотритель уже много лет враждует с фантастической расой холоднокровных рыболюдей. По ночам эти фантомасы вылезают на берег, и не всегда с мирными целями.

Чего ждём? В трейлере, похоже, показали весь фильм: сперва герой боится глубоководных, потом начинает их понимать и ценить. Несмотря на предсказуемость, фильм будет интересен как оригинальная фантазия на лавкрафтовские темы. Когда ещё вы увидите так детально показанных глубоководных… в смысле, до января и «Формы воды» Дель Торо?