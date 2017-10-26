«Тор 3: Рагнарёк»: что означают сцены после титров?

2 ноября в российский прокат выходит «Тор 3: Рагнарёк» — новый супергеройский фильм во вселенной Marvel. Картину уже оценили журналисты и критики, и им новый «Тор» пришёлся по душе.
Как и в любом фильме Киновселенной Marvel, в самом конце зрителей ждут сцены после титров. Стоит ли их смотреть? Скорее нет, ничего важного или интересного они не показывают. Не тратьте время зря — лучше прочтите наш пересказ.
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Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к фильму «Тор 3: Рагнарёк». Если хотите их избежать, то лучше почитайте, кто может умереть в «Мстителях 4» (там спойлеров точно нет).
Сцена 1: звездолёт Таноса летит к Земле
Локи, Тор и все их друзья с Асгарда летят на космическом корабле к Земле. Локи намекает, что ему на Земле совсем не рады, там он объявлен в розыск и ничего хорошего ждать не стоит. Тор убеждает брата, что он разберётся с проблемами, и вдруг на полуслове его прерывают. Недалеко от них в космосе появляется ещё один космический корабль исполинских размеров — почти в 50 раз больше корабля Тора и Локи. Никаких сомнений не остаётся — перед нами судно самого Таноса.
Если вы видели фестивальный тизер «Войны бесконечности» или читали наш пересказ, то наверняка знаете, что Тора в космосе подбирают Стражи галактики — по всей видимости, как раз после столкновения с кораблём Таноса.
Сцена 2: Речь Грандмастера
Вторую сцену как будто просто вырезали из фильма. Нам показывают Грандмастера, который выползает из своего шаттла. Похоже, именно там он спрятался, когда в его империи началось восстание. Его окружают жители Сакаара и они не слишком рады видеть своего бывшего тирана. Но Грандмастер произносит вдохновляющую речь, в которой выставляет себя настоящим героем.
Революция удалась! Браво! Все молодцы, а особенно я! Ведь без меня ничего не получилось бы. В смысле, если некого свергать, то какая же это революция? Так что давайте поздравим друг друга с тем, как всё замечательно сложилось, и будем жить дальше как жили!
На этом сцена завершается.
Про Тора
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Он касается богини Хелы, главной злодейки нового фильма.
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