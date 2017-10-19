«Тор 3: Рагнарёк»: отзывы критиков

9 октября в Сети появились первые отзывы критиков и журналистов на новый супергеройский блокбастер Marvel «Тор: Рагнарёк» от режиссёра комедий Тайки Вайтити. Тогда обозреватели поделилась лишь краткими впечатлениями в твиттере, а теперь опубликовали полноценные рецензии. На момент написания новости фильма составлял 77 баллов на Metacritic и 100% на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Мы выбрали 4 рецензии c Metacritic — самую положительную, самую негативную и две между ними. Вот что журналисты говорят о фильме.

The Verge — 91/100

Обозреватель портала The Verge Брайан Бишоп поставил новому «Тору» 91 балл из 100. Брайан считает, что фильм с первых же сцен отличается от стандартных картин Marvel. Крис Хемсворт существенно расширил комедийный диапазон своего персонажа. Юмор — вот главная особенность третьего «Тора»

В картинах Marvel всегда было место для юмора, и серия «Тор» тут не исключение. Но здесь заново изобретённая версия персонажа подмигивает и кивает нам практически на всём протяжении фильма. «Тор: Рагнарёк» схож с «Дэдпулом» — но по очарованию и лёгкости, а не по рейтингу R и цинизму. Да, эти персонажи могут быть немного глупыми, говорит Вайтити, но это нам не помешает хорошо провести время. Брайан Бишоп

Empire — 80/100

Автор издания Empire Джеймс Дайер оценил ленту на 4 звезды из 5. Он похвалил картину за разнообразный юмор, а режиссёра — за чувство стиля, но отметил слабое звено — злодейку Хелу в исполнении Кейт Бланшетт. На его взгляд, «сварливая сестра Элиса Купера» слишком картонная и однобокая. Её напрочь затмевает актриса Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию. Кроме того, критик отметил сумбурность и поверхностность третьего «Тора».

Фильм, полный веселой клоунады, временами выглядит слишком уж поверхностным. Эмоционально тяжелые эпизоды, включая масштабную резню и гибель важного персонажа, теряются на общем фоне — это кино не в ладах с серьезностью. Но когда смотришь фильм, куда ухитрились впихнуть огненных демонов, зомби, исполинского волка, дракона, богиню смерти и Верховного мага, трудно чувствовать себя обделенным из-за того, что тебе недодали мрачности. Джеймс Дайер

IGN — 77/100

Джим Вейвода, обозреватель издания IGN, поставил картине 7.7 баллов из 10. Критик немного пожурил картину за то, что она сконцентрирована на планете Халка, а не на мире, который вот-вот рухнет в пропасть. Но в целом он остался доволен.

«Тор: Рагнарёк — бестолковая, разномастная, но весёлая шумиха. Это самый развлекательный фильм про Тора из всех трёх частей, и всё благодаря выдающемуся дизайну, саундтреку в стиле «синти-поп восьмидесятых» и ряду энергичных персонажей. Между Тором, Халком и Валькирией прекрасное взаимодействие. Человечество наконец-то увидит, почему Тора зовут богом грома, и это будет всем зрелищам зрелище. Правда, второстепенная сюжетная линия фильма (на Сакааре) проработана куда лучше основной (в Асгарде). Джим Вейвода

The Guardian — 60/100

Стив Роуз, автор издания The Guardian, поставил картине нейтральную оценку — 3 звезды из 5. Он отмечает, что фильм тяготеет к «Стражам галактики», но по духу напоминает скорее «Флэша Гордона» Майка Ходжеса, мультсериал «Хи-Мен и Повелители вселенной» и, возможно, «Красного карлика». По словам Роуза, фильмы по комиксам долго пытались доказывать, что они могут быть серьёзными, но «Тор: Рагнарёк» сразу даёт понять, что это не так.

Если вы видели с дюжину фильмов Marvel, то все ключевые элементы покажутся вам знакомыми. Вот отряд героев (которых называют «Отомстители»), вот всемогущий антагонист, вот грядущий апокалипсис, а вот ряд, по сути, неубиваемых персонажей. Добавьте к этому обильную компьютерную графику и зелёный экран, из-за которых визуальная часть картины кажется недостоверной. Даже сцены на Севере выглядят фальшиво. Стив Роуз

Российская премьера фильма «Тор: Рагнарёк» состоится 2 ноября.