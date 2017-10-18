И недели не проходит, чтобы в промо-кампании к нашумевшим блокбастерам или сериалам не всплыл какой-либо спойлер. Похоже, теперь наступил черёд фильма «Тор 3: Рагнарёк». Источником спойлеров оказался телеведущий австралийского шоу The Project.
|
Осторожно, спойлеры!Внимание, спойлеры к грядущему «Тор 3: Рагнарёк». Если хотите их избежать, то лучше почитайте, какие книги скоро могут запретить.
Речь идёт о главной злодейке фильма — богине Хелы, которая захватывает власть в Асгарде. Похоже, в шоу сболтнули о её настоящем происхождении.
Итак, спойлеры начинаются примерно с 6:18.
Прекрасная Кейт Бланшетт играет твою сестру, Крис, и она, твоя сестра, пытается убить тебя весь фильм…
Как видим, ведущий дважды произносит вслух заветные слова, а актёр Крис Хемсворт не выдерживает:
Господи! Нельзя говорить, что она его сестра! Про это нельзя рассказывать!
Актёр отшучивается, что этот момент надо будет перезаписать, однако Project вещает в прямом эфире. Все ему подыгрывают, но Хемсворт выглядит расстроенным.
Если вы задавались вопросом, как богине удалось взять в руки молот Тора и вот так просто его уничтожить, то вот и ответ. Если она действительно его сестра, то молот вполне может признать её «достойной».
Впрочем, очень скоро мы и сами это сможем увидеть. Российская премьера назначена на 2 ноября.
Читайте также
Режиссёр «Тор 3: Рагнарёк» ответил на вопросы пользователей Reddit
«Я старался игнорировать другие фильмы о Торе» — сказал он.
Слух: у Мэтта Деймона будет тайное камео в «Тор 3: Рагнарёк»
Похоже, актёр вернётся к одному из своих старых, но знаменитых образов.
«Тор 3: Рагнарёк»: отзывы с показа
За что на этот раз журналисты хвалят новый фильм Marvel?
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.