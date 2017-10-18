И недели не проходит, чтобы в промо-кампании к нашумевшим блокбастерам или сериалам не всплыл какой-либо спойлер. Похоже, теперь наступил черёд фильма «Тор 3: Рагнарёк». Источником спойлеров оказался телеведущий австралийского шоу The Project.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к грядущему «Тор 3: Рагнарёк». Если хотите их избежать, то лучше почитайте, какие книги скоро могут запретить

Речь идёт о главной злодейке фильма — богине Хелы, которая захватывает власть в Асгарде. Похоже, в шоу сболтнули о её настоящем происхождении.

Итак, спойлеры начинаются примерно с 6:18.

Прекрасная Кейт Бланшетт играет твою сестру, Крис, и она, твоя сестра, пытается убить тебя весь фильм…

Как видим, ведущий дважды произносит вслух заветные слова, а актёр Крис Хемсворт не выдерживает:

Господи! Нельзя говорить, что она его сестра! Про это нельзя рассказывать!

Актёр отшучивается, что этот момент надо будет перезаписать, однако Project вещает в прямом эфире. Все ему подыгрывают, но Хемсворт выглядит расстроенным.

Если вы задавались вопросом, как богине удалось взять в руки молот Тора и вот так просто его уничтожить, то вот и ответ. Если она действительно его сестра, то молот вполне может признать её «достойной».

Впрочем, очень скоро мы и сами это сможем увидеть. Российская премьера назначена на 2 ноября.