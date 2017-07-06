6 июля в российский прокат вышел один из главных блокбастеров этого лета — «Человек-паук: Возвращение домой». Как и в любых других фильмах Marvel в нём тоже есть сцены после титров. Одна из них намекает на злодея в продолжении, а другая обыгрывает саму концепцию сцен после титров.

Осторожно, спойлеры! В статье содержатся незначительные спойлеры к фильму «Человек-паук: Возвращение домой». Если хотите их избежать, то почитайте лучше нашу рецензию на фильм.

Первая сцена

Идёт сразу после коротких титров. В ней показывают, что произошло с Эдрианом Тумсом после задержания.

Стервятник оказался в тюрьме. В коридоре среди других заключённых он встречает Мака Гаргана — злодея по прозвищу Скорпион. Гарган ранее появлялся в фильме в сцене на пароме, и из-за Человека-паука он оказался за решёткой. Он очень хочет отомстить Паучку, и поэтому спрашивает у Тумса, кто скрывается под маской. Стервятник с ухмылкой отвечает, что «если бы знал, то был бы уже мёртв». По всей видимости, это своего рода благодарность Тумса за спасение в финальном сражении.

Любопытно, что Гарган упоминает неких друзей на свободе. Возможно, он имеет ввиду группировку суперзлодеев под названием Зловещая шестёрка, в которую по комиксам входят Скорпион, Стервятник и Шокер. Все трое так или иначе были показаны в фильме. Не исключено, что в сиквеле Паркеру придётся иметь дело именно со Скорпионом.

Вторая сцена

Идёт после полных титров.

Пожалуй, у Marvel ещё никогда не было настолько ироничной сцены после титров! В течение всего фильма персонажи то и дело смотрят нравоучительные ролики с Капитаном Америкой. Да, несмотря на то, что его объявили национальным предателем после событий «Противостояния» — на это жалуется даже один из преподавателей.

Во второй сцене на экране появляется Стив Роджерс и благодарит зрителей за проявленное терпение. Капитан намекает, что вовсе не обязательно сидеть 10 минут после фильма и ждать этой сцены. В самом конце Роджерс как бы обращается к киномеханику словами «Мы уже закончили?» и сцена обрывается.

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