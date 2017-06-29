В трейлерах «Человека-паука» нам много раз показывали злодея Стервятника в исполнении Майкла Китона. Казалось, в роликах вообще всё раскрыли, но у Marvel оказался припрятан козырь в рукаве.
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Осторожно, спойлеры!В новости содержатся спойлеры к «Возвращению домой». Если не хотите их читать, то узнайте первые отзывы к фильму.
Актёр Майкл Мэндо у себя в инстаграме опубликовал фотографию фигурки LEGO, которая воплощает злодея Скорпиона. В описании к фото актёр раскрыл, что он появится в фильме в роли этого персонажа.
Настоящее имя Скорпиона — Мак Гарган. Он работал частным детективом, и был нанят Джей Джона Джеймсоном, чтобы проследить связь между Питером Паркером и Человеком-пауком. Гаргану предложили поучаствовать в эксперименте, который в последствии наделил его способностями Скорпиона.
Посмотреть на Скорпиона можно будет с 6 июля.
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