В трейлерах «Человека-паука» нам много раз показывали злодея Стервятника в исполнении Майкла Китона. Казалось, в роликах вообще всё раскрыли, но у Marvel оказался припрятан козырь в рукаве.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

В новости содержатся спойлеры к «Возвращению домой». Если не хотите их читать, то узнайте первые отзывы к фильму.

Актёр Майкл Мэндо у себя в инстаграме опубликовал фотографию фигурки LEGO, которая воплощает злодея Скорпиона. В описании к фото актёр раскрыл, что он появится в фильме в роли этого персонажа.

Настоящее имя Скорпиона — Мак Гарган. Он работал частным детективом, и был нанят Джей Джона Джеймсоном, чтобы проследить связь между Питером Паркером и Человеком-пауком. Гаргану предложили поучаствовать в эксперименте, который в последствии наделил его способностями Скорпиона.

Посмотреть на Скорпиона можно будет с 6 июля.

Читайте также

Вот кого сыграет Дональд Гловер в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (нет, не его)

Стало известно, кого сыграет Дональд Гловер в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»

26.06.2017

Актёру отвели важную роль, которая связана с другим Человеком-пауком.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Поделиться
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.