В официальном пресс-релизе Sony раскрыли, кого сыграет актёр Дональд Гловер («Сообщество», «Атланта») в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Долгое время имя персонажа нигде не называлось, да и в трейлерах его почти не показывали. Многие поклонники принялись думать, что темнокожий актёр сыграет Майлза Моралеса, второго Человека-паука. И оказались весьма близки к истине.

Дональд Гловер воплотил Аарона Дэвиса — дядю Майлза Моралеса из комиксов. Это вор, известный под прозвищем Бродяга. Он использует краденые высокотехнологичные устройства, чтобы проворачивать преступные дела. Со своим племянником Майлзом Моралесом Аарон находится в весьма напряжённых отношениях.

Теперь у поклонников появилась новая пища для размышлений. Если в киновселенной Marvel ввели Бродягу, то не исключено появление и самого Майлза. Хотя по комиксам Майлз был учеником Питера Паркера, а школьник Питер вряд ли будет кого-то обучать. Возможно, Майлз будет его ровесником и появится в отдельном фильме. Или — что ещё интереснее! — воплотит Человека-паука в фильмах от Sony вроде «Венома».

Напомним, в 2018 году Sony планируют выпустить полнометражный анимационный мультфильм «Человек-паук» с Майлзом Моралесом в роли Человека-паука. Над его сюжетом работал создатель мультсериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш.

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