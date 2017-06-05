Интересным слухом из супергеройского мира поделился портал /Film. По сведениям издания, в студии Sony, которая сейчас владеет правами на вселенную «Человека-паука», намерены запустить в производство фильм с командой супергероинь в духе «Мстителей».

Студия хочет вернуться к концепции командного супергеройского фильма, но долго сомневалась из-за «информационного шума» вокруг «Отряда самоубийц». Теперь, после кассовых успехов и положительных отзывов на «Чудо-женщину», в компании решили всё же заняться этой идей всерьёз.

В марте этого года Sony анонсировала фильм про супергероинь Серебряного соболя и Чёрную кошку. У ленты уже готов черновой сценарий, но остальные подробности пока не оглашаются. Издание сообщает, что эта лента проложит мостик к блокбастеру, где появятся и остальные супергероини. В их число войдут Джессика Дрю (Спайдер-Вумен), Шарлотта Уиттер (Станнер), Сара Эрет (Джекпот) и Кэсси Коммонс (Рассвет).

Однако не случится ли так, что студия опять наступит на те же грабли, как это случилось с ремейком «Охотниками за привидениями»? Женский «перезапуск» провалился в прокате и был встречен аудиторией более чем прохладно.