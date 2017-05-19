Актёр Том Харди сыграет Венома в сольном фильме от Sony

Актёр Том Харди сыграет Венома в сольном фильме от Sony

Актёр Том Харди воплотит Венома в новом сольном фильме Sony, сообщает портал Variety. Картину о знаменитом противнике Человека-паука поставит режиссёр Рубен Флейшер, известный по фильму «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Издание подчёркивает, что компания Sony делает большую ставку на этот фильм. В то время, пока Человек-паук поселился в Киновселенной Marvel, Sony намерены развивать вселенную Человека-паука без Человека-паука. В эту же вселенную войдёт отдельная картина о Серебряном Соболе и Чёрной Кошке.

Это будет уже второе появление Венома на больших экранах. До этого мы видели симбиота в третьей части «Человека-паука». Его воплотил актёр Тофер Грейс.

Для Тома Харди это станет уже второй злодейской ролью в супергеройских фильмах по комиксам. Ранее он сыграл противника Бэтмена Бэйна в фильме Кристофера Нолана «Возвращение Тёмного рыцаря».

Признаемся, что Харди в роли харизматичного злодея Венома — это отличная идея. Но сомнительно, что нам будет интересно наблюдать за противником Человека-паука без самого Человека-паука.

Премьера фильма назначена на 5 октября 2018 года.