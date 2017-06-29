6 июня в прокат выходит один из главных супергероических блокбастеров этого лета «Человек-паук: Возвращение домой». 29 июня западные журналисты поделились первыми рецензиями. Критики хвалят впечатляющий актерский состав и школьную жизнь Питера Паркера, показанную в фильме. Но вместе с тем юность главного героя смотрится и как минус.

Брайан Труитт из USA Today поставил ленте 88 баллов из 100. Журналист считает, что лучшие моменты фильма связаны с теми сценами, в которых Человек-паук ходит без маски. По его мнению, у режиссёра получилось скорее снять фильм о Питере Паркере, а не о Человеке-пауке.

[Том] Холланд не только выглядит как 15-летний подросток, но и достоверно изображает уязвимость, незрелость и шутливость, которая присуща его герою из комиксов, — все эти качества были упущены в прошлых киноверсиях. […] В прошлых фильмах Паучок летал через весь Манхэттен — в этом же он врезается в пригородный соседний дом и пугает отдыхающих на заднем дворике. Брайан Труитт

Питер Трэвис, журналист портала Rolling Stone, поставил фильму 75 баллов. По его мнению, фильм с Томом Холландом — лучшая картина о Человеке-пауке. Он тоже отмечает, что по большей части лента сосредоточена на событиях, которые развернулись в старшей школе. В качестве ориентиров критик приводит фильмы «Клуб «Завтрак»» и «Выходной день Ферриса Бьюллера».

Лента никогда не забывает, что Питер и его альтер-эго — всё ещё неуклюжий 15-летний подросток. Может ли этот метатель паутины видеть то, что видим мы, — что Стервятник, носящий крылья а-ля «Бёрдмен», был простым рабочим и стал жертвой обычной жадности? Увы, суперкостюм не дарит зрелости. Питер Трэвис

Родриго Перез, критик портала The Playlist, поставил ленте 67 баллов. Он отметил, что фильм напрочь отказался от происхождения героя. Более того, за кадром осталась и предыстория главного злодея. Перез также вспоминает, что над сценарием трудилось шесть человек, которые привязали фильм к Киновселенной Marvel.

В конечном итоге, «Возвращение домой» выглядит зрелищным фильмом на один раз. В нём отличная подростковая динамика, и спасать в нём нужно не целую планету, а друзей по школе. Текущая тема фильма — смекалистый и, как того требует лозунг, ответственный герой. Тони Старк, который о таком даже никогда не задумывался, не хочет отвечать за Питера Паркера. И сам Питер, принимающий решение о мести, должен взять на себя ответственность перед друзьями и учителями. Родриго Перез

Джон Дефор из The Hollywood Reporter поставил самый низкий балл — 50/100. По его мнению, шести сценаристам так и не удалось вникнуть в суть Человека-паука. Но вместе с тем, он считает, что Том Холланд стал большой удачей для студии Marvel.

Концовка напоминает неровный финал «Железного человека 3». Всё дело в том, что в ней авторы пытаются показать Паркера одновременно и как «дружелюбного соседа», и как владельца гаджетов от «богатого папочки». Настоящие фанаты, крепитесь! Возможно, во второй раз у них получится лучше. Джон Дефор

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться