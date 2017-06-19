Новые киновселенные: кто может переплюнуть Marvel?

В Голливуде новое увлечение — киновселенные. Все студии хотят «как у Marvel», но пока что ни у кого не получилось выйти на этот уровень. Давайте разберёмся, есть ли у них шанс или владельцы Marvel могут спокойно спать на своих горах золота.

Помните, как всё начиналось? В 2008 году Marvel просто сняли фильм про Железного человека и вставили после титров сценку с Ником Фьюри. «Невероятный Халк» снимался параллельно с «Железным человеком», и когда фильм с Дауни-младшим оказался хитом, Marvel вставили в «Халка» пару кадров с надписью Stark Industries и сцену после титров с появлением Тони. В «Железном человеке 2» ввели сквозных второстепенных персонажей — Ника Фьюри и Чёрную вдову. Только затем появились «Тор» и «Первый мститель». Мысль о неминуемости «Мстителей» внедрялась в головы зрителей постепенно и только после того, как студия убедилась в успехе первого фильма и популярности Тони Старка.

Конкуренты Marvel, увы, не обладают таким терпением. Они хотят всего и сразу. Киновселенные анонсируют ещё до того, как выйдет хоть один фильм. Даже создатели «Меча короля Артура» грозились сделать на основе фильма «киновселенную», явно не понимая, что это означает.

Киновселенная Marvel для Голливуда сейчас эталон. Поэтому всех претендентов мы будем сравнивать с ней.

Претендент 1: Киновселенная DC (DC Extended Universe)

Идея: Серия фильмов про популярных супергероев, объединяющихся в команду в большом кроссовере под названием «Лига справедливости».

Козыри: В мире комиксов заслуги DC даже больше, чем у Marvel. Их вселенная проработана не хуже, а сами комиксы часто бывают удачнее за счёт глубоких характеров, сложных тем и мрачных историй. И Супермен, и Бэтмен попали на экран задолго до экранизаций Marvel и лучше известны широкой публике. Во главе киновселенной — Зак Снайдер, режиссёр «300 спартанцев» и «Хранителей», помешанный на комиксах и зрелищном экшене.

Проблемы: Запустить киновселенную а-ля Marvel DC пытались ещё в 2011 году с «Зелёным фонарём». Идея была разумной: скопировать успех «Железного человека». DC выбрали ироничного и харизматичного героя, достаточно популярного у фанатов, чтобы привлечь внимание. Увы, фильм вышел слабым, его не оценили ни фанаты, ни обычные зрители, ни критики. Многим из них как раз не хватало знаменитой зрелости и серьёзности DC.

После успеха «Мстителей» Warner Bros. хотели сразу снимать «Лигу справедливости», но, к счастью, одумались. Идея выдать кроссовер раньше сольных фильмов была обречена на провал. Сценаристам пришлось бы утрамбовать предыстории всех членов Лиги в два часа. Для сравнения, «Мстителям» предшествовали пять сольников — с членами команды зритель был уже знаком.

Так что вместо «Лиги» в 2013 году вышел «Человек из стали», и у вселенной наконец-то появилось что-то вроде плана. Впрочем, премьеры до сих пор постоянно переносятся, а фильмы теряют режиссёров и актёров. На стройный многолетний план Marvel эта кутерьма похожа слабо.

Следующие два фильма едва не погубили репутацию киновселенной. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» раскритиковали за недоработки в сюжете и мотивах персонажей, рваный монтаж, перегрузку деталями, топорные отсылки к будущим фильмам и плохое представление новых персонажей. Если Marvel делали элегантные камео-тизеры (например, первое появление Соколиного глаза в «Торе»), то в «Бэтмене против Супермена» показали подряд четыре ролика с компьютера Лекса Лютора.

Студийные боссы из критики фильма расслышали исключительно претензии к отсутствию юмора и срочно перемонтировали «Отряд самоубийц», чтобы сделать его лёгким и весёлым. В итоге «Отряд» потерял свою главную фишку: его герои должны быть злодеями! Тут фирменная мрачность DC как раз могла быть уместна.

По всему видно, что создатели фильмов DC так спешили к кроссоверам, что перепрыгивали важные части предыстории. Джокер убил Робина? Да это тема для целого фильма, а ей посвятили мимолётную пасхалку! Безумную любовь Харли Квинн и Джокера, достойную отдельного фильма (трилогии, чёрт возьми!), запихали в короткие флэшбеки, а основной сюжет был посвящён тому, как малоизвестные злодеи спасают мир. Стоит ли говорить, как были разочарованы фанаты?

В итоге только «Чудо-женщина» смогла найти баланс серьёзного, идейного и комиксного, которым критики и зрители остались довольны. С такого фильма и надо было начинать. Теперь необходимо сохранить этот баланс и уйти от штампов и повторения марвеловских сюжетов. На подходе долгожданная «Лига справедливости», которую до сих пор лихорадит. Из-за личной трагедии с поста режиссёра ушёл Зак Снайдер, и доделывать (а скорее всего — переделывать) кино взялся режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон.

Итог: Несмотря на все проблемы, DCEU пока главный конкурент Marvel. То, что они работают на одном супергеройском поле, и помогает, и мешает. На стороне DC — серьёзность и неоднозначность, которые Marvel удалось повторить разве что в сериалах Netflix. Есть огромный фэндом, который хочет и ждёт экранизаций любимых комиксов, и хороший актёрский состав. Зак Снайдер больше не пытается делать всё в одиночку, так что пул режиссёров должен расшириться. Главная проблема студии — непонимание сильных сторон своего материала и масса стратегических ошибок в попытках копировать конкурента.

На скамейке запасных: «Люди Икс» (Fox) С «Людей Икс» начался современный бум супергеройского кино. Именно они задали тон жанру: максимальная правдоподобность, минимум комиксовых условностей, проработанные персонажи, серьёзные темы, неглупый юмор. Но в 2000 году никому не приходила в голову идея киновселенной. Тогда это называлось франшизой, которую можно было без угрызений совести перезапускать. Никто не следил за согласованностью. Приквел серии, «Первый класс», несмотря на появление вроде бы того же Росомахи с лицом Хью Джекмана, противоречил первым трём фильмам. Потом вышел «Дэдпул», заглавный герой которого совсем не походил на Дэдпула из фильма «Люди Икс. Начало. Росомаха», хотя его играл тот же Райан Рейнольдс. В итоге создатели кое-как увязали разные каноны, отменив противоречия с помощью временных парадоксов в фильме «Дни минувшего будущего», и вроде бы обозначили, что действие фильмов происходит в одном мире. Но о киновселенной по-прежнему можно говорить с большой натяжкой. Впрочем, у Fox большие планы на «Людей Икс», и не исключено, что будущие фильмы согласуют между собой.

Претендент 2: Киновселенная монстров (MonsterVerse)

Идея: Перезапуск «Годзиллы», который пересекается с фильмами про других известных монстров, включая Кинг Конга.

Козыри: Годзилла — персонаж культовый. В серии японских фильмов про него появлялось много крутых монстров, а в одной из картин Годзиллу даже стравили с другим культовым чудищем — Кинг Конгом. Этим и решила воспользоваться студия Legendary совместно с Warner Bros., которым киновселенной DC явно мало.

Проблемы: История киновселенной началась с сольного фильма — «Годзиллы» Гарета Эдвардса в 2014 году. Фильм окупился в прокате, но не произвёл особого фурора. Многие жаловались, что в фильме мало монстра и много людей с неинтересной драмой.

Снимать новый фильм про Кинг Конга студия собиралась в любом случае. Но тут боссов осенило: «А давайте совместим персонажей! Японцы это уже делали, чем мы хуже?» И решили прицепить «Конг: Остров Черепа» к «Годзилле», чтобы позже свести чудовищ в поединке. Претензии к «Конгу» были те же, что и к Годзилле, но в меньшей степени: монстра уже не так мало, но люди всё такие же скучные. Да и сам Конг во всём, кроме размеров, проиграл трагическому тёзке из фильма Питера Джексона. Хотя как раз гориллу стоило прорабатывать глубже всех, ведь именно она перекочует в сиквелы.

Итог: «Вселенная монстров» — не киновселенная. Это просто две серии фильмов, которые иногда будут пересекаться. Продюсеры прикрываются модным словом — кроме Конга и Годзиллы, им, в общем-то, предложить некого. Разве что включат во вселенную ещё и свой же «Тихоокеанский рубеж».

Но шансы на коммерческий успех у них есть. Больших монстров зритель любит, тем более знакомых. Два вышедших фильма откровенно плохими не были, в продолжениях нужно лишь лучше полировать стиль и сюжеты. А ещё решить вечную проблему фильмов, где в центре событий — бессловесный монстр: придумать интересных героев-людей.

Претендент 3: Тёмная вселенная Universal

Идея: Перезапуски классических киномонстров из старых фильмов Universal: мумия, Виктор Франкенштейн и его монстр с невестой, Дракула с Ван Хельсингом, Человек-невидимка, Человек-волк, Джекил и Хайд и так далее.

Козыри: Звёздные имена и слово «киновселенная». Том Круз, который, судя по «Мумии», вернётся в продолжениях. Джонни Депп, который станет Человеком-невидимкой. Рассел Кроу в роли доктора Джекила, исполняющего обязанности Ника Фьюри. Был ещё «Дракула» с Люком Эвансом, ставший «пилотным эпизодом» киновселенной, но он признан неудачным и официально в неё не включён.

Проблемы: Беда Universal в том, что идея вселенной у них идёт впереди всего. Куча фильмов объявлена заранее, и уже в первый из них вставляют сквозных персонажей вроде доктора Джекила. Студия забыла, что для начала надо снять хороший фильм, убедиться, что он успешен, а потом уже объявлять о планах на продолжение. При этом как кино «Мумия» получилась слабее «Дракулы», и даже Том Круз не помог.

Характерно, что Universal делают ставку на звёзд первой величины — Круза, Рассела Кроу, Джонни Деппа. По «Мумии» видно, что Тому не продумывали персонажа и даже не делали грим — создатели стремились показать именно Круза, а не мародёра Ника. Это выдаёт сомнения студии в том, что их персонажи интересны зрителям. Для сравнения, Marvel нанимали куда менее известных актёров. Крис Эванс, Крис Пратт и даже Роберт Дауни-младший стали крупными звёздами именно благодаря ролям популярных героев комиксов. Круз, к слову, пробовался на роль Тони Старка — но получил отказ.

Universal правильно сомневаются, потому что сама их киновселенная мало кому нужна. Мало кто фанатеет от киномонстров в целом — обычно любят конкретные картины. И их уже предостаточно. Даже кроссоверы с подобными персонажами делали много раз — «Ван Хельсинг», «Страшные сказки», отчасти «Лига выдающихся джентльменов». Что тут можно предложить нового, интересного? Мумия-женщина? Невелика новизна, и что толку, если она не перейдёт в продолжения?

Мы подходим к ещё одной проблеме: основа этой вселенной — не герои, а злодеи, обречённые погибать в финале. Модель киновселенной отлично работает с супергероями, которые в каждой серии борются с новым врагом, изредка объединяясь или ссорясь. Но как выкручиваться сценаристам «Тёмной вселенной»? Бесконечно воскрешать Дракулу и мумию, в сотый раз убитых Крузом и компанией? Скучно. Делать свой «Отряд самоубийц», где монстры спасают мир друг от друга? С Дракулой-супергероем уже не вышло. Отдавать победу злодеям, а герои пусть с трудом уносят ноги? Это сработало бы в классических ужасах, но по «Мумии» видно, что у Universal настоящего хоррора и в мыслях нет.

Пока похоже, что центром вселенной станет организация во главе с Кроу. А великие злодеи и чудища прошлого послужат одноразовыми «монстрами недели» для её агентов и Круза. Не самая увлекательная перспектива.

Итог: Тёмная вселенная имеет все шансы на раннюю смерть. Сама её идея мало кому интересна, а первый же фильм рискует обернуться провалом.

Примкнули к победителю: Человек-Паук (Sony) Sony принадлежат права только на Человека-паука — правда, самого популярного героя комиксов Marvel — и кучку его недругов вроде Стервятника, Электро и Носорога. С такой компанией киновселенную не построишь, но Sony пытались. После второго фильма о новом Человеке-пауке в исполнении Эндрю Гарфилда было объявлено, что выйдут спин-оффы о Зловещей шестёрке и Веноме. Фильм о Веноме с Томом Харди всё-таки выйдет, а вот Шестёрка, похоже, отменена. Зато Sony договорились с Marvel и опять перезапустили Паука, теперь уже как часть успешной киновселенной Marvel с Томом Холландом в главной роли. Впрочем, готовящиеся спин-оффы о Веноме, а также Чёрной кошке и Серебряном Соболе, хоть и будут существовать в мире Паука-Холланда, не относятся ко вселенной Marvel с Тони Старком/Дауни-младшим. Это сложно объяснить, это проще запомнить.

И какие же выводы?

Киновселенной Marvel скоро десять лет, но у неё так и не появилось серьёзного конкурента. Во многом потому, что студии слабо представляют, что такое киновселенная. Некоторые думают, что это красивое название серии фильмов. Но тогда Marvel ничего не изобрели — спросите Джеймса Бонда. Другие считают, что киновселенная — это медиафраншиза вроде «Звёздных войн», с книгами, комиксами и играми. Но комиксы Marvel появились раньше кино и живут отдельно от него.

Киновселенная — более монументальная задача. Снимать несколько фильмов в год — удовольствие дорогое, а делать их непротиворечивыми сложнее, чем выпускать десяток книг под присмотром редактора серии. При этом киновселенная гораздо доступнее для зрителя, которому не нужно читать комиксы и книги, чтобы понять новый фильм; максимум, что это даст, — возможность разглядеть незначительную отсылку. Киновселенная — это не просто серия фильмов. Это несколько параллельных серий, где у каждой своя атмосфера, свой сюжет, даже свои фанаты. Но эти серии существуют в одном каноне, взаимодействуют и поддерживают интерес друг к другу. В итоге фильм про говорящего енота и ходячее дерево выстреливает лучше, чем драка самих Бэтмена и Супермена.

Так почему получилось пока только у Marvel? Опыт работы с сотнями серий комиксов позволил им грамотно продумать план киновселенной, а профессиональные продюсеры не дали ей развалиться. У DC были равные шансы с Marvel, но из-за творческих проблем и спешки их вселенная стартовала со скрипом. Возможно, им ещё удастся наверстать упущенное. Чего нельзя сказать про других претендентов, далёких от комиксов.