Во что поиграть из фантастики? Игровые новинки ноября 2017

Во что поиграть из фантастики? Игровые новинки ноября 2017

Мы продолжаем рассказывать о главных фантастических новинках этой осени. Мы уже писали, какие сериалы, фильмы и книги ждём больше всего в ноябре, а теперь пришло время видеоигр. Совместно с «Игроманией» представляем самые интересные фантастические игры месяца: от приключенческих платформеров и парочки переизданий и до динамичного экшена в далёкой-далёкой галактике.

Главное за месяц

Call of Duty: WWII

Когда и где: 3 ноября, PC, PS4, Xbox One

Что: блокбастер про Вторую мировую с элементами шутера

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: возвращения легендарной серии к своим истокам — после череды научно-фантастических боевиков Call of Duty снова расскажет о событиях Второй мировой. Регенерации здоровья, кстати, тоже не будет — прямо как в оригинальной игре. Впрочем, совсем без фантастики не обойдётся — она будет в ставшем традиционным зомби-режиме, получившем подзаголовок «Зомби Рейха».

Star Wars: Battlefront II

Когда и где: 17 ноября, PC, PS4, Xbox One

Что: командный шутер

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: продолжение вечного конфликта Империи и повстанцев. Теперь игра порадует полноценным одиночным режимом, главными героями которого станут войска Империи! Нам дадут сыграть за Иден Версио, командующей отрядом «Инферно». Хронология кампании растянется почти на 30 лет. В мультиплеере же обещают множество изменений, призванных повысить тактическую глубину. Надеемся, что новый Battlefront будет именно той игрой, которую заслуживают «Звёздные Войны».

Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds

Когда и где: 7 ноября, PS4

Что: дополнение к постапокалиптическому экшену

Локализация: полная

Чего ждать: сюжетное дополнение для Horizon: Zero Dawn возвращает нас в постапокалиптический мир, где примитивные племена живут на обломках городов бок о бок с роботами-животными. В Frozen Wilds игроков ждёт не только продолжение истории о рыжей охотнице Элой, но и новая заснеженная локации, новые машины, оружие, виды транспорта и умения. Рекомендуется всем, кто соскучился по необычному миру «Хорайзена». Для дополнения вам понадобится оригинальная игра.

Sonic Forces

Когда и где: 7 ноября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: приключенческий платформер

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: зрелищного и динамичного платформера, который сочетает 2D- и 3D-элементы. Игроку не только дадут поиграть классическим и современным Соником, но и позволят создать собственного персонажа. Порадует ли проект? Надеемся на это. Уж больно хороша была Sonic Mania

Hand of Fate 2

Когда и где: 7 ноября, PC, PS4, Xbox One

Что: «зачистка подземелий» с элементами карточной игры

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: продолжение необычного «рогалика», где весь геймплей оформлен под карточную игру. Дилер, побеждённый в первой части, вернулся и решительно настроен отомстить за своё поражение. Нас ждут новые боевые стили, соперники, сокровища и многое другое. Доставайте краплёные карты — эти ребята не шутят!

LEGO Marvel Super Heroes 2

Когда и где: 14 ноября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: аркадная супергероика

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: фирменный шарм и несерьёзный настрой LEGO-игр плюс все популярные киногерои MARVEL — осталось только усадить друга рядом и рубиться за одним экраном!

Oure

Когда и где: 15 ноября, PC, PS4

Что: приключения

Локализация: нет

Чего ждём: Любителям спокойных и красивых игр в духе Journey стоит взглянуть на Oure, где вас ждёт путешествие по руинам древней цивилизации. Игрок берёт на себя роль мальчика, способного превращаться в самого настоящего китайского дракона! Чарующая графика и саундтрек обещают незабываемые впечатления.

Переиздания

hack//G.U. Last Recode

Когда и где: 4 ноября, PC, PS4

Что: ролевая игра в виртуальном мире

Локализация: нет

Чего ждём: переиздание азиатской ролевой игры .hack//G.U. Last Recode, которое содержит все три части культовой серии (Rebirth, Reminisce и Redemption), а также новую, 4-ю главу, Reconnection. Игра отшлифована под современные системы и выдаёт 1080р при 60 кадрах в секунду. В своё время виртуальный мир .hack//G.U предвосхитил аниме-сериал Sword Art Online.

Super Lucky’s Tale

Когда и где: 7 ноября, PC, PS4

Что: сказочный платформер

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: волшебный платформер околдовал зрителей ещё на Е3 2017. Обещается всё по-старинке: милая графика, полёт фантазии, разнообразный геймплей, интересные схватки с боссами и очаровательный главный герой.

Петька и Василий Иванович 3: Возвращение Аляски

Когда и где: 7 ноября, PC

Что: пародийный квест

Локализация: полностью (русская же игра)

Чего ждём: лучший подарок к 100-летию Октябрьской революции! «Бука» выпускает переиздание, в котором полностью перерисованы персонажи, объекты и фон, а также «подтянут» звук. Всё остальное сохранено таким, каким оно было ещё шестнадцать лет назад. Если вы играли в «Петьку и Василия Ивановича» в детстве, то сейчас самое время вспомнить былые времена.

Outcast: Second Contact

Когда и где: 15 ноября, PC, PS4, Xbox One

Что: приключенческий экшен

Локализация: нет

Чего ждём: Ремейк легендарного проекта Outcast. Многие издания называли Outcast лучшей приключенческой игрой 1999 года. Достоинств у неё действительно была масса, начиная от проработанной графики и заканчивая нетривиальными загадками. Но главным из них был многообразный открытый мир Адельфа, населённый причудливыми существами со своим укладом жизни, способностями и верованиями.

Наконец-то и на PC!

Nioh

Когда: 7 ноября

Что: ролевой экшен

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: Хардкорный самурайский ролевой экшен Nioh наконец-то добралась и до Steam. Владельцы персональных компьютеров откроют для себя все красоты феодальной Японии, поглощённой вторжением демонов-ёкай. Игра будет идти в комплекте со всеми вышедшими DLC, так что геймплея наберётся не на один десяток часов. Фанатам Dark Souls и Ninja Gaiden строго рекомендуем.

Обзор консольной версии Nioh. Обзор Самурайский боевик с выверенной боевой системой и яркой атмосферой, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Injustice 2

Когда: 14 ноября, бета-тест с 6 по 10 ноября

Что: супергеройский файтинг

Локализация: текст на русском языке

Чего ждём: знаменитый файтинг с супергероями Injustice 2 добрался до ПК. Пока что разработчики тестируют сервера и готовятся к запуску игры в Steam. Вместе с самой игрой будут разблокированы все DLC с персонажами. Сиквел супергеройского файтинга напоминает менее кровавую версию Mortal Kombat X, так что рекомендуем поклонникам жанра.

Обзор консольной версии Injustice 2. Mortal Kombat X для всей семьи Вполне ожидаемое развитие идей Injustice и последних частей Mortal Kombat. Но именно это мы и ждали!

World of Final Fantasy

Когда: 22 ноября

Что: ролевая игра

Локализация: нет

Чего ждём: World of Final Fantasy — большой кроссовер с участием всех знаковых персонажей франшизы. Если вы любите и чиби-персонажей, и «Финалку», то почувствуете себя как дома.