Какие сериалы посмотреть: ноябрь 2017

Marvel уверенно захватывают телевидение. В этом месяце нас ждёт аж три сериала по их комиксам, причём один из них претендует на серьёзную криминальную драму. А ещё, редкий случай: в этом ноябре одна из главных премьер — документальное шоу.

Каратель

Когда и где? 17 ноября, Netflix

Что? Криминально-супергеройский триллер по комиксам Marvel.

О чём? О Карателе, он же Фрэнк Касл, мстителе-одиночке, которого назвать супергероем язык не повернётся. Этот бывший спецназовец потерял семью от рук злодеев и намерен любой ценой отомстить убийцам и всему преступному миру. Каратель не обладает суперспособностями, зато, в отличие от добряков вроде Мстителей, вовсю использует огнестрельное оружие и не отправляет злодеев в тюрьмы, а убивает.

Чего ждём? Карателя в исполнении Джона Бернтала уже показали в сериале «Сорвиголова», где Каратель показал себя мрачным и жестоким антигероем, каким ему и подобает быть. Зная персонажа, мы вправе ждать, что «Каратель» станет самым кровавым сериалом по комиксам Marvel, даже по меркам суровой телевселенной «Сорвиголовы» и «Джессики Джонс». В трейлере Фрэнк вышибает десяткам врагов мозги под музыку Metallica.

О злодеях известно мало — вероятно, Каслу сперва нужно будет их найти. Главным вроде как считается агент ЦРУ Роулинс, хотя в комиксах это злодей эпизодический. Но при этом в числе персонажей упомянут Билли Руссо — старый товарищ и однополчанин Карателя, который возглавляет собственную военную компанию. Знатоки комиксов помнят, что это настоящее имя изуродованного и сшитого из кусков суперзлодея Джигсо.

Викинги (5 сезон)

Когда и где? 29 ноября, History

Что? Средневековый эпос по отдалённым мотивам реальной истории.

О чём? О средневековой Европе и похождениях бравого викинга Рагнара Лодброка — пирата, авантюриста и конунга норманнов, а также его многочисленной родни. В конце четвёртого сезона — спойлер, если вы не читали скандинавских саг — английский король Элла бросил Рагнара в яму с ядовитыми змеями. Теперь сериал будет продолжаться без главного героя и игравшего его харизматичного Тревиса Фиммеля.

Чего ждём? Как всегда, брутальных побоищ и интриг. Наследники Рагнара будут разбираться между собой. Сын Рагнара Ивар Бескостный борется за трон с королевой Лагертой, бывшей женой конунга, а другого сына, Бьорна, вообще занесло в Африку.

Разрушители легенд (перезапуск)

Когда и где? 15 ноября, Science

Что? Научно-популярное документальное шоу.

О чём? Группа экспериментаторов проверяет и опровергает (или подтвеждает) популярные убеждения и заблуждения, городские легенды и ляпы из кино. Например, можно ли отрубить человеку голову вентилятором?

Чего ждём? Предупреждаем сразу: ни Адама, ни Джейми в шоу больше нет. Они обещали уйти — и ушли. Но канал Discovery дал право своему партнёру Science возродить передачу. Новыми ведущими стали Джонатан Ланг и Брайан Лоуден, которые победили на конкурсе «Разрушители мифов: Поиск».

В остальном концепция шоу не изменится. Так что по первому сезону возрождённого нам с вами предстоит решить для себя, что важнее: привычные ведущие с их харизмой или именно сами разоблачения. Пожалуй, стоит дать новичкам хоть один шанс.

«Разрушители легенд»: о чём, лучшие выпуски и почему закрыли Прощаемся с передачей, показавшей нам, как уничтожить имперский шагоход, взорвать злодея шариковой ручкой и подделать полёт на Луну.

Беглецы

Когда и где? 21 ноября, Hulu

Что? Супергероика по комиксам Marvel.

О чём? О детях суперзлодеев. Группа подростков узнаёт, что их родители состоят в тайном злодейском ордене, обладают суперсилами и приносят человеческие жертвы. Молодёжь решает не уподобляться предкам, сбегает из дому и начинает бороться с собственными родителями. Используя унаследованные от них же суперспособности.

В команду входят, слева направо: могучая мутантка Принцесса Мощи, гениальный стратег Алекс Уайлдер (прозвища не удостоился), колдунья-готесса Сестра Гримм, инопланетянка-лесбиянка-супермодель Люси-в-Небесах, либералка-телепатка Мышьяк и спортсмен в суперперчатках Дерзкий. И ещё генетически модифицированный динозавр (в кадр не попал).

Чего ждём? Задумка любопытная, но больших надежд на сериал мы не возлагаем. На счету продюсеров Джоша Шварца и Стефани Саваж — сплошь мелодрамы и подростковые драмы, как правило, с невысокими оценками критиков («О.С. – Одинокие сердца», «Зои Харт из южного штата», перезапуск «Династии», «Дневники Кэрри»). Трейлер «Беглецов» сулит нам того же плана молодёжную драму, только фантастическую. В нём почти не заметно юмора, хотя без него тут явно не обойтись. Не всерьёз же они собираются подавать такую команду, особенно динозавра! Правда ведь, да?…

А ещё это первая экранизация Marvel от интернет-канала Hulu, что любопытно. Marvel в последнее время конфликтуют и с ABC, производящими «Агентов Щ.И.Т.» (канал недоволен тем, что его шоу не продвигают в фильмах Marvel), и с Netflix (Disney хотят увести сериалы на свои сервисы). Hulu на 30% принадлежит Disney (а ещё на 30% — Fox, владеющему «Людьми Икс»), и канал явно рассматривают как потенциальную замену строптивым партнёрам. Впрочем, вряд ли такой робкий проект, как «Беглецы», всерьёз изменит отношения крупных студий.

Стэн против зла (2 сезон)

Когда и где? 1 ноября, IFC

Что? Комедийные ужасы.

О чём? О маленьком американском городке, который наводнили демоны, призраки, ведьмы и прочая нечисть. А всё потому, что его построили на том месте, где когда-то сожгли полторы сотни ведьм. Стэн из названия — отставной шериф, который борется с этой нечистью, едва не съезжая с катушек. Каждому столкновению с потусторонним он уже практически радуется — оно доказывает, что не он, а остальной мир не в своём уме.

Чего ждём? Нечто вроде «Эша против зловещих мертвецов», только в «Стэне» больше юмора, чем ужасов — спецэффекты тут недорогие, а вот актёры порой весело жгут.

По итогам первого сезона сюжет получил своего рода перезапуск: герои оказались в альтернативной версии реальности, впрочем, довольно похожей на прежнюю. Разве что вместо бравой Иви новым шерифом становится простофиля Леон. Во втором сезоне Стэн встречает секретное Общество Чёрных Шляп, которое тайно наблюдает за всем происходящим, и всё это укладывается в их пророчества.

Человек будущего

Когда и где? 14 ноября, Hulu

Что? Фантастическая комедия, хронофантастика

О чём? Уборщик Джош — неудачник, интроверт и маменькин сынок, который умеет только играть в стрелялки. Зато в виртуальном мире игры Cybergeddon управляемый им персонаж достиг высшего уровня. После чего Джошу явились пришельцы из будущего и заявили: игра — это тренажёр, с помощью которого они отбирали лучших из лучших. Теперь Джош должен лететь с ними на машине времени спасать мир.

Главную роль играет Джош Хатчерсон (красавчик Пит из «Голодных игр» и главный герой «Моста в Терабитию»), который самоиронично одолжил герою своё имя.

Чего ждём? Постмодернистскую пародию на типичные сюжеты научной фантастики с кучей отсылок к «Назад в будущее», «Терминатору» и прочей классике. Главный герой — записной гик, который сам подмечает штампы и, услышав зов к приключениям, заявляет: «Да ладно, это же сюжет «Последнего звёздного бойца»!»

Но учтите: руководят сериалом Сет Роген и Эван Голдберг, циничные комики без тормозов, отвественные за такой стёбный трэш на грани фола как «Полный расколбас», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Интервью». В трейлере ничего вызывающего не замечено, но без шуток ниже пояса наверняка не обойдётся.

Город героев

Когда и где? 20 ноября, Disney XD

Что? Детский супергеройский мультсериал. Продолжение мультфильма «Город героев» и вольная экранизация комиксов Marvel.

О чём? О подростках-супергероях. Юный гений Хиро Хамада собрал команду а-ля «Мстители» из однокурсников и раздал им фантастическое супероружие. А ещё у него есть добрый надувной робот Бэймакс, для которого Хиро сделал красный летающий бронекостюм. В общем, это как «Железный человек», если бы Тони Старк был ребёнком, а Джарвис — милым колобком.

Чего ждём? В отличие от оригинала, компьютерного 3D-мультфильма, сериал будет сделан в манере традиционной «плоской» анимации. Создают его продюсеры «Ким Пять-с-плюсом», и стилистика это явно выдаёт. Но в остальном сериал, скорее всего, будет близок к стилю мультфильма и даже сохранил большинство актёров озвучки из оригинала.