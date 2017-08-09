Компания Disney объявила, что намерена прекратить сотрудничество с Netflix. Причина отказа проста: в 2019 году Disney планирует запустить собственный онлайн-сервис стримингового видео.

Основу онлайн-кинотеатра составят «Звездные войны» и фильмы Marvel, но компания будет производить и эксклюзивный контент для своих подписчиков. Фильмы, выходящие под брендами Pixar и Disney, вероятно, также будут доступны только пользователям нового сервиса.

Решение не возобновлять работу с Netflix директор Disney Боб Айгер назвал стратегическим сдвигом в том, как Disney распространяет свой контент. Впрочем, эту потерю Netflix может компенсировать новыми проектами с издательством Millarworld, которое компания приобрела на днях. К сожалению, пока не понятно, что будет с линейкой экранизаций Marvel от канала Netflix. Кроссовер «Защитники» стартует 18 августа.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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