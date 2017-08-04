Мы уже привыкли, что Netflix — основной поставщик самых интересных сериалов. Но в августе 2017 нас ждёт буквально месяц Netflix — половина фантастических телепремьер приходится на этот интернет-канал. Потягаться с его «Защитниками», «Вольтроном» и «Тетрадью смерти» сможет разве что другой интернет-канал, Amazon, да Disney с рядом мультсериалов.

Вольтрон: Легендарный защитник (3 сезон)

Когда и где? 4 августа, Netflix

Что? Фантастический мультсериал о боевых роботах.

О чём? Американский ремейк аниме Beast King GoLion (именно оно на Западе и шло изначально под названием «Вольтрон»). Группа подростоков-пилотов управляет огромными боевыми роботами, которые способны собираться в ещё более огромного боевого робота с головой льва — Вольтрона. С помощью этой инопланетной технологии герои защищают Землю от галактической империи зла.

Чего ждём? Второй сезон кончился тем, что главный герой — Широ, Чёрный Паладин — хорошенько вломил главному злодею, императору Заркону. После чего Заркон впал в кому, а Широ таинственным образом исчез. Скорее всего, начало третьего сезона посвятят поискам Широ, а обязанности главного гада лягут на принца Лотора.

Утиные истории

Когда? 12 августа, Disney XD.

Что? Мультсериал про говорящих уток. Перезапуск всеми любимого сериала девяностых.

О чём? О дядюшке Скрудже Макдаке, селезне-миллионере, который мотается по экзотическим странам, чтобы преумножить или спасти своё состояние, а в свободное от этого время купается в деньгохранилище. О трёх его племянниках, о пилоте-раздолбае Зигзаге, изобретательном Винте Разболтайло, подлых братьях Гавс, строгой миссис Клювдии и милой Поночке. Да вы и без нас всех их помните, верно?

Чего ждём? Доброй ностальгии, возвращения любимых героев и осовременивания классики. Возможно, даже чрезмерного: рисунок у новых «Утиных историй» нарочито упрощённый, лишённый детальности оригинала. Зато близнецы Билли, Вилли и Дилли в кои-то веки получились разными.

Кроме того, в оригинале Скруджа озвучивает Дэвид Теннант («Доктор Кто»), а Дональда — его классический голос Тони Ансельмо. Но мы этого, конечно, не услышим. Зато точно услышим песню из заставки, которая, к счастью, осталась почти неизменной. И правильно: зачем менять то, что идеально?

Защитники

Когда и где? 18 августа, Netflix

Что? Супергеройский сериал по комиксам Marvel.

О чём? Кроссовер всей телевселенной Marvel-Netflix: в команду по спасению Нью-Йорка объединяются Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный Кулак. Причём их основным противником заявлены именно враги Кулака — клан Руки. Но сперва героям предстоит познакомиться — этому и посвящён трейлер. Джессика Джонс попадает под арест, и Сорвиголова становится её адвокатом. А Люк и Денни выясняют, что будет, если всепробивающим кулаком врезать по непробиваемой морде.

Чего ждём? «Защитники здорового человека» (не путать с одноимённым провальным фильмом Андреасяна) — это главная телепремьера августа. Это «Мстители» Netflix, объединяющие героев из ряда лучших супергеройских сериалов. Если они не будут хотя бы так же круты, мрачны и напряжённы, как первый сезон «Сорвиголовы» — то какой вообще был смысл в этой телевселенной? Верим, ждём, надеемся, опасаемся.

Человек-паук Marvel

Когда и где? 19 августа, Disney XD

Что? Супергеройский мультсериал для подростков по комиксам Marvel.

О чём? О Человеке-пауке, конечно. Сериал в очередной раз покажет историю его становления.

Чего ждём? Новый мультсериал приходит на смену «Великому Человеку-пауку» (Ultimate Spider-Man), который завершился в этом январе. Судя по всему, Marvel решили перезапустить Паука в связи с премьерой нового фильма. А судя по кадрам, новый мультсериал будет связан с «Возвращением домой». По крайней мере, Паркер в нём очень похож на героя Тома Холланда.

Сериал явно рассчитан на молодое поколение, для которого он может стать первым знакомством с супергероем. А вот марвеломаны со стажем едва ли найдут в нём что-то новое — они видели укус паука и смерть дяди Бена больше раз, чем «Иронию судьбы».

Великий Человек-паук: Воины паутины Тем временем на российском ТВ именно в августе 2017 года выйдет третий сезон предыдущего сериала об этом герое — «Великий Человек-паук: Воины паутины». Здесь уже речи об истории становления не идёт — в этом сериале Паркер объединится с самими Мстителями. Посмотреть сериал можно будет на Канале Disney в рубрике «Время супергероев» с 18 августа.

Тик

Когда и где? 25 августа, Amazon

Что? Супергеройская комедия. «Живой» перезапуск мультсериала «Тик-герой».

О чём? О супергерое Тике, человеке-клеще. Он носит дурацкий синий костюм в обтяжку, борется с преступниками и суперзлодеями и выкрикивает убийственный боевой клич «Л-л-ло-о-ожка!» А наблюдаем мы за ним глазами его нервного напарника Артура.

Чего ждём? Жёсткого стёба над штампами супергеройского жанра — и дозу чёрного юмора. Пилотный эпизод «Тика» уже вышел на Amazon год назад и удивил тем, насколько он более циничный по сравнению с мультсериалом. Похоже, «Тик» теперь пародирует не наивную супергероику прошлого, а современную, вроде «Сорвиголовы».

О пилотном эпизоде Стоит ли дать шанс перезапуску «Тика»? Amazon представил пилотную серию «мрачного» перезапуска человека-клеща. Разбираем, что мы там увидели.

Тетрадь смерти

Когда и где? 25 августа, Netflix

Что? Мистический трилллер, ремейк одноимённого аниме-сериала. Если точнее, это не сериал, а телефильм.

О чём? Школьник-отличник Лайт Тёрнер (так в новой версии переименовали Ягами Лайта) заполучил волшебную тетрадь бога смерти. Чьё имя туда запишешь, тот умрёт. Лайт решает с помощью тетради разделаться с известными бандитами, чтобы «очистить мир». Но в итоге ему приходится бегать от полиции и особенно от гениального детектива под псевдонимом L. Начинается игра в кошки-мышки и битва незаурядных умов.

Чего ждём? Для начала, массового полыхания ярости у фанатов оригинала, потому что «Тетрадку» сильно американизировали — перенесли действие в США, а L стал чернокожим. Но есть и хорошие новости: бога смерти Рюка играет Виллем Дефо, и это просто идеальный выбор.

Будем надеяться, что в остальном сюжет останется таким же драматичным, а герои — такими же неоднозначными. Ведь в борьбе Киры и L нет и не должно быть «героя» и «злодея», «правого» и «виноватого» — есть лишь разные взгляды на мир.

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