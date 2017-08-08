Пресс-служба компании Netflix сообщила о покупке издательства комиксов Millarworld, основанного прославленным комиксистом Марком Милларом в 2004 году. В издательстве, среди прочего, выходили комиксы «Пипец», Kingsman и «Старик Логан».

Для стриминг-сервиса это первое подобное приобретение. Совместно с Милларом Netflix планирует запустить несколько фильмов, сериалов и детских шоу. Издательство, в свою очередь, продолжит выпускать комиксы, но уже под брендом Netflix.

Это лишь третий раз в истории, когда такое крупное издательство кто-то приобрел на таком уровне. Я влюблен в то, что делает Netflix, и полон энтузиазма по поводу их планов. Netflix – это будущее. Лучше дома для Millarworld и не придумаешь. Марк Миллар

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