Историко-приключенческие сериалы мы любим, пожалуй, не меньше, чем фантастику. Наблюдать за похождениями рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов страсть как интересно. Впрочем, во многих этих шоу фантазия создателей уходит так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики — например, альтернативной историей или «низким» фэнтези.

Викинги

Лучшие исторические сериалы 11

Самый популярный исторический сериал последних лет, в котором, однако, почти нет самой истории. Авторы приписали полулегендарному датчанину Рагнару Лодброку деяния разных викингов, совершённые на протяжении примерно двух веков. Да и во многом другом сериал ненаучен — от обычаев викингов до предметов материальной культуры.

Однако яркие персонажи (особенно хорош сам Рагнар), обилие увлекательных событий, зрелищность и завораживающая атмосфера снискали ему любовь множества зрителей по всему миру. Добавь авторы чуточку магии (например, дракона или троллей), могло бы получиться отменное тёмное фэнтези.

Рим

Лучшие исторические сериалы 7

Шикарный исторический сериал, который для канала HBO послужил своеобразной репетицией перед «Игрой престолов»: масштабные съёмки и декораций, пышные костюмы, достоверный исторический антураж, огромный бюджет — более 100 миллионов долларов… «Рим» — очень увлекательное зрелище, хотя местами и чересчур натуралистичное.

Создатели внимательно отнеслись к сценарию, образам героев — как реальных, так и вымышленных, и к мелким бытовым подробностям. По сериалу можно изучать историю крушения Республики и рождения Империи. Здесь есть фактические неточности (особенно в характеристике некоторых реальных людей), но допущены они умышленно — ради пущей драматизации.

Спартак

Лучшие исторические сериалы 10

Сериал о восстании рабов продолжает начинания «Рима», соединяя их со стилистикой «300 спартанцев»: комиксная ультражестокость, картинка, похожая на рисованную, много секса, в том числе нетрадиционного.

Сама биография Спартака пряма как палка: гладиаторские бои — восстание — гибель, и никакой интриги тут не придумаешь. Сила сериала канала Starz в том, что с истории убрали лоск благородства, погрузив зрителей в атмосферу совершенно иной морали, свойственной той эпохе. Тут нет ни одного однозначного героя или злодея — у всех не то что руки, а всё тело в крови невинных. При этом Спартак окружён сонмом ярких персонажей, а знакомый сюжет оплетён паутиной интриг и интересных поворотов, и это его освежает.

Приключения королевского стрелка Шарпа

Лучшие исторические сериалы 8

Вольная экранизация романов Бернарда Корнуолла о похождениях английского солдата Ричарда Шарпа, сделавшего карьеру в эпоху наполеоновских войн. Главная удача сериала — невероятно харизматичный главный герой, которого блестяще сыграл Шон Бин.

Главная проблема — небольшой бюджет, типичный для телевидения 1990-х. Из-за нехватки средств авторам пришлось сделать акцент на драматических переживаниях и столкновении характеров. Такой подход сериал, конечно, красит, но масштаба всё-таки не хватает. При этом «Шарп», бесспорно, входит в число лучших авантюрно-исторических сериалов. Кстати, изрядная его часть снималась в Крыму.

Мушкетёры

Лучшие исторические сериалы 3

Взявшись за очередную экранизацию Дюма, британский канал BBC использовал приём, который часто применяют американцы при перезапуске супергеройских комиксов. А именно — отказался от сложившегося канона. От первоисточника, кроме имён героев, почти ничего не осталось. Да и от реальной истории тоже.

«Мушкетёры» — это та же супергероика, только в декорациях условной Европы XVII века. Что-то вроде «Мстителей при дворе Людовика XIII». У Д’Артаньяна и его команды нет разве что сверхспособностей — не считая того, что они практически неубиваемы. Итог — бодрая авантюра с обилием драк, интриг и любовных похождений. Абсолютно несерьёзная, но зрелищная.

Николя ле Флок

Лучшие исторические сериалы 4

Серия телефильмов о приключениях полицейского комиссара ле Флока, расследующего преступления во Франции времён Людовика XV. Кроме собственно детектива, каждая серия насыщена добротной драмой, запутанными политическими интригами и множеством исторических деталей. Французы очень дотошно отнеслись к антуражу — костюмы, предметы, антураж, манеры и даже особенности языка соответствуют известной нам истории XVIII века. Без некоторых анахронизмов и мелких ошибок не обошлось и здесь — но в сравнении с большинством якобы «исторических» сериалов «Николя ле Флок» почти безупречен.

Робин из Шервуда

Лучшие исторические сериалы 5

Лучший сериал о приключениях благородного разбойника Робина Гуда. Здесь немало фэнтези-элементов — пророчества, ясновидение, отсылки к британской мифологии. При этом сюжет основан не только на легендах, но и на научных теориях. Например, в третьем сезоне место Робина занимает граф Хантингтон — самый вероятный исторический претендент на эту роль.

Конечно, сейчас сериал смотрится наивно, но для середины 1980-х это был почти шедевр. И даже в наши дни романтичная атмосфера выгодно отличает его от более свежих «сказочных» британских сериалов, таких как «Мерлин» или «Робин Гуд».

Марко Поло

Лучшие исторические сериалы 2

Сериал о приключениях знаменитого венецианского путешественника в Китае, масштабный и зрелищный — эдакая азиатская «Игра престолов». Его бюджету позавидуют многие голливудские фильмы — около 10 миллионов долларов за серию. Несмотря на недостоверность, даже фантастичность первого сезона, зрителям он понравился, а вот критики его разгромили за обращение с историей.

Авторы попытались угодить критикам и добавили во втором сезоне реальной китайской истории, больше драмы и излишне головоломные интриги. И просчитались: сериал закрыли, а сервис Netflix понёс убытки. Возможно, стоило не слушать критиков и снимать чистое развлечение — или ограничиться одним сезоном.

Демоны Да Винчи

Лучшие исторические сериалы 1

«Демоны Да Винчи» творят с историей то же, что серия «Форсаж» с физикой. Леонардо вышел этаким Холмсом от Гая Ричи. Гений и плейбой, вовлечённый в борьбу между семьёй Медичи и Ватиканом, мимоходом находит Копьё Судьбы, открывает Америку и изобретает всё, от танков и подлодок до акваланга и переливания крови. Он обучается у Вероккио, пикируется с Боттичелли, а в подмастерьях у него бегает юный Макиавелли.

История так крепко переплетена с вымыслом и фантастикой, что не знаешь, как это воспринимать. «Демоны Да Винчи» — увлекательный и красивый сериал, который заставит знатоков истории либо смеяться, либо биться головой о стену.

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