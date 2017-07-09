Историко-приключенческие сериалы мы любим, пожалуй, не меньше, чем фантастику. Наблюдать за похождениями рыцарей, викингов, мушкетёров и гладиаторов страсть как интересно. Впрочем, во многих этих шоу фантазия создателей уходит так далеко от реальной истории, что впору считать их разновидностью фантастики — например, альтернативной историей или «низким» фэнтези.

Викинги

Самый популярный исторический сериал последних лет, в котором, однако, почти нет самой истории. Авторы приписали полулегендарному датчанину Рагнару Лодброку деяния разных викингов, совершённые на протяжении примерно двух веков. Да и во многом другом сериал ненаучен — от обычаев викингов до предметов материальной культуры.

Однако яркие персонажи (особенно хорош сам Рагнар), обилие увлекательных событий, зрелищность и завораживающая атмосфера снискали ему любовь множества зрителей по всему миру. Добавь авторы чуточку магии (например, дракона или троллей), могло бы получиться отменное тёмное фэнтези.

Рим

Шикарный исторический сериал, который для канала HBO послужил своеобразной репетицией перед «Игрой престолов»: масштабные съёмки и декораций, пышные костюмы, достоверный исторический антураж, огромный бюджет — более 100 миллионов долларов… «Рим» — очень увлекательное зрелище, хотя местами и чересчур натуралистичное.

Создатели внимательно отнеслись к сценарию, образам героев — как реальных, так и вымышленных, и к мелким бытовым подробностям. По сериалу можно изучать историю крушения Республики и рождения Империи. Здесь есть фактические неточности (особенно в характеристике некоторых реальных людей), но допущены они умышленно — ради пущей драматизации.

Спартак

Сериал о восстании рабов продолжает начинания «Рима», соединяя их со стилистикой «300 спартанцев»: комиксная ультражестокость, картинка, похожая на рисованную, много секса, в том числе нетрадиционного.

Сама биография Спартака пряма как палка: гладиаторские бои — восстание — гибель, и никакой интриги тут не придумаешь. Сила сериала канала Starz в том, что с истории убрали лоск благородства, погрузив зрителей в атмосферу совершенно иной морали, свойственной той эпохе. Тут нет ни одного однозначного героя или злодея — у всех не то что руки, а всё тело в крови невинных. При этом Спартак окружён сонмом ярких персонажей, а знакомый сюжет оплетён паутиной интриг и интересных поворотов, и это его освежает.

Приключения королевского стрелка Шарпа

Вольная экранизация романов Бернарда Корнуолла о похождениях английского солдата Ричарда Шарпа, сделавшего карьеру в эпоху наполеоновских войн. Главная удача сериала — невероятно харизматичный главный герой, которого блестяще сыграл Шон Бин.

Главная проблема — небольшой бюджет, типичный для телевидения 1990-х. Из-за нехватки средств авторам пришлось сделать акцент на драматических переживаниях и столкновении характеров. Такой подход сериал, конечно, красит, но масштаба всё-таки не хватает. При этом «Шарп», бесспорно, входит в число лучших авантюрно-исторических сериалов. Кстати, изрядная его часть снималась в Крыму.

Мушкетёры

Взявшись за очередную экранизацию Дюма, британский канал BBC использовал приём, который часто применяют американцы при перезапуске супергеройских комиксов. А именно — отказался от сложившегося канона. От первоисточника, кроме имён героев, почти ничего не осталось. Да и от реальной истории тоже.

«Мушкетёры» — это та же супергероика, только в декорациях условной Европы XVII века. Что-то вроде «Мстителей при дворе Людовика XIII». У Д’Артаньяна и его команды нет разве что сверхспособностей — не считая того, что они практически неубиваемы. Итог — бодрая авантюра с обилием драк, интриг и любовных похождений. Абсолютно несерьёзная, но зрелищная.

Николя ле Флок

Серия телефильмов о приключениях полицейского комиссара ле Флока, расследующего преступления во Франции времён Людовика XV. Кроме собственно детектива, каждая серия насыщена добротной драмой, запутанными политическими интригами и множеством исторических деталей. Французы очень дотошно отнеслись к антуражу — костюмы, предметы, антураж, манеры и даже особенности языка соответствуют известной нам истории XVIII века. Без некоторых анахронизмов и мелких ошибок не обошлось и здесь — но в сравнении с большинством якобы «исторических» сериалов «Николя ле Флок» почти безупречен.

Робин из Шервуда

Лучший сериал о приключениях благородного разбойника Робина Гуда. Здесь немало фэнтези-элементов — пророчества, ясновидение, отсылки к британской мифологии. При этом сюжет основан не только на легендах, но и на научных теориях. Например, в третьем сезоне место Робина занимает граф Хантингтон — самый вероятный исторический претендент на эту роль.

Конечно, сейчас сериал смотрится наивно, но для середины 1980-х это был почти шедевр. И даже в наши дни романтичная атмосфера выгодно отличает его от более свежих «сказочных» британских сериалов, таких как «Мерлин» или «Робин Гуд».

Марко Поло

Сериал о приключениях знаменитого венецианского путешественника в Китае, масштабный и зрелищный — эдакая азиатская «Игра престолов». Его бюджету позавидуют многие голливудские фильмы — около 10 миллионов долларов за серию. Несмотря на недостоверность, даже фантастичность первого сезона, зрителям он понравился, а вот критики его разгромили за обращение с историей.

Авторы попытались угодить критикам и добавили во втором сезоне реальной китайской истории, больше драмы и излишне головоломные интриги. И просчитались: сериал закрыли, а сервис Netflix понёс убытки. Возможно, стоило не слушать критиков и снимать чистое развлечение — или ограничиться одним сезоном.

Демоны Да Винчи

«Демоны Да Винчи» творят с историей то же, что серия «Форсаж» с физикой. Леонардо вышел этаким Холмсом от Гая Ричи. Гений и плейбой, вовлечённый в борьбу между семьёй Медичи и Ватиканом, мимоходом находит Копьё Судьбы, открывает Америку и изобретает всё, от танков и подлодок до акваланга и переливания крови. Он обучается у Вероккио, пикируется с Боттичелли, а в подмастерьях у него бегает юный Макиавелли.

История так крепко переплетена с вымыслом и фантастикой, что не знаешь, как это воспринимать. «Демоны Да Винчи» — увлекательный и красивый сериал, который заставит знатоков истории либо смеяться, либо биться головой о стену.

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