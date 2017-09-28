Популярный сериал «Агенты Щ.И.Т.», который, по нашим наблюдениям, с каждым сезоном становится всё лучше и лучше, едва не оказался закрыт. Причина тому — возрастающее напряжение между студией Disney и их телевизионным развлекательным каналом ABC. Как сообщает Variety, ABC планировали закрыть «Агентов», но Disney настояли на том, чтобы продлить шоу.

Издание попыталось разобраться в ситуации. Выяснилось, что конфликт между каналом и Disney развернулся не только из-за желания закрыть сериал, но и из-за провала «Сверхлюдей» (Inhumans). Этот амбициозный сериал должен был представить зрителям народ Нелюдей, обитающий на Луне. Впервые мы с ними познакомились как раз в «Агентах Щ.И.Т.».

Как пишет Variety, что-то пошло не так с самого начала: трейлеры, показанные на фестивале Comic Con, встретили со смехом и недоумением. Рецензии на первые эпизоды шоу тоже оказались сплошь отрицательными. Более того, многие отмечали крайние низкое качество визуальных эффектов. И это для сериала, который рассказывает о расе людей со сверхспособностями! Не вытянул сериал и сценарий — такой же слабый, как и спецэффекты. В итоге, по Сети поползли слухи, что шоу закрывают, хоть оно и ещё и не успело выйти в эфир канала.

В последнее время ситуация с сериалами Marvel становится всё хуже и хуже — особенно с точки зрения общей картины. Год назад ABC закрыли шоу «Агент Картер», спин-офф «Агентов Щ.И.Т.». Этой весной сериал «Железный кулак» от Marvel/Netflix попал под шквал критики и вызывал весьма противоречивые отзывы зрителей. Ещё хуже ситуация оказалась с «Защитниками» — кроссовером, который должен был объединить героев Marvel/Netflix. Сериал оказался на голову слабее всех сольных проектов.