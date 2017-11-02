Ноябрь — самый унылый осенний месяц. И издатели, словно желая поднять настроение поклонникам фантастики, готовят немало интересных новинок. Незачем лишний раз вылезать под дождь или мокрый снег — устройтесь на тёплом диване, обложившись вкусностями, и читайте себе на здоровье!

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2017 Самые интересные анонсы месяца: от бестселлера главного китайского фантаста и переиздания классики посткиберпанка до продолжения «Чужестранки» и антологии об альтернативном исходе Октябрьской революции.

Бестселлер месяца

Энди Вейер «Артемида»

Артемида — единственный город на Луне, основной доход которому приносят земные туристы. Девушка-курьер Джаз мечтает купить лицензию лунного гида — и для этого берётся за всяческие поручения, включая смертельно опасные.

Что нас ждёт: автор мирового бестселлера «Марсианин» вновь рассказывает о довольно вероятном будущем, не таком уж далёком. Естественно, с присущим ему юмором и вниманием к мельчайшим деталям. «Артемида» заметно отличается от «Марсианина» — это прежде всего лихое приключение. Но основная тема осталась неизменной: в центре внимания — люди, которые добиваются успеха благодаря научным знаниям и сообразительности.

Научная фантастика

Майкл Салливан «Полый мир»

Инженер Эллис Роджерс построил машину времени и отправился в путешествие. Правда, из-за ошибки в расчётах он перенёсся в будущее не на двести, а на целых две тысячи лет. Люди будущего живут в прекрасных подземных городах, а поверхность Земли служит природным заповедником. Больше нет старости, болезней, смерти, войн, нужды. И в этом дивном новом мире Роджерс в первый же день становится свидетелем загадочного убийства…

Что нас ждёт: автор популярного авантюрного фэнтези «Откровения Рийрии» во внесерийном НФ-романе пытается представить мир далёкого будущего.

Ник Харкуэй «Мир, который сгинул»

Гонзо Любич и его безымянный друг пытаются выжить на развалинах цивилизации, рухнувшей после разрушительной войны. Герои вступают в отряд ремонтников, которые должны привести в порядок важнейший для выживания остатков человечества трубопровод, и попадают в невероятную переделку.

Что нас ждёт: любопытный НФ-постапокалипсис с элементами чёрного юмора, романтики и детектива. Книга была номинантом нескольких престижных премий и получила очень тёплые отзывы критиков.

Сильвен Нёвель «Спящие гиганты»

Девочка Роуз Франклин, катаясь на велосипеде, неожиданно проваливается сквозь землю и падает на ладонь гигантской металлической руки. Спустя почти двадцать лет этот артефакт остаётся загадкой, и Роуз, став известным физиком, руководит командой учёных, которые пытаются выяснить его секреты.

Что нас ждёт: первый роман из цикла канадского писателя, написанный в жанре НФ-технотриллера.

Бекки Чамберс «Долгий путь к маленькой сердитой планете»

Получив место клерка в экипаже старенького космолёта «Странник», Розмари Харпер не ожидала ничего особенного. Однако жизнь на борту корабля оказалась полна самых невероятных сюрпризов. А небольшой колоритный экипаж вскоре стал для Розмари настоящей семьёй.

Что нас ждёт: первый роман из цикла космической оперы «Странники», которая очень сильно напоминает культовый сериал «Светлячок».

Фэнтези

Генри Лайон Олди «Бык из машины»

В городе Кекрополе идёт дождь. Веселятся завсегдатаи баров, полиция охотится за преступниками, байкеры пристают к девчонкам. В городе Кекрополе бродит голодный Минотавр, и Тезей, профессиональный борец из клуба «Элевсин», ищет путь в этом лабиринте, иначе цепь убийств трижды обернётся вокруг Кекрополя.

Что нас ждёт: в новой книге знаменитого харьковского дуэта известный античный миф рассказан по-новому. События и герои Древней Эллады спроецированы на почти что наш мир.

Робин Хобб «Убийца Шута»

Прошли годы с тех пор, как Шесть Герцогств одержали верх над пиратами красных кораблей. Фитц Чивэл Видящий женился на той, кого всегда любил, и они поселились в уютном поместье. Лишь одно огорчало Фитца: его друг Шут вернулся на свою далёкую таинственную родину и так и не прислал весточки. Но вскоре разразились загадочные и зловещие события, которые оказались лишь предвестием новой беды…

Что нас ждёт: первый том новой трилогии о приключениях бывшего Королевского убийцы, одного из самых известных героев Робин Хобб.

Алекс Маршалл «Клинок из чёрной стали»

Пятьсот лет Джекс-Тот оставался Затонувшим Королевством, но теперь он всплыл — и его чудовищная тайна грозит гибелью всем странам континента. На берегах Джекс-Тота уже копятся полчища нелюдей, чтобы вторгнуться на ближайшие острова. А командиры Кобальтового Отряда стоят перед тяжёлым выбором: отразить нашествие из иного мира или дальше преследовать собственные цели.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Багряная Империя», тёмного фэнтези в духе Джо Аберкромби.

Скотт Хокинс «Библиотека на обугленной горе»

Двенадцать брошенных детей оказались на попечении могущественного существа, известного как Отец. Каждого из них Отец наделил особым даром. Кто-то понимает языки всех животных, рыб и насекомых, кто-то может беседовать с мёртвыми… Главная героиня Кэролайн вроде бы ничего не умеет. Однако она ключ к могуществу остальных. И Кэролайн решает стать единовластной владычицей мира! Правда, для этого придётся убить Отца и всех «братьев и сестёр»…

Что нас ждёт: очень необычный триллер, дебютный роман американского писателя, написанный на стыке фэнтези, хоррора и магического реализма.

Магический реализм

Дэн Вилета «Дым»

Викторианская Англия, где люди, порочные в мыслях или делах, отмечены дымом — он истекает из их тел. Аристократы не испускают дыма, и это доказательство их праведности и права на власть, ведь низшие классы погрязли во грехе… Трое подростков из элитной школы узнают, что, всё чему их учили, — ложь, и это знание о реальном устройстве мира может стать смертельно опасным.

Что нас ждёт: изобретательный роман в духе таких бестселлеров, как «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк и «Стеклянные книги пожирателей снов» Гордона Далквиста.

Юношеская фантастика

Даниэль Пейдж «Дорога в Канзас»

Школьница из Канзаса Эми Гамм попадает в Страну Оз тем же путём, что и её знаменитая соотечественница Дороти. И там девочку ждёт настоящий ужас, ведь под властью Дороти и её друзей Волшебная страна превратилась в концлагерь. Эми должна была уничтожить Дороти, но не справилась. И теперь под угрозой уже наш мир.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Дороти должна умереть», юношеского тёмного фэнтези в постмодернистском стиле «сказки наоборот».

Скарлетт Томас «Драконий луг»

На Земле случилось миротрясение — удивительный катаклизм, после которого планета была отброшена на технологический уровень начала 1990-х годов. Вдобавок в мире начала пробуждаться магия… Девушка-подросток Эффи получает в наследство коллекцию редких магических книг. Но библиотекой завладел странный антиквар Леонард Левар, и в попытках её вернуть девочке предстоит пережить опасные приключения. Она отправится в таинственное Иномирье, где откроет истинную магию книг, а также столкнётся с жутким тайным обществом, угрожающим всей вселенной.

Что нас ждёт: самый свежий роман британской писательницы, которая специализируется на авантюрных книгах для молодёжи. Автор она довольно опытный, однако «Драконий луг» — её дебют в фэнтези.

Уильям Риттер «Джекаби»

Новая Англия, 1892 год. Юная Эбигейл Рук становится ассистенткой частного детектива Р. Ф. Джекаби, который специализируется на расследованиях необъяснимых явлений. Джекаби обладает необычным даром: он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом людей и животных. Так что Эбигейл скучать не придётся.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла о магическом «Холмсе». По утверждению критиков, на книгу явно повлиял популярный сериал «Шерлок». Джекаби — просто вылитый Холмс от Камбербэтча, а вот Эбигейл Рук гораздо умнее сериального Ватсона.

Романтическая фантастика

Наташа «Когда солнце станет белым»

Героиня этой истории Анна — большая любительница путешествовать. Однажды её друзья, живущие на тропическом острове Пангане в Таиланде, приглашают девушку в гости. Но обычный вояж оборачивается невероятными событиями. Знакомство со странным молодым финном Ааро поначалу вызывает у героини смешанные чувства, а после переворачивает её картину мира. Сколько секретов прячет загадочный финн? И с каждым ли из них готова смириться девушка?

Что нас ждёт: история любви в экзотических декорациях. Скрытый за псевдонимом автор, судя по всему, очень хорошо знает Таиланд, так что книгу можно использовать как своеобразную замену путеводителю.

Чарли Хольмберг «Бумажная магия»

После окончания школы волшебства Сиони становится подмастерьем мага Эмери Тейна. Поначалу Сиони крайне недовольна своей участью, ведь мастер живёт в глуши и занимается малопрестижной бумажной магией. Но Тейн становится жертвой тёмной колдуньи, и Сеони отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего учителя. А там и любовь не за горами…

Что нас ждёт: приключения в викторианской Англии, где существует довольно интересная магия. Ну и, конечно, романтика… «Бумажная магия» — первая часть трилогии.

Артбук

Алан Меррет «Образы Ереси. Том второй»

Ересь Хоруса — событие, перевернувшее вселенную Warhammer 40,000. Примарх Хорус отвернулся от Императора и присягнул тёмным владыкам Хаоса. Возжелав занять трон Священной Терры, он начал битву, которая расколола Галактику навеки.

Что нас ждёт: шикарно изданный артбук, в котором портреты космодесантников и рисунки боевой техники соседствуют с картинами художника Нила Робертса. И всё это сопровождают «исторические» заметки о вселенной Warhammer 40,000 от Алана Меррета.

Переиздания

Нил Гейман «Сыновья Ананси»

Известный роман Геймана, действие которого происходит в мире «Американских богов». Однако этим связь со знаменитой книгой ограничивается. В центре истории — бог пауков Ананси и двое его сыновей.

Что нас ждёт: переиздание с множеством внутренних иллюстраций от британского художника Даниэля Эгнеуса.