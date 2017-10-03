В октябре на прилавках должно появиться немало интересных книг. И это не считая нескольких ярких новинок, проанонсированных в прошлом месяце, которые издатели передвинули, — например, «Эксмо» наконец выпустит «Пастушью корону», финальный роман Терри Пратчетта о Плоском мире. Это же издательство особенно радует свежими анонсами: один Лю Цысинь чего стоит!

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2017 Самые интересные новинки сентября: от новых книг Нила Стивенсона и Брендона Сандерсона до фэнтези нового польского автора, последней книги Терри Пратчетта и полной версии классического НФ-романа.

Бестселлер месяца

Лю Цысинь

«Задача трёх тел»

Начало XXI века. Пятьдесят лет назад человечество пыталось связаться с пришельцами — а теперь по миру прокатывается волна таинственных событий. Многие физические законы вдруг перестают действовать, учёные совершают самоубийства…. Что же происходит?

Что нас ждёт: первый роман трилогии «В память о прошлом Земли», ставший бестселлером как на родине автора, в Китае, так и на Западе. Роман также завоевал премию «Хьюго», что вообще произвело фурор, ведь эту премию ещё ни разу вручали переводной фантастике. Отзывы о книге крайне неоднозначны: одни считают её блестящей, другие упрекают во вторичности. Пожалуй, это как раз тот случай, когда каждому поклоннику НФ лучше сделать выводы самому. Кстати, в этом году в Китае выпускают высокобюджетную экранизацию.

Научная фантастика

Терри Пратчетт, Стивен Бакстер

«Бесконечный Марс»

Земля постепенно скатывается в новый Ледниковый период. К счастью, есть освоенные параллельные миры, хотя там тоже не всё благополучно — ближайшие реплики Земли переполнены беженцами. Создатель устройств для перехода между мирами Уилсон Линслей и его дочь Салли отправляются на параллельную версию Марса. Тем временем на одной из копий Земли возникает новая раса людей…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Бесконечная Земля», написанного в основном Бакстером. Автор «Плоского мира» в создании этой книги участия почти не принимал, и это заметно. Хотя, как ни удивительно, «Бесконечный Марс» многие считают лучшим томом серии. Первые две части всё же смотрелись слишком неровно.

Элан Мэстай

«Все наши ложные «сегодня»

Альтернативное будущее, о котором мечтали люди в 1950-х: человечество процветает — летающие автомобили, движущиеся тротуары, лунные базы… Но герой романа Том Баррен не может найти своё место в этом идеальном мире. Однажды Том оказывается в нашем 2016 году и должен принять решение: исправить ход истории, приведя будущее к той версии, которую он знал, или остаться в нашей сумасшедшей реальности?

Что нас ждёт: роман, осознанно написанный на стыке традиций классической американской НФ в духе Хайнлайна и современной фантастики. Симпатичная история о дружбе и любви, неожиданных путешествиях и альтернативных временных линиях.

Дуглас Ричардс

«Око разума»

Когда Ник Холл очнулся в мусорном контейнере, он понял, что потерял память. И вскоре обнаружил, что на него охотится команда безжалостных убийц. А ещё Ник узнал, что благодаря имплантам в мозгу он может телепатически связываться с компьютерами и читать человеческие мысли. Но кто превратил его в супермена? И кто пытается его убить?

Что нас ждёт: остросюжетный технотриллер с элементами киберпанка, первая книга запланированного цикла, но её можно считать законченным произведением. Роман рисует интригующую и временами жуткую картину будущего, которое уже вот-вот наступит.

Фэнтези

Сет Дикинсон

«Бару Корморан, предательница»

Империя Масок завоёвывает остров Тараноке. Юная островитянка Бару подавит свою ненависть и станет частью Маскарада. Она пробьётся наверх и заполучит власть, чтобы освободить свой народ. Но, проверяя её верность, Маскарад прикажет Бару навести порядок в далёком Ордвинне. Героине придётся проявить незаурядную хитрость, чтобы пройти это испытание и нанести удар по своим истинным врагам.

Что нас ждёт: первый роман трилогии, которая отличается очень проработанным миром. Но главная приманка — яркая героиня с цельным характером. А ещё ожидается острый сюжет с непредсказуемыми поворотами. Похоже, в современном фэнтези появился ещё один талантливый автор.

Э.К. Джонстон

«Сказки тысячи ночей. Веретено»

Царству Харуфа угрожает некая демоническая сила. Когда родится принцесса, проклятие заставит её уничтожить своих подданных и лишиться души. Удастся ли предотвратить почти неизбежное?

Что нас ждёт: второй роман из цикла «Сказки тысячи ночей» — завораживающая вариация на тему восточных и западных волшебных историй.

Мэри Э. Пирсон

«Поцелуй обмана»

Принцесса Лия должна выйти замуж по политическим причинам — за человека, которого ранее даже не встречала. Но девушка сбегает в день свадьбы, прихватив с собой секретные документы канцлера. Теперь Лию преследуют охотники за головами, посланные её собственным отцом.

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Хроники выживших» — авантюрного фэнтези с массой интриг и романтических переживаний.

Магический реализм

Кристофер Прист

«Сближение»

Исламская республика Великобритания с трудом оправляется от последствий ужасающего теракта, когда на западе Лондона погибли сотни тысяч человек… Но это лишь одна из сюжетных линий, которые одновременно разворачиваются на страницах этой необычной книги. Вымысел и история пересекаются, любая версия реальности стоит под вопросом, правда и ложь соседствуют друг с другом.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Архипелаг Грёз», написанного на стыке жанров — альтернативной истории, политического триллера и интеллектуальной фантазии.

Романтическая фантастика

Диана Гэблдон

«Дыхание снега и пепла. Книга 1. Накануне войны»

1773 год. Улицы Бостона заполнены протестующими — это первый вестник приближающейся американской революции. Губернатор колонии призывает Джейми Фрэзера объединить людей для защиты королевской власти. От своей жены Клэр Джейми знает, что через два года случится непоправимое и сторонников короля ждёт смерть или изгнание. Но удастся ли героям изменить будущее?

Что нас ждёт: новый для отечественного читателя роман из популярной серии «Чужестранка» о медсестре Клэр Рэндолл, которая из середины XX века переместилась в Шотландию века XVIII, где нашла свою любовь. В очередном цикле Клэр и её любимый Джейми пытаются найти счастье в Новом Свете.

Антологии

«Второе пришествие землян»

Сегодня космическая работа стала обыденностью. Смартфоны и виртуальная реальность отняли у землян Марс и Венеру. В год 60-летия космической эры отечественные фантасты размышляют о том, как же вернуть людям интерес к космосу.

Что нас ждёт: составленная Сергеем Чекмаевым антология, куда вошли рассказы

Олега Дивова, Антона Первушина, Майка Гелприна, Далии Трускиновской, Евгения Филенко и многих других авторов.

«1917-й: красные не победили»

Что, если бы в 1917 году история пошла другим путём? Если бы большевики не пришли к власти или проиграли Гражданскую войну? Эти вопросы мучают некоторых наших современников, в том числе и отечественных фантастов, чьи рассказы вошли в этот сборник.

Что нас ждёт: составленная Дмитрием Володихиным антология, где собраны рассказы и повести об альтернативной «России, которую мы потеряли».

Переиздания

Ричард Морган

«Видоизменённый углерод»

XXVII век. Человечество вырвалось в космос. Покорена Солнечная система, построены колонии за её пределами. И так как космические путешествия занимают десятилетия, найден способ оцифровывать сознание, выгружать его из тела и отправлять в другие миры с загрузкой в новую оболочку. Таким путём прибывает на Землю спецагент Такеси Ковач, который должен расследовать гибель одного из тел очень богатого и влиятельного человека.

Что нас ждёт: первый роман трилогии о Такеси Коваче, которая считается классикой посткиберпанка. Ранее на русском выходили два романа трилогии (причём второй том — в весьма скверном переводе). Будем надеяться, что и перевод при переиздании подправят, и трилогию выпустят, наконец, полностью. Тем более что скоро ожидается экранизация от Netflix.

Дж. Г. Баллард «Terra Incognita»

В результате глобальной экологической катастрофы Земля полностью затоплена водой… Десять лет назад моря покрылись плёнкой, которая не пропускала воду. Наступила засуха, всё стало умирать… Невиданная катастрофа обрушилась на Землю, которая постепенно покрывается смертельно опасными кристаллами…

Что нас ждёт: в сборник вошли три не связанных между собой романа, составляющих условную трилогию — «Затонувший мир», «Выжженный мир», «Хрустальный мир». Книги Балларда считаются классикой апокалиптической НФ.