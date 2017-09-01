Для любителей хороших книг осень — горячая пора. Особенно сентябрь, на самое начало которого приходится Московская международная книжная выставка-ярмарка. Ведь издательства по традиции выпускают самые громкие новинки именно под это событие. Так что на сей раз от ярких имён и интересных названий просто глаза разбегаются!

Предыдущий выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2017 Самые яркие фантастические новинки месяца — от новых книг Панова и Злотникова до свежих рассказов автора «Рассказа служанки» и фантастического романа художника Брома.

Бестселлер месяца

Терри Пратчетт

«Пастушья корона»

После смерти самой могущественной ведьмы, матушки Ветровоск, равновесие в Плоском мире пошатнулось. Зловредные фейри вновь пытаются вернуться в мир людей, чтобы покорить их. И только молодая ведьма Тиффани Болен может остановить вторжение…

Что нас ждёт: пятый и последний роман подросткового цикла о ведьме Тиффани. А ещё это самый последний роман Терри Пратчетта — и о Плоском мире, и вообще. Причём книга увидела свет уже после смерти сэра Терри. Так что «Пастушья корона» воспринимается как финальный аккорд. И яркой писательской карьеры, и жизни замечательного человека.

Фэнтези

Вера Камша

«Синий взгляд Смерти. Рассвет. Часть третья»

«Бесноватые» под разными стягами уже заполонили континент — и в противостоянии с ними вчерашние враги становятся союзниками. Открываются старые тайны. Былые герои отходят на задний план. И многим ли из них суждено дожить до драматической развязки бурных событий?

Что нас ждёт: третья часть третьей книги третьего тома пятого романа цикла «Отблески Этерны». Финал изрядно подзатянувшегося цикла всё ближе. Будем надеяться, развязка наступит до конца года.

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Мария Семёнова, Анна Гурова

«Аратта. Книга 1. Великая Охота»

Пятнадцатилетний царевич Аюр отправляется на свою первую настоящую охоту, чтобы в единоборстве одолеть великого зверя. Но то, с чем ему предстоит столкнуться, куда хуже любого монстра… Юная Кирья из лесного племени ингри случайно открывает в себе волшебный дар. Как распорядиться этой силой, особенно когда привычный мир начинает рушиться прямо у девушки на глазах?..

Что нас ждёт: начало цикла юношеского фэнтези, первый совместный роман Марии Семёновой, известной по циклу о Волкодаве, и талантливой петербургской писательницы Анны Гуровой.

Дана Юмашева

«Хитрец. Игра на Короля»

В столице Одельтера, где готовится важная дипломатическая встреча с представителями Ядовитых Островов, происходит загадочное убийство. Тела жертв — как одельтерцев, так и островных делегатов, — находят сгоревшими; назревает международный скандал. Возможно ли, что за этим стоит коварная и жестокая Империя Цесс? Найти виновных берётся джентльмен, называющий себя Хитрецом. Но как его вмешательство отразится на судьбе державы?

Что нас ждёт: приключенческо-детективный стимпанк о балансирующем на пропастью псевдовикторианском мире. Кровавые тайны, политические козни, интриги, карточные игры и много поездок в экипажах.

Брендон Сандерсон

«Двурождённые. Книга 2. Тени истины»

Элендель — процветающий город, где технологии развиваются наравне с магией. Однако в городе назревает мятеж. В чём причина — рост социальной напряжённости, религиозный конфликт или козни неведомых врагов? Разобраться в этом предстоит бывшему законнику, а ныне лорду Ладриану и его друзьям.

Что нас ждёт: второй том цикла «Двурождённые», действие которого разворачивается в мире популярной серии Сандерсона «Рождённый туманом», только спустя много веков. Поэтому приключения Ладриана и его товарищей ближе к нуарному детективу, нежели к эпическому фэнтези.

Смотрите также Интервью с писателем Брендоном Сандерсоном Мы побеседовали о писательском мастерстве, работе над «Колесом времени», вселенной Космера и будущей экранизации книг.

Трейси Чи

«Чтец»

Юная Сефия прячется в лесах. Вся её семья уничтожена, за девушкой охотятся зловещие Ликвидаторы… Капитан пиратского судна Рид никогда не отступает перед вызовами судьбы… Безымянный юноша, которого заставляют быть гладиатором, выходит победителем изо всех схваток… Жизни этих разных людей оказываются крепко связаны.

Что нас ждёт: первый роман юношеского цикла «Море чернил и золота». Самое интересное, что связующим элементом всех приключений становится книга! Именно чтение — ключ к таинственным событиям. Этот дебютный роман американской писательницы с китайскими корнями хорошо приняли и критики, и читатели.

Кшиштоф Пискорский

«Тенеграф»

В портовом южном городе Сериве любая тень — вход в тенепространство, по которому рыскают адепты тайных искусств. Город бурлит — пока малолетний король с трудом удерживается на троне, местная аристократия сражается за влияние. В ход идут и сталь, и яд. Но опытному учителю фехтования Арахону не было никакого дела до магии и политики, пока в его руки не попал тенеграф — выжженная на стекле таинственная картинка…

Что нас ждёт: знакомство с ещё одним ярким польским фантастом. Особая прелесть книги в том, что это совершенно законченная история, которая не входит ни в какие циклы. Хотя, возможно, прочитав роман, многим не захочется расставаться с этим очаровательным миром в стиле «плаща и шпаги».

Научная фантастика

Нил Стивенсон

«Семиевие»

Дни Земли сочтены. Дата неминуемой гибели названа. Земляне объединяют усилия в попытке обеспечить выживание человечества, отправив его представителей в космос. Но в любом случае выживет лишь горстка землян…

Спустя пять тысяч лет потомки уцелевших готовы к новому шагу в неведомое. Они собираются вернуться на родную планету.

Что нас ждёт: самая свежая на сегодня сольная книга живого классика НФ, которая объединяет в себе роман-катастрофу, постапокалиптику, космическую фантастику и масштабную хронику будущего.

Джо Хилл

«Пожарный»

«Драконья чешуя» — чрезвычайно заразный грибок, который вызывает чёрно-золотые пятна на теле, похожие на тату, а потом сжигает носителя в вспышке спонтанного возгорания. По всему миру инфицированы миллионы людей, а вакцины нет. Команды добровольцев убивают и сжигают разносчиков спор. Но есть загадочный Пожарный: его кожа покрыта «чешуёй», но он контролирует горение своего тела и использует это для защиты других больных.

Что нас ждёт: постапокалиптический триллер от мастера мистики и хоррора Джо Хилла (Джо Хиллстрома Кинга, сына великого Короля ужасов). Впрочем, Хилл давно стал совершенно самодостаточным автором. «Пожарный» сильно отличается от его предыдущих книг — это фактически первый его опыт в написании НФ.

Уолтер Тевис

«Пересмешник»

В мире будущего роботы управляют вымирающим, утратившим интерес к жизни человечеством. Но однажды один человек открывает для себя запретную радость чтения — а затем и такую совсем уж немыслимую вещь, как любовь…

Что нас ждёт: Уолтер Тевис почти неизвестен российскому читателю, но поклонники фантастики могут знать поставленный по его роману фильм «Человек, упавший на Землю», где инопланетянина блестяще сыграл Дэвид Боуи. «Пересмешник» же можно отнести к жанру аллегорической антиутопии в духе классического романа Брэдбери «451° по Фаренгейту».

Лорен Оливер

«Реплика. Лира»

История Лиры начинается в стенах института Хэвен, подпольной фабрики по производству клонов, или «реплик». Лире и её другу, номеру 72, удаётся вырваться на свободу…

Шестнадцатилетняя Джемма больна с самого рождения. Но после того, как её похищает странный незнакомец, Джемма узнает о таинственной связи своего отца с лабораторией Хэвен. В поисках ответов она отправляется во Флориду и сталкивается там с клонами.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Реплика» от известного мастера юношеской фантастики. Роман выйдет сразу в двух сериях, потому будет иметь двойное оформление.

Хоррор

Дэн Симмонс

«Полый человек»

Джереми Бремен наделён способностью читать мысли. В течение многих лет его жена Гэйл служила щитом между Джереми и остальным миром. Но после смерти супруги Бремен остаётся уязвимым для хаотичного потока чужих мыслей. Джереми отправляется в бега в надежде обрести покой, однако в Сент-Луисе он слышит голос, который зовёт его, чтобы открыть ошеломляющую тайну…

Что нас ждёт: новый для отечественного читателя роман от автора шедевров «Гиперион» и «Террор», хотя книга была написана ещё четверть века назад.

Антология

«Неприкаянные письма»

Все мы сталкивались с потерянными письмами и исчезнувшими посылками, которые никогда не найдут своих адресатов. Книга предлагает проникнуть в Отдел Неприкаянных писем и услышать истории, которые нашептали мастера ужасов, триллера и фэнтези.

Что нас ждёт: написанные специально для этой антологии рассказы Чайны Мьевиля, Джоанн Харрис, Рэмси Кэмпбелла, Адама Нэвилла, Майкла Маршалла Смита, Пэт Кэдиган и других известных (и не слишком) авторов.

Переиздания

Роберт А. Хайнлайн

«Чужак в стране чужой»

Валентайн Майкл Смит — «марсианский Маугли». Воспитанный негуманоидными марсианами, он возвращается на Землю, где, приноравливаясь к чуждым ему нравам и тяготению, ускоренно проходит все жизненные этапы: от порочного происхождения — к несуразному наследству, от эксцентричного воспитания — к скандальной карьере и счастливой участи.

Что нас ждёт: переиздание классического НФ-романа в дополненном переводе. В отличие от предыдущих изданий, это самая полная авторская версия, без каких-либо купюр.