Добрый вечер. Как-то так вышло, что с «Миром фантастики» я состою в дружбе примерно столько же, сколько книжки пишу, а пишу я их с начала текущего века. Разумеется, я согласилась в меру своих сил ответить на вопросы читателей журнала. Задавайте вопросы в комментариях (ниже).

Добавлено (21:40)

К счастью и при этом к сожалению, вопросов оказалось больше, чем отведенного на ответы времени. На большинство оставшихся вопросов я отвечу в самое ближайшее время, но откровенных спойлеров не будет. Подождите пару месяцев, и ответы к вам придут, причем в гораздо более занимательной форме. Кроме того, я из принципа не отвечаю на вопросы, сформулированные в стиле «как часто вы бьете свою жену по утрам».

А вообще разговор получился очень славный. Особенно приятно, что людей интересует не только один цикл, но и другие книги. Спасибо большое за понимание, за хорошие слова, за поддержку.