Лето наконец-то вступило в свои права, хотя временами и показывает строптивый норов, когда жара сменяется ненастьем. Издательская спячка продолжается. Всплеск активности по части новинок случится лишь через месяц, к открытию Московской международной книжной ярмарки. Конечно, чтобы читатели не заскучали в отпусках, и в августе выйдет несколько интересных новинок, в том числе потенциальных бестселлеров отечественных авторов.

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2017 Самые интересные книжные анонсы июля — от романа о Железном человеке и артбука одного из лучших фантастических художников до прекрасного хоррора и подростковой версии «Одиннадцати друзей Оушена» в Российской Империи.

Бестселлеры месяца

Вадим Панов «Поцелуй Уробороса»

Продолжение истории, начатой в романе «Зелёный гамбит». Кровавая свадьба королевы Всеславы становится прологом череды потрясений, которые затронули не только Зелёный Дом, но и весь Тайный Город. И вновь Великим Домам не обойтись без помощи сплочённой команды наёмников-челов: Артёма, Кортеса, Инги и Яны.

Что нас ждёт: двадцать восьмой роман знаменитого цикла городского фэнтези «Тайный Город». А ещё впервые за три последних года это «сольная» книга Вадима Панова, написанная без соавторов.

Ник Перумов «Охотники. Мегалиты Империи»

Второй роман дилогии «Охотники», которая входит в новый цикл «Сказки Упорядоченного». Перумов славится как мастер фэнтези эпического, масштабного, однако «Охотники» — чистой воды авантюра про противостояние людей и вампиров. Несколько героев дилогии должны найти мегалиты Империи — древний артефакт, который поможет сдержать прорыв Хаоса и, как водится, спасти мир.

Что нас ждёт: ненапряжное чтение, где, в противовес современным трендам, Перумов показывает упырей как безусловных врагов рода человеческого. К эпическому миру Упорядоченного «Охотники» привязаны весьма условно, так что дилогию могут читать даже новички, которые ранее и не слыхали о Перумове.

Роман Злотников «Арвендейл. Дерзкий рейд»

Тёмный бог орков низвержен, но их чудовищная орда всё ещё занимает столицу Империи людей, блистательный Эл-Северин. Как освободить город и спасти остатки его жителей? Как не допустить того, чтобы изгнанные из столицы орки не прошли безжалостным катком по уцелевшим провинциям Империи?.. Это задача как раз для блистательного герцога Троя Арвендейла!

Что нас ждёт: лихое приключенческое фэнтези, четвёртый роман цикла «Арвендейл», который автор продолжил спустя десять лет.

Фэнтези

Джаспер Ффорде «Песнь кваркозверя»

После долгих лет упадка магии волшебство в Необъединённом Королевстве переживает небывалый бум. Королю это не по нраву, и он вынашивает план по уничтожению магического искусства. У шестнадцатилетней Дженнифер Стрэндж, менеджера компании «Мис­тические Искусства Казама», и её коллег-магов мало шансов против короля, но герои не собираются сдаваться без боя!

Что нас ждёт: второй роман цикла «Последняя охотница на драконов», да ещё в отличном переводе Марии Семёновой. И, как всегда у Ффорде, это очень остроумная история. Не зря его у нас издавали в одной серии с Терри Пратчеттом.

Бром «Потерянные боги»

Только что вышедший из тюрьмы Чёт Моран уезжает из города, чтобы начать новую жизнь вместе со своей беременной женой Триш. Но Чета заманивает в ловушку и зверски убивает древний ужас. Теперь Чёт должен отправиться в глубины Чистилища, чтобы найти священный ключ, способный восстановить равновесие жизни и смерти. Заброшенный в царство безумия и хаоса, Чёт ведёт опасную игру ради спасения своей семьи.

Что нас ждёт: красочно оформленное тёмное фэнтези, написанное знаменитым художником Джеральдом Бромом. Он прославился как автор комиксов, иллюстратор популярных книг, оформитель ролевых, карточных и видеоигр. Он также разрабатывал концепт-арты для нескольких известных фильмов, среди которых «Сонная лощина» и «Ван Хельсинг». Ныне Бром пишет собственные книги — и, разумеется, оформляет их самостоятельно.

Сара Рааш «Снег как пепел»

Шестнадцать лет назад Зимнее королевство было завоёвано, а его жители — порабощены. Беженку Мейру взял на обучение и сделал воином генерал Трейнинг. Девушка отчаянно влюблена в своего лучшего друга и будущего короля Матера и пойдёт на всё, чтобы помочь ему обрести власть. Поэтому, когда разведчики обнаруживают местоположение древнего медальона, способного восстановить магию Зимнего, Мейра решает отправиться на его поиски…

Что нас ждёт: Первый роман одноимённого цикла юношеского фэнтези, героиня которого после массы испытаний переживает крах всех своих иллюзий и надежд. Добро пожаловать во взрослую жизнь, девочка! И вы, юные читатели.

Даниэль Пейдж «И восстанут злые»

Второй роман цикла «Дороти должна умереть». Чтобы освободить страну Оз, Эми Гамм должна отнять сердце Железного Дровосека, украсть мозг Страшилы, забрать храбрость Льва, а потом убить жестокую принцессу Дороти, которая захватила власть в Изумрудном городе. Но Дороти всё ещё жива…

Что нас ждёт: Жестокая битва за Страну Оз в современном переосмыслении классической сказки.

Научная фантастика

Антология «Голос Лема»

Много раз анонсированная и постоянно откладываемая антология-трибьют польских фантастов, посвящённая Станиславу Лему.

Что нас ждёт: достойные рассказы авторов, чьи имена совершенно ничего не скажут российскому читателю. Правда, имеется дополнение, которого не было в оригинальном издании — произведения двух признанных звёзд польской фантастики: рассказ Яцека Дукая «Кто написал Станислава Лема?» и повесть Роберта М. Вегнера «Все дети Барби».

К.Б. Уэджерс «Под сенью короны»

Вторая часть цикла «Индранская Империя», начатого романом «В тени трона». Бывшая контрабандистка, а ныне принцесса Хейл Бристоль вернулась на родную планету, чтобы занять шатающийся трон империи. Придётся срочно заключить союз с соседними мирами, иначе ей не выжить. Но когда мирные переговоры оборачиваются бойней, Хейл понимает, что кто-то из ближайшего окружения предал её.

Что нас ждёт: запутанный детектив в антураже космической оперы. Как и в первом романе, героине нужно вычислить предателей за ограниченный срок. Иначе гибель грозит не только правительнице, но и множеству её поданных….

Джоуи Грасеффа «Дети Эдема»

Первая книга одноимённого цикла юношеских антиутопий. Шестнадцатилетняя девушка Рауэн живёт в мире, где существует жёсткий контроль над рождаемостью. А так как героиня — второй незаконный ребёнок, она вынуждена прятаться в доме родителей: ни походов в школу, ни друзей, ни просто прогулок по улице. Рауэн устала постоянно скрываться — однажды она решается сбежать.

Что нас ждёт: Автор книги — один из самых популярных видеоблогеров в мире, чья аудитория на YouTube насчитывает 10 миллионов подписчиков. А вот какой он писатель? Американские читатели хорошо приняли его дебютный роман: он стал бестселлером.

Магический реализм

Маргарет Этвуд «Каменная подстилка»

Девять связанных между собой колдовских историй в фантасмагоричном стиле. Притча о «ссохшемся» женихе оборачивается реалистичным рассказом о сильной любви. Простой рассказ о забастовке в больнице, того и гляди, завершится концом света. Автор «ужастиков» уже не уверен, сочиняет он хоррор сам — или живёт в нём…

Что нас ждёт: новый сборник обладательницы Букеровской премии (и автора недавно экранизированного «Рассказа служанки»), которая, как всегда, поражает читателей смелыми выдумками и чёрным юмором со щепоткой иронии.

Том Поллок «Стеклянная республика»

Жизнь Кары Хан состоит из секретов: никто не знает ни о поводе для её трёхмесячного исчезновения из школы прошлой зимой, ни о причине появления шрамов на лице, ни о существовании Короля Кранов, Проволочной Госпожи, Леди Улиц и прочих странных существ. Но самая страшная тайна из всех — её сестра-близнец Парва, двойник Кары в другом мире. В Лондоне-за-Стеклом — скрытой под поверхностью шумного мегаполиса обители монстров и чудес.

Что нас ждёт: вторая книга цикла «Небоскрёбный Трон» — причудливое урбанистическое фэнтези с героями-подростками и массой насилия.

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