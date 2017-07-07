Даниэль Пейдж «Дороти должна умереть»

Шестнадцатилетнюю Эми Гамм из маленького канзасского городка жизнь не балует. Эми не может похвастаться броской внешностью и выдающимися способностями, отец её бросил, мать — равнодушная алкоголичка, друзей нет, денег нет. Полная безнадёга. И вдруг на город налетает торнадо, и Эми вместе с маминой любимицей, крысой Звёздочкой, переносится в самую настоящую Страну Оз — с дорогой из жёлтого кирпича, магией и Изумрудным городом. Вот только волшебная сказка почему-то больше похожа на ужастик…



Danielle Paige

Dorothy Must Die

Роман

Жанр: юношеское тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2014

Переводчик: В. Савельева

Издательство: «Клевер-Медиа-Групп», 2017

Серия: «Clever Фэнтези»

477 стр., 5000 экз.

Похоже на:

телесериал «Изумрудный город» (2017)

Грегори Магуайр «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из Страны Оз»

: юношеское тёмное фэнтези: 2014: В. Савельева: «Клевер-Медиа-Групп», 2017: «Clever Фэнтези»телесериал «Изумрудный город» (2017)Грегори Магуайр «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из Страны Оз»

Модернизированными вариациями классики ныне никого не удивишь. Особенно вариациями с ярко выраженной «альтернативностью». Рецепт прост: берётся некая культовая вещь и переделывается в духе «не так всё было, совсем не так». Вот и сказочный цикл Лаймена Фрэнка Баума о Стране Оз давно стал одной из излюбленных мишеней «передельщиков». Каких только версий не было: от более-менее созвучных оригиналу детских повестей Александра Волкова до вполне взрослой и весьма мрачной «достоевщины» Грегори Магуайра… Американка Даниель Пейдж решила остановиться где-то на середине: её цикл хоть и предназначен для юношества, но всё же далёк от детской сказки, балансируя на грани между тёмным фэнтези и «мягким» хоррором.

Итак, современная девочка-подросток переносится в Страну Оз — фактически один в один повторяя историю знаменитой «попаданки» Дороти Гейл. Параллели с Дороти продолжаются, вот только радости это Эми не приносит. А главным разочарованием становится сама Дороти: воцарившись в Стране Оз, эта милая девушка превратилась в алчного, себялюбивого и жестокого монстра! Сходная участь постигла её соратников: Железный Дровосек возглавляет инквизицию, Страшила занимается преступными экспериментами, Лев пожирает мирных жителей. Ну а Добрая Волшебница Глинда — вообще ужас что за стерва! Вот и приходится Эми вступить в Революционный Орден Злых. Только так она может выполнить предназначенную ей судьбой великую миссию: Дороти должна умереть!

Книга с первых же страниц привлекает достоверно прописанным образом героини. Эми хочется сочувствовать. И её тягостной жизни «белого мусора» (white trash — так в США называют деклассированных белых американцев, живущих на пособие и безо всяких надежд), выразительно показанной в самом начале книги. И краху её грёз после переноса в волшебный мир, который оказался похожим на кошмар. И вообще девочку бросает из огня да в полымя. Но автор издевается над героиней не просто так: пережитые испытания укрепляют характер Эми, превращая её из плывущей по течению слабачки в самодостаточную личность. Конечно, героине ещё предстоит пройти немалый путь, но начало уже положено.

Воцарившись в Стране Оз, Дороти превратилась в алчного, себялюбивого и жестокого монстра

Довольно ярко выглядит и Дороти Гейл. Причём Пейдж, не выдумывая ничего нового, просто гиперболизировала классический образ. Дороти в книгах Баума на редкость правильная девочка, аж до скрежета зубовного. Цикл ведь был написан в начале XX века, когда литература для детей отличалась особой назидательностью. И Пейдж задаётся вопросом: что скрывается в душе этой ходячей добродетели? За этим милым, всегда улыбающимся личиком скромной и примерной девочки из американской глубинки? И показывает, что кошмарная метаморфоза Дороти вполне объяснима. Кстати, неспроста в книге есть отсылки к знаменитому фильму 1939 года с Джуди Гарленд в главной роли. Ведь фильм просто насыщен приторной слащавостью, вполне типичной для кино тех лет. Именно сахарная приторность показного Добра — ключевой момент для понимания случившихся с Дороти изменений.

На фоне героини и антагонистки остальные персонажи романа проигрывают. Возможно, потому что роман написан «от первого лица»? Хотя, наверное, главная причина в том, что «Дороти должна умереть» — дебютная книга Пейдж: автору просто не хватило опыта и мастерства для создания более ярких портретов персонажей.

Написан роман хорошим языком, да и сюжет довольно увлекателен — хотя в середине немного провисает, особенно когда Пейдж пытается встроить в текст любовную линию. С одной стороны, ничего удивительного — в юношеской фантастике это давно стало обязательным элементом. С другой, именно в этой книге романтические переживания смотрятся чужеродно: автор выписывает их словно из-под палки.

Итог: качественная альтернатива классической истории Страны Оз — о том, что навязанное силой Добро может быть гораздо хуже Зла.



Тетралогия с прицепом У цикла любопытная структура. После выхода первого тома Даниель Пейдж ежегодно выпускала по новому роману, а ещё по сборнику повестей. Результат — четыре связанных единым сюжетом романа о приключениях Эми Гамм и девять повестей-приквелов, где показано, как Дороти и её сподвижники превратились в монстров.



Когда я поняла, в чём дело, сердце у меня сжалось.

Наши истории похожи. Мы словно надели одинаковые платья на выпускной. Дороти всегда думала, что оказалась в Стране Оз волею судьбы, что она особенная. Но появление ещё одной девчонки из Канзаса означает: никакая она не особенная. Или — что ещё хуже — я здесь, чтобы занять её место.

Интервью с Даниэль Пейдж

Что вам больше всего понравилось в создании нового взгляда на историю о Стране Оз? Честно говоря, Дороти. Мне понравилось работать над персонажем Эми, но работа над переосмыслением Дороти была просто невероятным удовольствием. Очень здорово пытаться увидеть новое в чём-то, что ты уже знаешь и любишь. Когда вам в голову впервые пришла идея превратить Дороти в злодейку? Мне нравится объяснять, что для меня это что-то вроде сериала «Во все тяжкие», только с Дороти.

Сначала я придумала название («Дороти должна умереть»), а потом у меня появилась идея сделать её отрицательной героиней. Сперва я боялась, ведь это любимый всеми персонаж, но мне очень понравилась идея взять всеобщую любимицу и перевести её на сторону зла. Для меня как для писательницы это было очень заманчиво.

Как и Уолтер Уайт (главный герой сериала «Во все тяжкие». — Прим. МирФ), она сохраняет многие качества, которые мы в ней ценим: она очень верна друзьям, и её канзасская сообразительность все еще при ней. Все те способности, которые помогали ей раньше, не оставили её, и то, что раньше делало Дороти любимой героиней, теперь делает её опасным врагом. Она крепкий орешек, она знает, чего хочет, и всё ещё пытается этого достичь, но теперь она перешла на другую сторону. Как вы наметили её путь от хорошей девочки к гнусной злодейке? Когда я в детстве читала книгу и пересматривала фильм снова и снова, всё казалось очень правильным: ты приземляешься в стране Оз и, конечно, хочешь попасть домой к родителям, дяде и тёте. Но когда становишься старше и смотришь на все это другими глазами… Ну, словом, если бы я вернулась из чудесного места, где я была героиней, была кем-то особенным, и вновь собирала пшеницу в пыльном Канзасе… Возможно, я бы затосковала по тому, что имела.

Она хочет большего, чем у неё есть сейчас. Не то чтобы это желание сразу делает Дороти злой, но с этого начинается её путь по кривой дорожке.

Это побуждающие обстоятельства. И, как в случае с Уолтером Уайтом, сначала мы видим ростки не зла, а желания. И это приводит ко многим событиям. В приквеле «Нет лучше места, чем Оз» (No Place Like Oz), несомненно, описаны события, которые побуждают Дороти пойти этим путём. Конечно. Любого человека могут изменить обстоятельства и те события, через которые он проходит, и изменения могут быть как хорошими, так и плохими. Вы можете стать героем или злодеем. Дороти было героиней, но следующий поворот судьбы приведёт её к тому, что она будет играть совершенно другую роль. В приквеле, когда Дороти возвращается в Оз, ей 16. В начале романа «Дороти должна умереть» ей столько же лет? Время в Оз течёт совсем по-другому, так что давайте просто скажем, что Дороти очень хорошо сохранилась (смеётся). Эми встречает ту, кто выглядит как юная Дороти, но при этом находится в Оз уже очень долго. Есть очень заметные параллели между тем, что происходит с Дороти в приквеле, и тем, что случается с Эми в следующей книге… Да, я хотела, чтобы их истории перекликались и на этом фоне были видны различия между тем, как они ведут себя, возвращаясь в Оз. Эми мыслит очень похоже на Дороти, но её отличает жгучее желание вырваться из Канзаса как можно скорее. Что ещё мы о ней узнаем? Она из тех девчонок, которое не всегда говорят то, что следует. Из тех, кого называют неудачниками: выделяется в школе своей потёртой одеждой и тем, что не очень-то вписывается в компанию. Но у неё очень строгие моральные принципы, которые очень отличают её от нашей новой Дороти.

Идея убить кого-то для неё невероятна, и ей придётся много размышлять, способна ли она на это. Эми пытается понять, что хорошо, а что плохо. И, конечно, она читала книгу и смотрела фильм про Оз, поэтому идея убийства любимой героини кажется ей сумасшествием. Ей нужно ещё дойти до этого. Когда Эми попадает в Оз, что мы видим: что-то вроде антиутопии, в которой страной правит Дороти? Именно. Когда я только начинала об этом думать, первым образом, который всплыл в моей голове, был жевун-гот, стоящий на полуразрушенной дороге из жёлтого кирпича. Я хотела, чтобы это была не Оз моей мамы или моя, а новая Страна Оз. Она суровая и совсем другая, как будто кто-то высосал из неё всю магию. Это куда более мрачное, испорченное место. Вы по-новому представляете Глинду и других героев Оз, как и некоторые мелкие детали. Стремились ли вы к какому-то балансу между классикой и новой версией? Основной идеей было показать, как будет сохраняться равновесие в мире, где Дороти станет Злом. Мне нравится идея взять что-то, что есть в существующем мире, и не обходить это стороной, а развить дальше.

Я подумала, что могло бы произойти, если бы Железный Дровосек наконец получил сердце. Что, если бы он чуть-чуть перестарался и стал бы слегка одержимым? Страшила получил свои мозги, но вдруг он стал сумасшедшим учёным? Лев получил храбрость, но, возможно, он немного помешан на теме страха?

Что касается ведьм… Теперь, когда Дороти злая, что происходит с теми людьми, которые были злыми раньше? Должны ли они исправить последствия того, что делает Дороти? Злые ведьмы теперь объединились в Революционный Орден Злых, и, возможно, они не так плохи, потому что будут сражаться с Дороти. Мы встречаем в книге принцессу Озму. Что нового в её образе увидят те, кто вырос на сказке Баума? Её род — часть истории Оз, поэтому мне было интересно столкнуть Дороти лицом к лицу с кем-то, кто имеет право на этот мир и кому Дороти завидует. Мы видим взаимосвязь между ними.

Мне нравится, что в центре этого мира женщины: у нас есть женщина-героиня и женщина-злодейка, и Глинда, и женщина-лидер. Это что-то вроде мира девочек. Вы девять лет писали сценарии для мыльной оперы «Направляющий свет». Помог ли вам этот опыт при переходе к прозе Young Adult? Мыльные оперы не переносят вас в Оз, но в нашем сериале были истории про клонов и призраков, и в процессе часто приходилось думать: «Ладно, а какой диалог для этого написать?» Когда сталкиваешься с чем-то подобным, главная задача — заставить читателя или зрителя воспринимать нереальное как реальное. В этом плане работа над сериалом была отличной практикой. Я всегда была очарована Страной Оз, а ещё мне нравится идея мира, населённого подростками. Когда я писала мыльные оперы, мне нравилось создавать юных персонажей, и мне нравятся разные подростковые штучки. В юные годы всё в новинку, всё преувеличено, потому что всё происходит впервые, — и это меня привлекает. Что самое важное досталось Эми от Даниэль Пейдж? Она не сдаётся, ведь как писательнице мне приходится быть очень настойчивой. Это хороший урок не только для девушек, но и вообще для всех. Нужно продолжать идти вперёд и не оставлять попыток.

И у Дороти тоже есть чему поучиться. Теперь, когда она на стороне зла, возможно, не стоит так говорить, но немного сообразительности никому не помешает. Можно ли назвать Дороти злодейкой? Злодеи не знают, что они злодеи. Я все еще к ней привязана, и если вы прочитаете приквел, то увидите, что Дороти все еще в какой-то мере остаётся собой. Одни люди будут ей сопереживать, а другие нет.

Читайте также Безумные экранизации Страны Оз Классическая сказка пробуждает что-то странное в режиссёрах, и они снимают Шона Коннери в стрингах, Майкла Джексона в роли Страшилы и Дороти под наркотиками.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Даниэль Пейдж «Дороти должна умереть» УДАЧНО «тёмная» атмосфера классической сказки

яркая героиня

достоверная злодейка НЕУДАЧНО необязательная романтика

бледноватые второстепенные персонажи 2017-07-07 8 ХОРОШО

Поделиться