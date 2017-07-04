«Тополиный пух, жара, июль…» Ну, положим, пока жары особо не наблюдается. Но наступающая середина лета как бы намекает на время отдыха от всяческих забот. А вот книжники уже отдыхают, ведь июль традиционно едва ли не самый мёртвый месяц в плане новинок. Нельзя сказать, что не выйдет совсем ничего интересного, но наиболее «вкусное» — это в основном анонсированные ранее книги, которые по разным причинам задержались на пути к читателю. Тем не менее кое-что чисто июльское порадует поклонников фантастики.

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Что почитать? Книжные новинки

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2017

05.06.2017

Самые интересные книги июня — от новой книги Нила Геймана и переиздания «Хроник Амбера» до неизданной ранее книги автора «Шардика» и культовой французской графической космооперы.

Бестселлер месяца

Джим Бёрнс «Искусство Джима Бёрнса. Гиперсвет»
Джим Бёрнс «Искусство Джима Бёрнса. Гиперсвет»

Артбук с избранными работами Джима Бёрнса — одного из ведущих фантастических художников, работавшего над обложками книг Нила Геймана, Терри Пратчетта, Грега Бира, Энн Маккеффри, Роберта Силверберга, Джо Холдемана, Питера Гамильтона, Тимоти Зана и многих других авторов.

На 160 страницах альбома представлены многие известные произведения Бёрнса, причём нередко в развитии: от первоначальных эскизов до полных вариантов, а также обложки книг, где эти картины использовались.

Что нас ждёт: красочное издание, которое в 2015 году было номинировано на премию журнала «Локус». Отличный подарок, и не только для любителей фантастики. Ведь Джим Бёрнс действительно талантливый художник.

 Фэнтези

Глен Кук «Жестокие игры богов»

Четвёртый роман цикла «Орудия ночи». Мир охвачен войной, в результате которой многие государства лишились своих правителей. Империя Грааля потеряла императрицу Катрин, и даже Церковь осталась без Патриарха, который хоть и выжил, но вынужден скрываться. Однако повержен и жестокий бог Харулк Ветроходец, так что его потусторонние создания теперь тоже без вождя. Ночь распростёрлась над миром, но огонёк надежды ещё тлеет…

Что нас ждёт: цикл «Орудия ночи» не столь известен, как знаменитый «Чёрный Отряд». Но тем, кому нравится тёмное фэнтези Кука, этот цикл прочитать стоит. Герои цикла — суровые и жестокие люди, вынужденные жить в кровавые времена. Таких мы и любим.

Ли Бардуго «Шестёрка воронов»

Ли Бардуго «Шестёрка воронов»

Юношеское фэнтези из цикла с довольно забавным названием «Мир Гриши». Место действия — магическая страна Равка, чем-то похожая на Российскую Империю. В городе Кеттердам живёт юный вор Каз Бреккер. Однажды ему выпадает случай осуществить масштабное ограбление, но одному ему с этим не справиться — придётся собрать команду. Беда в том, что члены воровской шайки подобрались такие, что только успевай карманы проверять…

Что нас ждёт: фэнтезийные «Одиннадцать друзей Оушена», да ещё с оглядкой на русскую историю и культуру? Должно быть как минимум забавно.

Диана Уинн Джонс «Страшная тайна»

 Быть магидом очень непросто. Руперт Венейблз — младший магид Земли, который ведает делами в империи Корифоса. Командировки в империю Руперта очень не любит — никогда не знаешь, что выкинут тамошние власти. Вот и сейчас: император сначала казнил старшего сына, а потом и сам погиб. Теперь Руперту предстоит отыскать наследника, а вдобавок нужно найти нового магида. Руперт разрывается между этими делами, лишь смутно догадываясь, что, возможно, все эти бурные события как-то связаны…

Что нас ждёт: ранее не издававшийся у нас роман от классика юношеского фэнтези, которая обрела всемирную славу гораздо раньше Джоан Роулинг.

Научная фантастика

 Антология «Царствие Хаоса»

Антология «Царствие Хаоса»

Второй сборник из условной трилогии антологий, составленных Джоном Джозефом Адамсом и Хью Хауи и посвящённых НФ-апокалипсису. В первой антологии «Хаос на пороге» рассказывалось о событиях, предшествующих катастрофе. «Царствие хаоса», в свою очередь, посвящено непосредственно апокалиптическим событиям, когда человечество подвергается уничтожению.

Что нас ждёт: Два десятка новых историй о конце света. Среди авторов — Нэнси Кресс, Кен Лю, Дэвид Веллингтон, Элизабет Бир, Бен Х. Уинтерс, Хью Хауи и многие другие известные фантасты.

Хоррор

Джош Малерман «Птичий короб»

Джош Малерман «Птичий короб»

Человечеству пришёл конец. Немногие выжившие прячутся в домах с плотно заколоченными окнами. Ведь за порогом бродит смерть — и один лишь взгляд на неизвестное Нечто фатален. Однако Мэлори, мать-одиночка с двумя детьми, решает отправиться туда, где, по слухам, ещё безопасно. Семье предстоит проплыть двадцать миль вниз по реке — и весь этот путь им надо проделать с завязанными глазами, потому что тот, кто рискнёт снять повязку, умрёт…

Что нас ждёт: международный бестселлер, лауреат и номинант нескольких жанровых премий. Главное в этой книге — атмосфера неизвестного ужаса.

Рэмси Кэмпбелл «Усмешка тьмы»

Переживающий нелёгкие времена критик Саймон Лестер собирается написать книгу о Табби Теккерее, некогда известном комическом актёре времён немого кино. Однако, изучая жизнь своего героя, Лестер начинает подозревать, что Теккерей был настоящим монстром. Причём в буквальном смысле…

Что нас ждёт: очень противоречивый роман, который одни называют лучшей книгой Кэмпбелла, известного британского мастера ужасов, другие же — его величайшим провалом. Истина, скорее всего, где-то посередине — впрочем, роман получил Британскую премию фэнтези. Ну а то, что книга реально страшная, признают всё, кому довелось дочитать её до конца и не сойти с ума.

Новеллизации

Йон Колфер «Железный человек: Латная перчатка»

Йон Колфер «Железный человек: Латная перчатка»

Магнат и технический гений Тони Старк, он же супергерой Железный человек, отправляется на международный экологический конгресс в Дублине. Причём для разнообразия без своего знаменитого высокотехнологичного костюма. Но покой Старку только снится — его давний недруг угрожает убить участников конгресса. И, чтобы выбраться из передряги самому и спасти других людей, Тони придётся поднапрячь «серые клеточки»…

Что нас ждёт: главная приманка в этой книге — её автор, ирландец Йон Колфер, который умёт сочинять неплохие триллеры, да ещё с юмором. Так что и от истории про Железного человека в исполнении Колфера можно ждать не просто обычного мордобоя из жизни супергероев.

Грег Кокс «Планета обезьян. Война»

Йон Колфер «Железный человек: Латная перчатка»

Предводитель обезьян Цезарь с соплеменниками сражается насмерть против армии людей, которой командует беспощадный Полковник. Под занавес Цезарь и Полковник сойдутся в эпической битве, которая определит будущее планеты…

Что нас ждёт: новеллизация одноимённого фильма Мэтта Ривза, который выходит в июле. В лучшем случае мы получим массу бонусных эпизодов, которые послужат дополнением к фильму и помогут лучше раскрыть мотивы персонажей. В худшем — текстовой вариант видеоряда.

Переиздания

Фриц Лейбер «Серебряные яйцеглавы»

Фриц Лейбер «Серебряные яйцеглавы»

Сборник одного из классиков американской фантастики, куда вошли два романа и несколько рассказов. Самое известное произведение сборника — заглавный роман, довольно язвительная сатира на окололитературный мир. Действие происходит в будущем, когда все писатели пользуются «словомельницами» — своеобразными компьютерами, куда можно закачать идею книги, и машина сама сочинит текст. Писатель Гаспар де ля Нюи оказывается втянут в странные приключения, которые приводят к восстанию писателей.

Что нас ждёт: произведения выдающегося американского фантаста в достойном переводе. В России книги Лейбера выходили и ранее, но в большинстве своём в какие-то совсем уж дремучие времена.

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Борис Невский
Борис Невский
Редактор раздела о литературе в «Мире фантастики».


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