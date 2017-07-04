«Тополиный пух, жара, июль…» Ну, положим, пока жары особо не наблюдается. Но наступающая середина лета как бы намекает на время отдыха от всяческих забот. А вот книжники уже отдыхают, ведь июль традиционно едва ли не самый мёртвый месяц в плане новинок. Нельзя сказать, что не выйдет совсем ничего интересного, но наиболее «вкусное» — это в основном анонсированные ранее книги, которые по разным причинам задержались на пути к читателю. Тем не менее кое-что чисто июльское порадует поклонников фантастики.

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2017 Самые интересные книги июня — от новой книги Нила Геймана и переиздания «Хроник Амбера» до неизданной ранее книги автора «Шардика» и культовой французской графической космооперы.

Бестселлер месяца

Джим Бёрнс «Искусство Джима Бёрнса. Гиперсвет»



Артбук с избранными работами Джима Бёрнса — одного из ведущих фантастических художников, работавшего над обложками книг Нила Геймана, Терри Пратчетта, Грега Бира, Энн Маккеффри, Роберта Силверберга, Джо Холдемана, Питера Гамильтона, Тимоти Зана и многих других авторов.

На 160 страницах альбома представлены многие известные произведения Бёрнса, причём нередко в развитии: от первоначальных эскизов до полных вариантов, а также обложки книг, где эти картины использовались.

Что нас ждёт: красочное издание, которое в 2015 году было номинировано на премию журнала «Локус». Отличный подарок, и не только для любителей фантастики. Ведь Джим Бёрнс действительно талантливый художник.

Фэнтези

Глен Кук «Жестокие игры богов»

Четвёртый роман цикла «Орудия ночи». Мир охвачен войной, в результате которой многие государства лишились своих правителей. Империя Грааля потеряла императрицу Катрин, и даже Церковь осталась без Патриарха, который хоть и выжил, но вынужден скрываться. Однако повержен и жестокий бог Харулк Ветроходец, так что его потусторонние создания теперь тоже без вождя. Ночь распростёрлась над миром, но огонёк надежды ещё тлеет…

Что нас ждёт: цикл «Орудия ночи» не столь известен, как знаменитый «Чёрный Отряд». Но тем, кому нравится тёмное фэнтези Кука, этот цикл прочитать стоит. Герои цикла — суровые и жестокие люди, вынужденные жить в кровавые времена. Таких мы и любим.

Ли Бардуго «Шестёрка воронов»

Юношеское фэнтези из цикла с довольно забавным названием «Мир Гриши». Место действия — магическая страна Равка, чем-то похожая на Российскую Империю. В городе Кеттердам живёт юный вор Каз Бреккер. Однажды ему выпадает случай осуществить масштабное ограбление, но одному ему с этим не справиться — придётся собрать команду. Беда в том, что члены воровской шайки подобрались такие, что только успевай карманы проверять…

Что нас ждёт: фэнтезийные «Одиннадцать друзей Оушена», да ещё с оглядкой на русскую историю и культуру? Должно быть как минимум забавно.

Диана Уинн Джонс «Страшная тайна»

Быть магидом очень непросто. Руперт Венейблз — младший магид Земли, который ведает делами в империи Корифоса. Командировки в империю Руперта очень не любит — никогда не знаешь, что выкинут тамошние власти. Вот и сейчас: император сначала казнил старшего сына, а потом и сам погиб. Теперь Руперту предстоит отыскать наследника, а вдобавок нужно найти нового магида. Руперт разрывается между этими делами, лишь смутно догадываясь, что, возможно, все эти бурные события как-то связаны…

Что нас ждёт: ранее не издававшийся у нас роман от классика юношеского фэнтези, которая обрела всемирную славу гораздо раньше Джоан Роулинг.

Научная фантастика

Антология «Царствие Хаоса»

Второй сборник из условной трилогии антологий, составленных Джоном Джозефом Адамсом и Хью Хауи и посвящённых НФ-апокалипсису. В первой антологии «Хаос на пороге» рассказывалось о событиях, предшествующих катастрофе. «Царствие хаоса», в свою очередь, посвящено непосредственно апокалиптическим событиям, когда человечество подвергается уничтожению.

Что нас ждёт: Два десятка новых историй о конце света. Среди авторов — Нэнси Кресс, Кен Лю, Дэвид Веллингтон, Элизабет Бир, Бен Х. Уинтерс, Хью Хауи и многие другие известные фантасты.

Хоррор

Джош Малерман «Птичий короб»

Человечеству пришёл конец. Немногие выжившие прячутся в домах с плотно заколоченными окнами. Ведь за порогом бродит смерть — и один лишь взгляд на неизвестное Нечто фатален. Однако Мэлори, мать-одиночка с двумя детьми, решает отправиться туда, где, по слухам, ещё безопасно. Семье предстоит проплыть двадцать миль вниз по реке — и весь этот путь им надо проделать с завязанными глазами, потому что тот, кто рискнёт снять повязку, умрёт…

Что нас ждёт: международный бестселлер, лауреат и номинант нескольких жанровых премий. Главное в этой книге — атмосфера неизвестного ужаса.

Рэмси Кэмпбелл «Усмешка тьмы»

Переживающий нелёгкие времена критик Саймон Лестер собирается написать книгу о Табби Теккерее, некогда известном комическом актёре времён немого кино. Однако, изучая жизнь своего героя, Лестер начинает подозревать, что Теккерей был настоящим монстром. Причём в буквальном смысле…

Что нас ждёт: очень противоречивый роман, который одни называют лучшей книгой Кэмпбелла, известного британского мастера ужасов, другие же — его величайшим провалом. Истина, скорее всего, где-то посередине — впрочем, роман получил Британскую премию фэнтези. Ну а то, что книга реально страшная, признают всё, кому довелось дочитать её до конца и не сойти с ума.

Новеллизации

Йон Колфер «Железный человек: Латная перчатка»

Магнат и технический гений Тони Старк, он же супергерой Железный человек, отправляется на международный экологический конгресс в Дублине. Причём для разнообразия без своего знаменитого высокотехнологичного костюма. Но покой Старку только снится — его давний недруг угрожает убить участников конгресса. И, чтобы выбраться из передряги самому и спасти других людей, Тони придётся поднапрячь «серые клеточки»…

Что нас ждёт: главная приманка в этой книге — её автор, ирландец Йон Колфер, который умёт сочинять неплохие триллеры, да ещё с юмором. Так что и от истории про Железного человека в исполнении Колфера можно ждать не просто обычного мордобоя из жизни супергероев.

Грег Кокс «Планета обезьян. Война»

Предводитель обезьян Цезарь с соплеменниками сражается насмерть против армии людей, которой командует беспощадный Полковник. Под занавес Цезарь и Полковник сойдутся в эпической битве, которая определит будущее планеты…

Что нас ждёт: новеллизация одноимённого фильма Мэтта Ривза, который выходит в июле. В лучшем случае мы получим массу бонусных эпизодов, которые послужат дополнением к фильму и помогут лучше раскрыть мотивы персонажей. В худшем — текстовой вариант видеоряда.

Переиздания

Фриц Лейбер «Серебряные яйцеглавы»

Сборник одного из классиков американской фантастики, куда вошли два романа и несколько рассказов. Самое известное произведение сборника — заглавный роман, довольно язвительная сатира на окололитературный мир. Действие происходит в будущем, когда все писатели пользуются «словомельницами» — своеобразными компьютерами, куда можно закачать идею книги, и машина сама сочинит текст. Писатель Гаспар де ля Нюи оказывается втянут в странные приключения, которые приводят к восстанию писателей.

Что нас ждёт: произведения выдающегося американского фантаста в достойном переводе. В России книги Лейбера выходили и ранее, но в большинстве своём в какие-то совсем уж дремучие времена.

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