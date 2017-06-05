Вот и лето пришло. Но до времени всеобщих отпусков ещё далеко, и книжные новинки продолжают выходить бесперебойно. В июне мы ждём пару ярких фэнтези от отечественных авторов. И пару замечательных книг зарубежных мэтров: одна совершенно свежая, другая же впервые выходит на русском спустя три десятка лет после оригинального издания. Узнаем мы и новые имена. Ну и за переизданиями дело не станет.

Главное за месяц

Ник Перумов

«Охотники. Пророчества Разрушения»

Мэтр отечественного эпического фэнтези представит роман о вселенной Упорядоченного, который откроет совершенно новый цикл.

Много веков чародеи противостояли вампирам, обороняя от них обычных людей. Но неожиданно стороны заключают мир, одобренный как Капитулом магов, так и вождями Ночного народа. Какая роль в этих событиях отведена безымянному охотнику и его ученику, одной из самых талантливых чародеек Конгрегации Алисанде дю Варгас и учёному целителю мэтру Бонавентуре?

Что нас ждёт: судя по всему, скорее авантюрно-героическое, нежели эпическое фэнтези. Впрочем, Перумов умеет совмещать под одной обложкой различные фэнтезийные направления. Фанатов у Ника немало, так что новый роман имеет все шансы стать главным фантастическим бестселлером июня.

Нил Гейман

«Скандинавские боги»

Северная мифология лежит в основе многих фэнтезийных произведений. Истории о великих богах и героях, причудливых созданиях и ужасных монстрах и, конечно, Рагнарёк — одновременно гибель всего сущего и рождение нового мира. В книге Геймана оригинальные мифы адаптированы под формат «романа в рассказах», завязкой которого служит похищение молота Тора.

Что нас ждёт: автор «Американских богов» вдыхает новую жизнь в древние легенды, пересказывая скандинавскую мифологию языком современности. «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна и «Сказки Старой Англии» Редьярда Киплинга давно стали литературной классикой. Интересно, присоединится ли к ним адаптация Нила Геймана?

Классика

Ричард Адамс

«Майя»

Действие «Майи» происходит в мире знаменитого романа Адамса «Шардик» — псевдоисторической фантазии, которую сравнивают с «Властелином колец» и «Нарнией». Правда, это не продолжение, а своеобразный приквел, чьи события разворачиваются в той же Бекланской империи. Итак, пятнадцатилетнюю Майю продают в рабство, и из деревенского захолустья она попадает в имперскую столицу с её неисчислимыми соблазнами и головоломными интригами…

Что нас ждёт: ещё одна выразительная авантюрная драма от автора «Обитателей холмов». Это первое издание «Майи» на русском языке, хотя в оригинале роман вышел ещё в 1984-м.

Фэнтези

Вера Камша

«Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»

Второй том (из четырёх) последней (честно-честно) книги отличного авантюрно-исторического фэнтези «Отблески Этерны», в котором чувствуется влияние Мартина и Дюма. Это, конечно, радует — тем более что к читателям, наконец, вернётся любимый многими Рокэ Алва. Правда, выход двух финальных томов состоится, судя по всему, только осенью. Что ж, ждали годы, подождём и месяцы…

Что нас ждёт: финальный роман эпопеи «Сердце Зверя», куда входит и «Рассвет», насчитывает более четырёх тысяч страниц, и одним томом такой «кирпич» ну никак не выпустишь. Будем надеяться, что многолетнее ожидание было не напрасным.

Рецензия на первый том Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый» Пусть события «Рассвета» развиваются неспешно, они явно двигают сюжет к развязке, и путь к ней остаётся не менее интересным, чем в предыдущих романах цикла.

Майкл Салливан

«Коронная башня»

Фэнтезийные романы Майкла Салливана рассказывают о приключениях двух авантюристов, которые оказались в центре эпических потрясений. Книги Салливана обрели у нас немало поклонников, поэтому неудивительно, что до нас нас добрались и романы-приквелы основного цикла. Однажды молодой наёмник Адриан Блэкуотер становится свидетелем убийства, в совершении которого подозревается некий угрюмый тип по имени Ройс…

Что нас ждёт: очередная порция увлекательных приключений. «Хроники Рийрии» не так эпичны, как «Откровения», — в этой книге герои только обретают славу непревзойдённых головорезов и ловких жуликов.

Стивен Эриан

«Боевой маг»

Мир охвачен войной. Её развязал безумный король Тэйкон, захвативший уже немало земель. Войска Тэйкона активно используют магию, с помощью которой можно сжигать целые города или насылать бури. В центре истории трое героев: боевой маг, простой солдат и принцесса-шпионка. Их невероятным приключениям и посвящена книга, которая открывает трилогию «Эпоха тьмы».

Что нас ждёт: этот роман Стивена Эриана был номинантом премии Дэвида Геммела за «Лучший дебют». Вся трилогия уже вышла на английском, и, если она понравится отечественному читателю, можно ожидать, что АСТ не замедлит с выпуском оставшихся книг.

Джон Холлинс

«Золото дураков»

Первый роман цикла «Под властью драконов». Люди из королевства Кондорра изнемогают под властью патологически жадных драконов. Однако несколько смельчаков решаются бросить вызов огнедышащим властелинам. Но какая пёстрая подобралась компания! Фермер, наёмница, человекоящер и маг пытаются проникнуть в самое сердце драконьих владений и похитить накопленное ими золото.

Что нас ждёт: юмористическое приключение, которое описывается как гибрид «Хоббита» с «Одиннадцатью друзьями Оушена». Что ж, фэнтезийный юмор может быть разным. Посмотрим, насколько удачно шутит Джон Холлинс (это, кстати, псевдоним писателя, ранее сочинявшего только детективы).

Научная фантастика

К. Б. Уэджерс

«В тени трона»

Принцесса Хейл Бристоль, сбежав из дома, много лет спустя превратилась в знаменитую наёмницу и контрабандистку, чьё имя известно всей галактике. Однако время бесшабашных авантюр прошло, ведь Хейл — единственная оставшаяся в живых наследница престола. Так что, хочешь не хочешь, придётся вставать во главе Империи, ведущей изнурительную войну.

Что нас ждёт: первый том космооперного цикла, героиню которого именуют «Ханом Соло в юбке». Должно быть интересно.

Скотт Вестерфельд, Марго Лэнеган, Дебора Бьянкотти

«Зерои»

У шестерых подростков, живущих в одном городе, шансы на встречу были крайне малы: слишком уж они разные. Но их свели вместе уникальные способности. Итан обладает Голосом, который помогает исполнять все его желания. Келси может управлять настроением других людей. Незрячая Райли способна видеть чужими глазами. Чизара может уничтожать электронику силой мысли. Натаниэль легко становится вожаком любой компании. Тибо ускользает из человеческой памяти. Какой простор для злоупотреблений…

Что нас ждёт: совместный проект трёх известных авторов юношеской фантастики, начало планируемой трилогии, нечто среднее между «Героями» и «Людьми Икс».

Переиздания

Роджер Желязны

«Хроники Амбера»

Знаменитые «Хроники Амбера» — вся декалогия в одном громадном томе, более тысячи страниц!

Королевство Амбер — центр мироздания, а все остальные миры (включая Землю) — лишь его Тени. Кроме Царства Хаоса — зеркального отражения Амбера, где все наоборот. Между Амбером и Хаосом идёт непрерывная борьба, куда втянуты дети семей, правящих этими мирами… Цикл Желязны — великолепная фэнтезийная авантюра: харизматичные герои и злодеи, колоритная вселенная, эффектные сражения, изощрённые интриги и множество отсылок к мифологии разных народов.

Что нас ждёт: выдающееся произведение под одной обложкой, красиво оформленное и в достойном переводе — отличный подарок, особенно для тех, кто эти книги ещё не читал.

Читайте также «Хроники Амбера» — миры и отражения Роджера Желязны Вспоминаем удивительную мультивселенную, в которой все миры — лишь отражения одного из двух полюсов, Королевства Амбер или Дворов Хаоса.

Уолтер М. Миллер-младший

«Гимн Лейбовицу»

После ядерной войны цивилизация отброшена в средневековье, и люди ненавидят учёных. Ведь именно проклятые умники довели мир до гибели! Однако научные знания всё же сохранились — внутри матери-церкви. Обитатели удалённого аббатства, расположенного в пустыне на юго-западе США, в течение веков собирают все доступные знания. И, возможно, эта титаническая работа возродит цивилизацию. Но стоит ли её возрождать?

Что нас ждёт: переиздание классического романа постапокалиптической НФ в совершенно новом переводе.

«Под одним солнцем: наша добрая старая фантастика»

Объёмный том, под тысячу страниц, куда вошли произведения советских фантастов: лучшие образцы жанра 1950-х — начала 1970-х годов. Некоторые вещи не переиздавались уже очень давно — например, роман Виктора Невинского «Под одним солнцем» (1964) или повесть Ариадны Громовой и Рафаила Нудельмана «Вселенная за углом» (1971).

Что нас ждёт: тексты двух десятков советских фантастов. Для одних читателей — повод поностальгировать о славном прошлом, для других — возможность сравнить современных авторов с их предшественниками.

Графические романы

Рик Ремендер

«Токийский призрак. Атомный сад»

Издательство Fanzon открывает новую серию «Комиксы. Современная классика» романом «Токийский призрак. Атомный сад».

2089 год. Ради цифровых улучшений люди готовы воровать, грабить и убивать. Виртуальные наслаждения — главный наркотик и смысл жизни, и всей этой сферой заправляет криминал. А своеобразными третейскими судьями в бандитских разборках выступают констебли Лёд Дент и Дебби Декэй… И вот однажды эта парочка оказывается в последней стране, свободной от технологий: Токийской Нации Сада.

Что нас ждёт: увлекательный киберпанк, иллюстрированный Шоном Мёрфи, который работал над комиксами линейки «Бэтмен. Год первый». Это недетская история с рейтингом «18+» — нецензурная лексика, чёрный юмор, жёсткие сцены. И одновременно — серьёзные мысли.

Брайан Аззарелло

«Джокер»

Предводитель всех преступников Готэм-сити, ужасный Джокер, на свободе! Он выбрался из психушки, но за время его отсутствия бывшие подчинённые списали Джокера со счётов, решив, что тот уже не вернётся. И теперь зловещий клоун жаждет утопить Готэм в крови.

Что нас ждёт: классический криминальный нуар, путешествие по мрачному городу среди залитых дождём улиц и сплошных разочарований.

Пьер Кристен, Жан-Клод Мезьер

«Валериан. Книга 1»

Культовый французский комикс, который впервые появился в 1967 году. Захватывающие приключения пространственно-временного агента Валериана и его рыжеволосой напарницы Лорелин послужили основой для нового фильма Люка Бессонна: его «Валериан и город тысячи планет» появится на экранах в августе.

Что нас ждёт: старомодная, но чертовски стильная космоопера.