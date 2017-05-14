Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый»

Рубеж эпох принёс на земли Кэртианы немало бед. Вереницу войн, в которых грань между давним врагом и новым союзником зачастую едва заметна. Таинственный мистический недуг, превращающий людей в бесноватых безумцев. И «выходцев», которым не лежится в могилах, так что они продолжают вмешиваться в дела живых. В Кэртиане грядёт заря новой эпохи, и то, какой она будет, зависит как от исхода сражений, так и от разгадки древних тайн.

Роман

Жанр: историческое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2017

Художник: Я. Кучеева

Серия: «Фэнтези Ника Перумова»

608 стр., 4000 экз.

«Отблески Этерны», часть 5, книга 3

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На протяжении большей части своей писательской карьеры Вера Камша отличалась изрядной продуктивностью. Много лет она регулярно радовала своих читателей хотя бы одним, а подчас и парой романов за год. Однако в 2012 году наступила пауза. Хотя цикл «Отблески Этерны», казалось, уверенно приближался к финалу, перерыв после выхода романа «Синий взгляд смерти. Полночь» растянулся почти на пять лет. За это время Камша порадовала нас несколькими отличными рассказами, но мы с нетерпением ожидали развязки «Отблесков». И вот, наконец, ожидание подходит к концу.

Финал сериала будет состоять из четырёх томов, но, хотя выходить они будут по отдельности, долго дожидаться каждого из них не придётся. По планам издательства они будут появляться на прилавках с периодичностью в несколько недель.

С первых книг серии состав основных действующих лиц успел существенно измениться. Если поначалу повествование было сконцентрировано прежде всего на Ричарде, Рокэ и Робере, то на страницах первой части «Рассвета» только последнему уделено достаточно внимания. И хотя пропавший Рокэ, без сомнения, ещё не сказал своего веского слова, пока на первые роли вышли другие персонажи. Они, впрочем, нам тоже давно знакомы. Герцог Лионель Савиньяк, на чьи плечи легла ответственность за судьбу Талига. Маршал Гайифы Карло Капрас — его родина подверглась иноземному нашествию, и он возвращается домой, чтобы навести там порядок. Юный Руперт Фельсенбург, который уже не может быть просто лихим офицером, ведь его страну охватил хаос, и он один из немногих, кто может предотвратить катастрофу. Все они начали выходить на первый план ещё в предыдущих частях цикла и уже успели показать, что по яркости ничуть не уступают протагонистам начальных романов.

Автор начинает раскрывать карты, давая ответы на загадки из прошлых книг

На долю этих героев, как и других важных действующих лиц вроде виконта Валме, принцессы Матильды, Мэллит и генерала Ариго, ещё в предыдущих томах выпало немало испытаний, войн и приключений. На страницах «Рассвета» большинство персонажей получают относительную передышку. Одни сражения уже отгремели, другие ещё впереди, а бесноватые и выходцы остаются большими, но уже более-менее привычными проблемами.

Эта пауза даёт одним героям время, чтобы разобраться в старых преступлениях и попытаться проникнуть в мистические тайны излома эпох, другим — возможность выбрать свой дальнейший путь или сыграть в дипломатические игры, а кому-то даже нежданно-негаданно наладить личную жизнь… Не сомневаемся, поклонникам «Отблесков Этерны» наблюдать за этим будет не менее интересно, чем за войнами и интригами. Тем более что писательница начинает раскрывать карты, давая ответы на многие загадки из прошлых книг.

Итог: затянувшееся ожидание подходит к концу. Пусть события «Рассвета» развиваются неспешно, они явно двигают сюжет к развязке, и путь к ней остаётся не менее интересным, чем в предыдущих романах цикла.

Поклонники ждут Сдав первую часть «Рассвета» в издательство, Вера Камша устроила на своём форуме опрос, чтобы узнать, какие истории хотели бы прочесть поклонники после завершения «Отблесков Этерны». Лидерами оказались повести-приквелы к самим «Отблескам», а также роман «Дикий ветер», который должен завершить цикл «Хроники Арции», начатый ещё до «Отблесков Этерны». Результаты вполне предсказуемы. По теме Длинные книжные циклы — добро? Мнения писателей Пехов, Перумов, Злотников, Раткевичи и другие известные фантасты рассуждают о многотомных книжных сериях.

— Буду откровенен. Встреться мы в Двадцатилетнюю, я бы вас убил. Таких врагов, как вы, возвращать к армии нельзя. — Даже в обмен на таких, как ваш брат? — Руппи не ёрничал, он в самом деле хотел понять. — Таких, как мои братья — оба — возвращать соотечественникам следует обязательно, — обрадовал Савиньяк. — Это банальная предусмотрительность на случай обычного поражения в обычной войне. К несчастью, милые традиционные войны сейчас — непозволительная роскошь, поэтому отпускать нужно подобных вам.

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