На май запланировано довольно много громких новинок. Это, конечно, не гарантирует, что книга появится на прилавках, ведь перенос релизов — обычная практика для отечественных издателей. Впрочем, кое-что из нашей подборки уже можно найти в продаже, кое-что гарантированно появится до конца месяца, ну а отдельные вещи, возможно, ещё придётся подождать — тут уж как повезёт.

Предыдущий выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2017 Самые интересные новинки и переиздания, которые мы будем читать в апреле.

Бестселлер месяца

Дж.К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают. Оригинальный сценарий»

Полноценный дебют «мамы Гарри Поттера» в качестве киносценариста — ранее она была только консультантом при экранизации поттерианы. Успех книжного издания пьесы о Проклятом дитя ясно дал понять: публика сметёт с прилавков всё, что Роулинг сочинит о волшебном мире. Немудрено, что сценарий нового фильма тоже пошёл в дело.

Начало XX века. Исследователь и магизоолог Ньют Саламандер только что завершил кругосветное путешествие в поисках самых редких и необычных волшебных существ. Он прибывает в Нью-Йорк с намерением задержаться там совсем ненадолго. Но тут из его чемодана сбежало несколько фантастических тварей, и это повлекло за собой проблемы…

Что нас ждёт: авантюрная история о дружбе, волшебстве и хаосе, произошедшая в мире Гарри Поттера за много лет до рождения Мальчика-который-выжил. Основной перевод сценария сделала кинокомпания Warner Brothers, лишь некоторые технические фрагменты переведены специалистами издательств «Азбука» и «Махаон».

В России книга выйдет 16 мая.

Фэнтези

Вера Камша

«Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть первая»

Ну, наконец-то! Всё-таки неспроста «Мир фантастики» в традиционном материале «Ожидания 2017» поставил на первое место «загадочную книгу отечественного писателя». Это вот она и есть… Спустя пять лет после предыдущего тома, после множества проволочек и отсрочек финальная книга фэнтезийной эпопеи «Отблески Этерны» всё-таки увидит свет. Правда, это только первая часть третьей книги третьего тома пятого романа цикла… Не запутались? Такой головоломной структуры даже Роберт Джордан и Джордж Мартин не придумали! Но, как бы то ни было, сериал вышел на финишную прямую, что не может не радовать.

Что нас ждёт: будем надеяться, ожидание было не напрасным и эта масштабнейшая эпопея псевдоисторического фэнтези в духе Джорджа Мартина и Александра Дюма получит эффектную и логичную концовку. Издательство «Эксмо» обещает выпустить окончание цикла несколькими томами с промежутками в несколько недель. Поглядим…

Ярослав Гжендович

«Владыка ледяного сада: Ночной Странник»

Далёкая планета Мидгаард населена разумными живыми существами, похожими на людей. Земляне под прикрытием исследуют планету, но с большими трудностями: на Мидгаарде по непонятной причине не действует электроника. Однажды исследовательская станция из восьми человек перестаёт выходить на связь. Спасать их отправляется Вуко Драккайнен, генетически изменённый спецагент. Он почти сверхчеловек, но для выполнения миссии ему понадобятся не только суперспособности, но и немалая толика удачи, ведь на этой планете существует настоящая магия…

Что нас ждёт: первый роман тетралогии «научного фэнтези», которая сюжетно напоминает знаменитую книгу Стругацких «Трудно быть богом». Хотя произведение Гжендовича всё-таки помасштабнее будет… Приятно, что АСТ продолжает знакомить российских читателей с творчеством наиболее ярких польских фантастов.

Брендон Сандерсон

«Архив Буресвета. Книга 2. Слова сияния»

Продолжение «Пути королей». Вопреки ожиданиям врагов, Каладин Благословенный Бурей не умер рабом, а возглавил личную гвардию великого князя, и теперь на его плечах лежит обязанность защищать самого короля. В это же время в сердце Расколотых равнин паршенди, уставшие от многолетней войны, делают роковой выбор и обращаются за помощью к той самой силе, от которой некогда бежали их предки. Выдержат ли герои новые испытания? Станут ли новыми Сияющими рыцарями? Над Рошаром сгущаются тени…

Что нас ждёт: длиннющая фэнтези-эпопея (только в этом романе 1248 страниц!) — и пока без финала. Третий том цикла появится в ноябре — пока только на английском. А ведь Сандерсон запланировал ещё четвёртый и пятый тома… Похоже, перед нами долгострой, подобный циклам Мартина и Ротфусса. Даже с российским изданием пока нет ясности — «Слова сияния» анонсируются «Азбукой» ещё с марта. И не факт, что книга выйдет именно в мае.

Генри Лайон Олди

«Свет мой, зеркальце»

Борис Ямщик, писатель, работающий в жанре «литературы ужасов», однажды произносит: «Свет мой, зеркальце! Скажи…» — и зеркальце отвечает ему. С этой минуты жизнь Ямщика делает крутой поворот. Отражение ведёт себя самым неприятным образом, превращая жизнь оригинала в кошмар. Близкие Ямщика под угрозой, кое-кто успел серьёзно пострадать, и надо срочно найти способ укротить пакостного двойника. Удастся ли Ямщику справиться с отражением, имеющим виды на своего хозяина, — или сопротивление лишь ухудшит и без того скверное положение?

Что нас ждёт: в новом романе известных мастеров фантастики, как в зеркале, отражаются тёмные и светлые уголки человеческой души, и временами свет меняется местами с тьмой. Роман анонсирован «Азбукой» на май — хотя, возможно, выйдет позже.

Научная фантастика

Йен Макдональд

«Новая Луна»

Луна — новое государство, где нет законов и всем заправляют пять Драконов — кланов-корпораций. Но их основатели стареют, и между многочисленными наследниками развязывается жестокая борьба. Адриане Корте восемьдесят. Её семья управляет корпорацией «Корта Элиу». И теперь, когда с таким трудом завоёванный мир начинает трещать по швам, дети Адрианы должны спасти империю матери от развала… а ещё от самих себя.

Что нас ждёт: эпическая НФ-сага об интригах, предательствах и мести в жестоком и потрясающе реалистичном мире будущего. После подростковой трилогии «Эвернесс» британский писатель вернулся к жёсткой «взрослой» НФ, которая некогда принесла ему мировую славу.

Мистика и хоррор

Антология «Новая книга ужасов»

Имя Стивена Джонса хорошо известно всем любителям хоррора. И в этом немалая заслуга легендарной серии антологий Best New Horror, редактором-составителем которой он работает уже более четверти века. Это юбилейное издание, подготовленное к двадцатилетию серии, вобрало в себя всё самое лучшее, что произошло в англо-американском хорроре с 1989 по 2008 год.

Что нас ждёт: уникальная ретроспектива хоррора, которая будет интересна не только любителям этого жанра. Почти половина из более чем двух десятков рассказов антологии впервые переведена на русский язык.

Переиздания

Джон Краули

«Маленький, большой»

Городской клерк Смоки Барнабл женится на Дейли Элис Дринкуотер, дочери детского писателя, и они отправляются жить в усадьбу Эджвуд, не отмеченную на картах. Это загадочное сооружение, кажется, вмещает в себя чуть ли не весь мир — чем глубже в него заходишь, тем больше оно становится. Герои романа поколение за поколением ощущают неочевидное присутствие сверхъестественных сил и неосознанно разыгрывают романтическую оперу по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь».

Что нас ждёт: переиздание шедевра «интеллектуального фэнтези» в новой редакции перевода и с изрядным количеством комментариев. Да ещё и в качественном оформлении!

Синклер Льюис

«У нас это невозможно»

Классика мировой литературы, роман 1935 года, в котором известный американский писатель показывает, что могло бы произойти, если бы к власти в США пришли фашисты. Книга одновременно относится к нескольким жанрам — это антиутопия, альтернативная история и роман-предупреждение. Отчасти это и злободневный исторический роман, ведь Льюис списал своего ультраправого радикала Уиндрипа с реального сенатора Хью Лонга, пытавшегося конкурировать с Франклином Рузвельтом на выборах 1936 года.

Что нас ждёт: кто бы мог подумать, что в XXI веке эта книга неожиданно вернёт себе актуальность? Увы, но в некоторых странах мира перекрасившиеся фашисты действительно рвутся к власти… Уверены, что «у нас это невозможно»?