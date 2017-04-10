Апрель в этом году выдался не очень урожайным на новинки. Во многом это связано с тем, что у издательства АСТ многие планы сдвинулись на месяц из-за проблем с типографией. Но даже с учётом этого читатели хорошей фантастики не останутся без новых книг. Как обычно, часть вещей из нашей подборки уже вышла, а остальные появятся до конца месяца.

Научная фантастика и космоопера

Тед Косматка «Мерцающие»

Молодой учёный совершает открытие, переворачивающее представления о природе Вселенной. В результате во всём мире разгорается конфликт между наукой и теологией, между сторонниками свободы воли и теми, кто считает, что всё предопределено. Вдобавок за учёным кто-то следит. Кто-то очень могущественный, считающий, что с подобными экспериментами пора заканчивать.

Что нас ждёт: НФ-триллер, построенный на развитии идей квантовой механики.

Детская и подростковая фантастика

Серия «Вселенная фантастики»

Издательство «Эксмо» неожиданно объявило о старте новой серии, в которой должны быть переизданы лучшие советские фантастические повести для детей. Сделать так, чтобы современные младшие школьники заинтересовались этими книгами, — задача не из простых, но, судя по анонсам, издатели сделали всё возможное: отобрали и в самом деле лучшие произведения, но не из тех, что уже сто раз издавались (как книги Кира Булычёва про Алису).

Первым томом серии станет повесть от автора «Электроника» Евгения Велтистова «Гум-гам». В ней школьник Максим подружился с жителем другой планеты по имени Гум-гам, который может почти всё — главное, никаких вопросов «почему?», «зачем?» и «как?». Затем последуют «33 марта» Мелентьева, «Пятеро в звездолёте» Мошковского, книги Марка Сергеева и Святослава Сахарнова.

Что нас ждёт: отлично оформленная (не в советской стилистике, за что отдельное спасибо издательству), замечательная, но практически забытая за последние пару десятилетий детская фантастика.

Фэнтези

Абдул аль-Хазред «Некрономикон. Аль-Азиф, или Шёпот ночных демонов»

Не написать про это издание мы не могли, хотя и понимаем, что поддаёмся на маркетинговый ход издательства «Альфа-книга». Конечно, перед нами не сам «Некрономикон», а неторопливое «арабское» фэнтези, в котором Абдул аль-Хазред, легендарный автор «Некрономикона», рассказывает историю своей жизни.

Что нас ждёт: очень сложно сказать, насколько настоящий автор книги справился с заявленной темой, но мы твёрдо убеждены: если ему не удалось, Великие Древние придут за ним и накажут за попытку выехать на чужой популярности.

Терри Пратчетт «Поддай пару!»

Наладив в предыдущих романах работу Почты, Банка и Монетного двора Анк-Морпорка, на этот раз обаятельный авантюрист Мокриц фон Липвиг возьмётся за железные дороги! А ещё это последний из «взрослых» романов о Плоском мире. С этим сложно смириться, но больше их не будет никогда.

Что нас ждёт: немного вторичная, но совершенно «пратчеттовская» книга, в которой продолжается рассказ о промышленной революции, социализации гоблинов, конфликтах среди гномов и так далее.

Хоррор и мистика

Грэм Мастертон «Жертвоприношение»

Начинаясь как вполне типовая история о доме с привидениями, где главный герой попадает в старинный особняк и в первую же ночь начинает слышать непонятные шорохи, видеть умерших и так далее, «Жертвоприношение» постепенно превращается в один из лучших романов-трибьютов в стилистике «Мифов Ктулху» Говарда Лавкрафта.

Что нас ждёт: на самом деле страшный роман от одного из лучших авторов хоррора. Особенно понравится тем, кто читал «Сны в ведьмином доме» Лавкрафта.

Алекс Лейк «Исчезнувшая дочь»

Пятилетняя Анна пропала прямо с порога школы, ни оставив и следа. Для супругов Краун, которые не знают, что с ней и где она, это сущий ад. Но настоящий кошмар начнётся, когда через неделю их дочь вернётся домой, совершенно не помня, что с ней случилось…

Что нас ждёт: психологический триллер в духе «Исчезнувшей» и прочих подобных книг и фильмов, но с существенным отличием: параллельно с основным повествованием идут вставные фрагменты, где происходящее описано с точки зрения похитителей, кем бы они ни были.