Антология «Хаос на пороге»

Сборник рассказов, где показана Земля накануне конца света. В постапокалипсисе составители «Хаоса на пороге» разбираются неплохо: Джон Джозеф Адамс, опытный редактор, собирал антологии «Апокалипсис» и «Когда мёртвые оживут» (выходившие на русском), а Хью Хауи известен у нас как автор любопытного цикла «Бункер». Но им — а вместе с ними и читателям — определённо не хватало историй о том, каким образом человечество докатилось до конца света и как его отдельные представители переживают грядущую встречу с неизбежным.

The Apocalypse Triptych: The End Is Nigh

Межавторская антология

Жанр: фантастика «ближнего прицела», апокалиптическая НФ

Составители: Джон Джозеф Адамс, Хью Хауи

Выход оригинала: 2014

Переводчики: П. Кодряной, Е. Корягина, Я. Красовская и другие

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Фантастика: классика и современность»

480 стр., 2500 экз.

«Триптих Апокалипсиса», часть 1

