Алекс Маршалл «Корона за холодное серебро»

Легендарная «Кобальтовая королева» София, некогда завоевавшая Багряную империю и исчезнувшая при загадочных обстоятельствах, вновь собирает свою Пятёрку негодяев, чтобы отомстить новой правительнице…

Alex Marshall

A Crown for Cold Silver

Роман

Жанр: героическое тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2015

Художник: Л. Панепито

Переводчик: А. Олефир

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

672 стр., 3000 экз.

«Багряная империя», часть 1

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Первый роман трилогии Алекса Маршалла (псевдоним Джесса Буллингтона) — работа достойного ученика, в которой аккумулированы все основные признаки тёмного фэнтези.

Мир, где Добро и Зло не воюют между собой, потому что в наличии имеются только Зло, Злейшее Зло и Инфернальное Злище? Да, мир Звезды — пятиконечного континента, окружённого морями, — именно таков. Главная героиня некогда захватила трон Багряной империи, попыталась установить равенство и братство — но получилось, как это всегда бывает, только царство террора — и уступила корону королеве Индсорит, прожжённой интриганке. Местная Церковь Воронёной Цепи отличается жестокостью не только к инакомыслящим, но и к собственным адептам. И искать виноватого в запутанных военно-политических коллизиях Звезды бесполезно: виноваты все, потому что ни одна война не бывает справедливой. Кроме того, в этих коллизиях принимают активное участие демоны из иного измерения — а их мотивов не может понять никто, даже сведущие в чёрной магии чародеи.

Амбивалентные герои, среди которых нет ни чудовищ, ни светлых рыцарей? В «Короне…» таков каждый первый. И сама София, осознающая, в какую бездну её может затащить желание мести, и всё равно идущая по этому пути. И её бывшие союзники — варвар Марото, колдун Хортрэп, воитель Феннек, правитель Канг Хо, кавалересса (женщина-воин) Сингх, — из которых каждый может подставить Кобальтовую королеву ради собственных интересов. И её враг полковник Хьортт, также движимый местью. И юная генерал Чи Хён, мечтающая о завоевании мира из чистой жажды власти. И боевая монахиня-полудемон сестра Портолес, которая сама не понимает, поддерживает она свою Церковь или постепенно становится еретичкой. Разве что племянник Марото, подросток-варвар Мрачный, до поры лишён «взрослых» страстей — но и он за время действия романа теряет нравственную невинность, учась убивать и мстить.

Работа достойного ученика, в которой аккумулированы все черты тёмного фэнтези

Пристальное внимание к самым разнообразным сторонам мира, которое поклонники жанра называют «жизненностью», а противники — «чернушностью»? Сколько угодно: от отрубленных конечностей и откровенных сексуальных намёков (а большая часть персонажей романа бисексуальна, это тоже особенность мира) до сцен похмелья и рвоты. Один из боевых эпизодов даже описан с точки зрения персонажа, находящегося под действием наркотиков — точнее, «насекотиков»: в качестве одурманивающих средств жители Звезды используют укусы ядовитых насекомых.

Чёрный юмор? Да, пожалуй, только он и позволяет персонажам (и читателю заодно) не сойти с ума в окружении грязи, лжи и страданий. Даже специальная команда персонажей для «комической разрядки» имеется: потешные аристократы-разбойники под командованием варвара Марото. К счастью, роману повезло с переводчиком: разговорная речь живая, стиль описаний яркий и лаконичный. Немного раздражает разве что привычка использовать слово «грёбаный» как замену любой обсценной лексики и сленговые словечки «клёвый» и «заморачиваться», непонятно как попавшие в словарь псевдосредневековых воителей.

В интервью Маршалл утверждает, что тщательно продумывал мир, — но это сомнительно, судя по тому, что больше половины имён и названий в книге взяты из творчества рок-групп (деревня Курск, например, названа в честь финской дум-металлической команды KYPCK). Автор явно относится к фэнтезийным штампам так же, как его герои — к своей невесёлой жизни: с юмором. Отсюда и легкомыслие в создании мира. Иногда этот юмор издевательский — например, история мальчика, выжившего после резни в родной деревне, оказывается совсем не такой, какую ждут знатоки фэнтезийного «Пути Героя». Иногда — по-настоящему забавный, взять хотя бы высмеивание «кольчужных бикини», в которые любят наряжать героинь иллюстраторы и авторы компьютерных игр. Юмор отлично скрашивает чтение романа — местами перенасыщенного бытовыми подробностями и затянутыми диалогами.

Итог: почти эталонное тёмное фэнтези нового поколения — пускай не отличающееся новаторством, зато увлекательное и яркое.



Королева Зося В русских переводах часто изменяют имена или названия, если для отечественного читателя они звучат странно или глупо. В переводе романа Маршалла эта участь досталась главной героине: на самом деле Софию зовут Zosia. Но так как «королева Зося» звучит нелепо, Гарпии-с-мечом досталось имя, означающее в переводе с древнегреческого «мудрость» — и совсем, увы, не отражающее её характер.

Не бывает побед без жертв, спросите любого ветерана. А если жертва достаточно велика — что ж, так и выигрываются войны. Так выкупается то, что иначе было бы потеряно навсегда. Так ты показываешь противнику, что тебя нельзя разгромить. При достаточно крупной жертве можно преодолеть любое препятствие, независимо от изначальных шансов.

Колдун Хортрэп

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