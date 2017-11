Киберпанк — своеобразный жанр, рамки которого довольно сложно определить. А с киберпанковской музыкой все ещё сложнее. Но мы всё-таки отобрали 10 музыкантов, сумевших передать дух «высоких технологий и жалкой жизни».

PYLOT

Человек просыпается в номере мотеля и не помнит ничего, даже собственного имени. В кармане он находит ключи, а во дворе стоит мотоцикл, на номерном знаке которого написано PYLOT. Так теперь будет называть себя этот загадочный персонаж, пока не узнает своё настоящее имя. Какие тайны и опасности ждут его в дождливом городе неоновых огней, мы будем узнавать по мере выхода альбомов.

Ретровейв — идеальная музыка киберпанка. Но PYLOT выделяется из толпы аналогичных проектов интригующей концепцией. Историю таинственного мотоциклиста слушатели узнают вместе с героем, раскрывая тайны, которые встречаются ему на пути, и читая его рукописные дневники. Анонимный создатель проекта предлагает слушателям поддерживать его на Patreon, вместе разгадывать загадки на Facebook и читать дневники Пилота на официальном сайте.

Треки для начала: Shadowtask, A Race Against Time, Caine

Front Line Assembly

Ветераны индастриала, чья музыка может служить саундтреком, пожалуй, к любому киберпанковскому произведению. За тридцатилетнюю историю проект канадца Билла Либа добился культового статуса на тёмной электронной сцене, а его звучание менялось от старомодного синтипопа и эмбиента до индастриал-метала и дабстепа. Зловещий холодный звук, мрачный вокал, тяжёлый бит и атмосферные сэмплы — фирменный почерк группы, которая рисует в воображении пророческие картины безрадостного будущего.

Треки для начала: Iceolate, Mindphaser, Circuitry, Dead Planet, Civilization, Shifting Through the Lens

Scandroid

Ещё один концептуальный ретровейв-проект в нашей подборке — детище Клэйтона, создателя Celldweller и Circle of Dust. Scandroid — это история о любви человека и андроида в Нео-Токио XXVI века. Противостояние консервативному обществу и стереотипам, поиск места, где люди и разумные машины смогут сосуществовать в гармонии, — основные темы в творчестве Scandroid.

Музыка Scandroid — великолепно спродюсированный ретровейв высшей пробы, как и всегда у Клэйтона. В отличие от многих других представителей жанра, Scandroid уделяет немало времени вокалу. Кстати, изначально Scandroid — это название выдуманной группы из романа Blackstar, написанного по мотивам альбома Wish Upon a Blackstar другого проекта Клэйтона, Celldweller.

Треки для начала: Salvation Code, Connection, Awakening With You, Empty Streets, Afterglow, Monochrome

Access to Arasaka

Название проекта взято из старой настольной игры Cyberpunk 2020, а его создатель, диджей Роб Лиой, признаётся в любви к киберпанку в интервью, называет любимым писателем Гибсона и утверждает, что ставил бы кадры «Видеодрома» и «Тэцуо» фоном на концертах, если бы выступал вживую. Концепция у его работ соответствующая: например, альбом void(); посвящён хакингу.

В отличие от остальных участников нашей подборки, Access to Arasaka требует вдумчивого прослушивания. Глубокий и проработанный атмосферный IDM, создающий футуристический звуковой ландшафт, стоит того, чтобы найти час-другой и в спокойной обстановке сполна погрузиться в атмосферу будущего, которую Роб явно чувствует очень тонко.

Треки для начала: Nypox, Medway, Monoscan

Fear Factory

Эти ветераны индастриал-метала выбрали свою тематику с самого начала: войны, технологии, мрачное будущее, роботизация и другие проблемы стремительно двигающегося к пропасти человечества. Музыка под стать текстам: тяжёлый звук отрывистых риффов, фирменные трещащие ударные, электронные сэмплы и агрессивный вокал с мелодичными припевами. Что удивительно, при этом команда временами создаёт на удивление позитивные (насколько это возможно) композиции, которые только подчёркивают душный заводской дух остальных работ.

Треки для начала: Obsolete, Edgecrusher, Zero Signal, Linchpin, Archetype, Final Exit

Nine Inch Nails — Year Zero

Этот альбом культовой американской индастриал-группы запомнился не только темой мрачного будущего, но и попыткой музыкантов сплести свои песни с реальностью. К выходу альбома лидер группы устроил для фанатов настоящий квест, предлагая разгадывать шифры на загадочных сайтах. Шифры несли послания из будущего, предупреждение человечеству о возможных трагедиях. Психоактивные вещества в водопроводной воде, зловещие знамения, Бюро морали, тотальный контроль правительства над гражданами, «коррекция» непослушных — в итоге «нулевой год» оказывается для человечества последним.

Пусть Year Zero трудно отнести к чистому киберпанку, он обращается к тем же темам: противостояние правительству, тотальный контроль, недалёкое и неблагополучное будущее (события разворачиваются в 2022 году). А узнаваемый индастриал-рок с эмоциональным вокалом станет отличным саундтреком к гибели мира.

Dope Stars Inc. и связанные проекты

Пришло время настоящего футуристического панк-рока. Итальянский проект Dope Stars Inc. и его лидер, Виктор Лав, поддерживают принципы киберпанка не только в музыке, но и в реальной жизни. Например, альбом Ultrawired в первую очередь появился на The Pirate Bay. Кислотный грязный звук, резкий вокал, киберпанковская тематика — эту бунтарскую и отвязную музыку легко представить играющей где-нибудь в полулегальном подвальном клубе футуристического мегаполиса.

Стоит упомянуть и более андеграундные сайд-проекты Виктора Лава: Hacking the Wave — агрессивная электронная музыка, Master Boot Record — драйвовый чиптюн. Кроме того, у Виктора есть сольный проект, в записях которого участвуют приглашённые музыканты из других групп.

mind.in.a.box

Австрийский проект, известный не только своей музыкой, но и проработанным сюжетом концептуальных альбомов. История рассказывает о Мистере Блэке — агенте, которому поручена слежка за одним из «сноходцев». Эти люди способны уходить в «Сеть снов» — место, где не властно Агентство, на которое работает герой. Неудача в слежке заставляет Блэка вступить в конфликт с Агентством и своим начальником, Мистером Уайтом. История развивается на протяжении нескольких альбомов. А саундтреком к ней служит мелодичный фьючепоп, который позволит погрузиться в историю с головой.

Треки для начала: Coming Down, Out of Time, Amnesia, Stalkers

Tubeway Army — Replicas

Этот проект Гэри Ньюмана, ветерана британской новой волны, просуществовал всего три года, но успел подарить нам альбом, написанный под влиянием книг Филипа Дика. Концептуальный альбом Replicas посвящён искусственным людям — machmen, как их называет Ньюман, а по сути — андроидам или репликантам, о которых музыкант планировал написать роман. При записи альбома активно использовались синтезаторы, нарочито отстранённый вокал, чёткие ритмы ударных — всё это отражает его концепцию и создаёт узнаваемое ретро-звучание.

И пусть на фоне остальных участников нашей подборки Replicas звучит старомодно, для 1979 года это был успех: альбом взлетел на первое место британского чарта.

Billy Idol — Cyberpunk

Под конец — спорная работа рокера Билли Айдола. Критики разгромили альбом из-за музыки, а киберпанк-сообщество — за вклад в «опопсение» любимого жанра. Однако Билли утверждал, что подходил к созданию альбома с искренним интересом к компьютерам, электронному звуку и киберпанковской тематике. Насколько у него получилось, каждый может судить сам, но работа как минимум своеобразная. Отдельного упоминания заслуживает клип на песню Shock to the System, где легко прослеживаются аллюзии на уже упоминавшегося «Тэцуо».

